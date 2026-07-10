Trevoh Chalobah hanya menginginkan Inter dan menolak semua tawaran, termasuk dari Como: Chelsea mengajukan harga tinggi, namun negosiasi masih berlangsung

Chalobah ingin bergabung dengan Inter, yang sudah ia setujui. Ia menyadari bahwa di Chelsea, dengan Xabi Alonso sebagai pelatih, tidak ada tempat baginya; gagasan untuk menguji kemampuannya di klub besar Eropa, di negara baru yang kaya akan tradisi dan sejarah seperti Italia, sangat memikatnya. Kini ia menunggu kabar dari Milan, di mana posisinya dan keinginannya sudah diketahui dengan jelas. Inter untuk saat ini belum mengajukan tawaran resmi, tetapi mereka sudah mengetahui dengan jelas permintaan dari The Blues, yang menginginkan 40 juta euro untuk transfernya. Jumlahitu terlalu besar untuk saat ini, namun komunikasi dengan pihak manajemennya terus berlanjut, dan setelah Piala Dunia, mereka akan mengevaluasi situasi untuk merumuskan strategi bersama.