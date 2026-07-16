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Trevoh Chalobah akan kembali berduet dengan Cesc Fabregas setelah Como berhasil mengalahkan Crystal Palace dan Inter dalam perebutan tanda tangan bek Chelsea tersebut
Fabregas berhasil merekrut pemain incarannya
Upaya perekrutan agresif Como tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat seiring mereka semakin mendekati kesepakatan untuk Chalobah, lulusan akademi Chelsea. Tim asal Italia yang dipimpin oleh Fabregas ini telah mengalihkan perhatian mereka kepada bek serba bisa tersebut untuk memperkuat barisan pertahanan mereka, menyusul pencapaian bersejarah musim lalu, di mana mereka finis di peringkat keempat Serie A dan memastikan tempat di Liga Champions.
Langkah ini merupakan keberhasilan besar bagi Lariani, yang berhasil meyakinkan pemain berusia 27 tahun itu bahwa masa depannya ada di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Menurut Sky Sport Italia, setelah berminggu-minggu spekulasi mengenai kepergiannya dari Stamford Bridge, kesepakatan senilai €35 juta termasuk bonus kini sudah di depan mata.
Chalobah memulai debutnya di tim senior Chelsea pada 2018, yang memberinya kesempatan untuk bekerja sama dengan Fabregas selama satu tahun (meski mereka tidak pernah bermain bersama dalam pertandingan resmi), dan kini keduanya siap untuk bersatu kembali di Italia.
- AFP
Mengalahkan para pesaing kelas berat
Persaingan untuk mendapatkan Chalobah sama sekali bukan persaingan yang sepihak, dengan beberapa klub Eropa ternama yang terus memantau situasinya. Inter sudah lama mengagumi pemain asal Inggris itu, tetapi Nerazzurri pada akhirnya enggan memenuhi nilai transfer yang ditetapkan oleh petinggi The Blues, sehingga membuka peluang bagi Como untuk ikut bersaing.
Crystal Palace juga telah menyatakan minat yang kuat untuk mempertahankan bek tersebut di Liga Premier, menyusul masa peminjaman Chalobah di Selhurst Park selama musim 2024-25, di mana ia tampil dalam 14 pertandingan dan mencetak tiga gol sebelum Chelsea memanggilnya kembali di tengah musim. Namun, tawaran dari klub di Lombardy terbukti lebih meyakinkan. Presiden Como, Mirwan Suwarso, mengakui bahwa klub telah mengambil pendekatan strategis, bahkan mengisyaratkan adanya diskusi dengan para eksekutif klub Italia lainnya untuk mengukur pasar sebelum mengambil langkah.
Suwarso buka-bukaan soal negosiasi
Berbicara mengenai dinamika pasar transfer yang intens, Suwarso memberikan wawasan langka mengenai filosofi klub selama proses perburuan pemain Chelsea tersebut, yang saat ini terikat kontrak di Stamford Bridge hingga musim panas 2028 dengan opsi perpanjangan satu tahun. Ia mengungkapkan adanya percakapan telepon dengan presiden klub rival untuk membahas persaingan dalam merekrut talenta Inggris, yang menggambarkan cara unik klub tersebut dalam menjalankan bisnis di Serie A.
“Kami disebut-sebut di media karena bersaing dengan klub Italia lain untuk mendapatkan seorang pemain Inggris,” kata Suwarso. “Saya berpikir dalam hati, mengapa saya tidak menelepon presiden klub lain itu dan berkata, ‘Jika Anda menginginkannya, silakan ambil, kami akan mundur. Tapi jika Anda membelinya, berikan saya salah satu pemain Anda...’ Dia menjawab, ‘Terima kasih atas teleponnya, saya menghargainya, kami akan memberi tahu Anda.’”
- Getty Images Sport
Era baru bagi bek The Blues
Bagi Chalobah, kepindahannya ke Italia menjadi awal yang baru setelah ia terpinggirkan dari skuad tim utama di London Barat. Hal ini terjadi meskipun ia selalu tampil konsisten setiap kali diturunkan, dengan mencatatkan 47 penampilan di semua kompetisi bersama Chelsea musim lalu dan mencetak tiga gol, saat tim tersebut finis di peringkat kesepuluh liga.
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