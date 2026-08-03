"Titik referensi pertama saya adalah Pippo Inzaghi. Lalu, seiring bertambahnya usia, saya mulai sangat mengagumi Luis Suárez. Sekarang, saya justru menaruh perhatian besar pada Robert Lewandowski dan Harry Kane."

Tresoldi, dalam wawancara tersebut, juga berbicara tentang Leao, nomor 10 Milan, kemungkinan dijual oleh AC Milan: "Saya pernah bertemu dengannya sekali di San Siro. Ketika berbicara tentang dia, kita sedang membicarakan pemain yang luar biasa: Leão adalah Leão. Dia adalah tokoh utama dalam Scudetto pertama yang saya ingat sebagai suporter. Dia sempat mengalami beberapa masalah dan beberapa cedera, tetapi satu-satunya hal yang penting adalah dia kembali ke levelnya beberapa tahun lalu. Apakah saya akan menjualnya? Tentu saja tidak."