Upaya perekrutan agresif Como tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat seiring mereka semakin mendekati kesepakatan untuk Chalobah, lulusan akademi Chelsea. Tim asal Italia yang dipimpin oleh Fabregas ini telah mengalihkan perhatian mereka kepada bek serba bisa tersebut untuk memperkuat barisan pertahanan mereka, menyusul pencapaian bersejarah musim lalu, di mana mereka finis di peringkat keempat Serie A dan memastikan tempat di Liga Champions.

Langkah ini merupakan keberhasilan besar bagi Lariani, yang berhasil meyakinkan pemain berusia 27 tahun itu bahwa masa depannya ada di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Menurut Sky Sport Italia, setelah berminggu-minggu spekulasi mengenai kepergiannya dari Stamford Bridge, kesepakatan senilai €35 juta termasuk bonus kini sudah di depan mata.

Chalobah memulai debutnya di tim senior Chelsea pada 2018, yang memberinya kesempatan untuk bekerja sama dengan Fabregas selama satu tahun (meski mereka tidak pernah bermain bersama dalam pertandingan resmi), dan kini keduanya siap untuk bersatu kembali di Italia.







