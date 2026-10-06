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NICOLO TRESOLDI Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Tresoldi: "Saya sudah berbicara dengan Klopp dan Mancini, dan saya mengatakan tidak kepada Italia dan Jerman untuk level U-21. Kita lihat saja apa yang akan terjadi"

Italy
Germany
N. Tresoldi

Penyerang Italia-Jerman milik Brugge itu, untuk saat ini, belum ingin memilih tim nasional untuk masa depannya

Italia dan Jerman sedang memperebutkan talenta Nicolò Tresoldi. Penyerang Italia-Jerman itu, yang lahir di Cagliari, tetapi sejak 2022 menjadi warga negara Jerman, terus bersinar dengan seragam Club Brugge di Belgia dan pada awal jeda yang sangat panjang ini dipanggil untuk memenuhi panggilan tim dari Roberto Mancini dan Jurgen Klopp.

Namun, kedua pelatih tim nasional itu mendapat jawaban "tidak, terima kasih" dari sang penyerang yang kepada mikrofon RanSport mengonfirmasi bahwa, untuk saat ini, alasan utamanya tetap terkait dengan masa kininya bersama Jerman U-21.


  • Bukan kepada Klopp, tetapi saya gugup

    "Penolakan kepada Klopp? Dia sangat memahaminya. Kami memiliki pertukaran pandangan yang sangat baik. Saya harap saya memberikan kesan yang baik. Dia pelatih hebat dan juga sosok yang luar biasa. Karena itu saya sangat berterima kasih kepadanya atas percakapan itu dan atas dukungannya. Saya sangat gugup. Saya langsung memberi tahu orang tua saya, dan mereka juga gugup. Namun pada akhirnya itu hanyalah percakapan yang sangat positif"

  • Tidak juga untuk Mancini

    "Roberto Mancini juga menghubungi saya. Situasinya serupa. Bagi saya, ini sesuatu yang spesial ketika dua pelatih dengan kesuksesan sebesar itu meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Itu menunjukkan bahwa saya berada di jalur yang tepat. Saya sangat berterima kasih kepada mereka berdua untuk itu. Kita lihat saja apa yang akan terjadi"

  • Saya tidak memikirkan Jerman maupun Italia

    "Perhatian saya sepenuhnya tertuju pada tim nasional U-21, bukan Jerman atau Italia. Bagi saya, semuanya berputar di sekitar tiga pertandingan ini. Kami sudah memenangi dua, tinggal satu lagi. Saya ingin menang, mencetak gol, lalu kita lihat apa yang akan terjadi"

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