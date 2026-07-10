Trevoh Chalobah menjadi pilihan utama untuk lini pertahanan Inter. Setelah kehilangan Darmian, de Vrij, dan Acerbi, Nerazzurri menyadari bahwa memperkuat lini pertahanan di depan Martinez harus menjadi prioritas. Dan bukan kebetulan bahwa, setelah kesepakatan kedatangan Khalaili dari Union Saint-Gilloise senilai 25 juta euro rampung, kini perhatian Marotta dan Ausilio sepenuhnya tertuju pada bek tengah Chelsea tersebut, yang sedang berlaga di Piala Dunia di Amerika bersama tim nasional Inggris (akan bertanding besok melawan Norwegia, di perempat final di Miami). Kabar baiknya adalah pemain kelahiran 1999 asal Freetown ini telah memilih Inter dan untuk saat ini tidak ingin mendengar pembicaraan mengenai tim lain. Pihak terdekatnya dengan sopan menolak tawaran dari Como, Fulham, dan Crystal Palace, ke mana Chelsea sebenarnya bersedia melepasnya untuk memfasilitasi kedatangan Maxence Lacroix ke Stamford Bridge.
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Trevoh Chalobah hanya menginginkan Inter dan menolak semua tawaran, termasuk dari Como: Chelsea mengajukan harga tinggi, namun negosiasi masih berlangsung
CHALOBAH HANYA INGIN BERMAIN DI INTER
Chalobah ingin bergabung dengan Inter, yang sudah ia setujui. Ia menyadari bahwa di Chelsea, dengan Xabi Alonso sebagai pelatih, tidak ada tempat baginya; gagasan untuk menguji kemampuannya di klub besar Eropa, di negara baru yang kaya akan tradisi dan sejarah seperti Italia, sangat memikatnya. Kini ia menunggu kabar dari Milan, di mana posisinya dan keinginannya sudah diketahui dengan jelas. Inter untuk saat ini belum mengajukan tawaran resmi, tetapi mereka sudah mengetahui dengan jelas permintaan dari The Blues, yang menginginkan 40 juta euro untuk transfernya. Jumlahitu terlalu besar untuk saat ini, namun komunikasi dengan pihak manajemennya terus berlanjut, dan setelah Piala Dunia, mereka akan mengevaluasi situasi untuk merumuskan strategi bersama.
ALTERNATIF UNTUK CHALOBAH
Chalobah memang menjadi pilihan utama Inter, tetapi ia tidak bisa menjadi satu-satunya opsi. Marotta dan Ausilio juga memasukkan Lucumì dari Bologna ke dalam daftar mereka—yang memiliki klausul pelepasan sebesar 28 juta euro yang berlaku hingga 15 Juli dan sangat diminati Juventus—serta Solet dari Udinese, sementara saat ini David Alaba, yang tidak memiliki kontrak setelah masa baktinya di Real Madrid dan ditawarkan oleh agen-agennya, tidak terlalu menarik minat mereka.
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