Italia dan Jerman sedang memperebutkan talenta Nicolò Tresoldi. Penyerang Italia-Jerman itu, yang lahir di Cagliari, tetapi sejak 2022 menjadi warga negara Jerman, terus bersinar dengan seragam Club Brugge di Belgia dan pada awal jeda yang sangat panjang ini dipanggil untuk memenuhi panggilan tim dari Roberto Mancini dan Jurgen Klopp.

Namun, kedua pelatih tim nasional itu mendapat jawaban "tidak, terima kasih" dari sang penyerang yang kepada mikrofon RanSport mengonfirmasi bahwa, untuk saat ini, alasan utamanya tetap terkait dengan masa kininya bersama Jerman U-21.



