Menjadi protagonis utama bersama Brugge dan tim nasional Jerman, Nicolò Tresoldi kembali berbicara soal kecintaannya pada Milan. Kali ini di Podcast My Turnover: "Saya tumbuh sebagai pendukung Milan. Saya berutang segalanya kepada kakek saya: dia pendukung Milan dan pernah menjadi guru golf Van Basten, Rijkaard, dan Gullit. Berkat dialah saya menjadi penggemar fanatik seperti ini, saya selalu mengikuti mereka. Apakah saya bisa cocok untuk mereka di masa depan? Siapa tahu, kita lihat nanti. Untuk saat ini saya tetap menjadi pendukung berat dan saya bahagia di Brugge".
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Tresoldi: "Saya tumbuh besar sebagai pendukung Milan, soal masa depan siapa tahu. Leao? Saya sama sekali tidak akan menjualnya, dia pemain yang luar biasa besar"
Inzaghi dan Leao
"Titik referensi pertama saya adalah Pippo Inzaghi. Lalu, seiring bertambahnya usia, saya mulai sangat mengagumi Luis Suárez. Sekarang, saya justru menaruh perhatian besar pada Robert Lewandowski dan Harry Kane."
Tresoldi, dalam wawancara tersebut, juga berbicara tentang Leao, nomor 10 Milan, kemungkinan dijual oleh AC Milan: "Saya pernah bertemu dengannya sekali di San Siro. Ketika berbicara tentang dia, kita sedang membicarakan pemain yang luar biasa: Leão adalah Leão. Dia adalah tokoh utama dalam Scudetto pertama yang saya ingat sebagai suporter. Dia sempat mengalami beberapa masalah dan beberapa cedera, tetapi satu-satunya hal yang penting adalah dia kembali ke levelnya beberapa tahun lalu. Apakah saya akan menjualnya? Tentu saja tidak."
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