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NICOLO TRESOLDI Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Tresoldi: "Saya sudah berbicara dengan Klopp dan Mancini, dan saya menolak Italia serta Jerman untuk tim U-21. Kita lihat nanti apa yang akan terjadi"

Italy
Germany
N. Tresoldi

Penyerang Italia-Jerman milik Brugge itu, untuk saat ini, belum ingin memilih tim nasional untuk masa depannya.

Italia dan Jerman sedang memperebutkan talenta Nicolò Tresoldi. Penyerang Italia-Jerman yang lahir di Cagliari, tetapi sejak 2022 menjadi warga negara Jerman, terus bersinar dengan seragam Club Brugge di Belgia dan pada awal jeda yang sangat panjang ini dipanggil untuk memenuhi panggilan skuad dari Roberto Mancini maupun Jurgen Klopp.

Namun, kedua pelatih tim nasional itu mendapat jawaban "tidak, terima kasih" dari sang penyerang yang kepada mikrofon RanSport menegaskan bahwa, untuk saat ini, alasan utamanya tetap terkait dengan masa kininya bersama Jerman U-21.


  • Bukan kepada Klopp, tetapi saya gugup

    "Penolakan kepada Klopp? Dia memahaminya dengan sangat baik. Kami memiliki pertukaran pandangan yang sangat baik. Saya harap saya meninggalkan kesan yang baik. Dia adalah pelatih hebat dan juga pribadi yang luar biasa. Karena itu saya sangat berterima kasih kepadanya atas percakapan itu dan atas dukungannya. Saya sangat gugup. Saya langsung memberi tahu orang tua saya, dan mereka juga gugup. Namun pada akhirnya, itu hanyalah percakapan yang sangat positif"

  • TIDAK JUGA UNTUK MANCINI

    "Roberto Mancini juga menghubungi saya. Situasinya kurang lebih serupa. Bagi saya, ini sesuatu yang spesial ketika dua pelatih sesukses itu meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Itu menunjukkan bahwa saya berada di jalan yang benar. Saya sangat berterima kasih kepada keduanya untuk hal itu. Kita lihat saja apa yang akan terjadi"

  • Saya tidak memikirkan Jerman maupun Italia

    "Perhatian saya sepenuhnya tertuju pada tim nasional U-21, bukan Jerman atau Italia. Bagi saya, semuanya berputar di sekitar tiga pertandingan ini. Kami sudah memenangi dua, tersisa satu lagi. Saya ingin menang, mencetak gol, lalu kita lihat apa yang akan terjadi"

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