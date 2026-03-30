Sementara klub-klub saat ini mulai merencanakan strategi bursa transfer musim panas dengan melakukan kontak awal dan penjajakan, ada seorang pemain yang menjadi sorotan dalam bursa transfer antar… tim nasional. Pemain tersebut adalah Nicolò Tresoldi, penyerang kelahiran 2004 yang membela Club Brugge dan timnas Jerman U-21. Setidaknya untuk saat ini. Pasalnya, pemain ini memiliki tiga paspor dan selama belum bermain untuk tim nasional senior, ia masih bisa berubah pikiran: lahir di Cagliari, pada usia 13 tahun ia pindah ke Hannover, Jerman, dan pada 2022 memperoleh kewarganegaraan Jerman; namun di antara ketiga paspornya, ia juga memiliki paspor Argentina berkat asal-usul ibunya.
Tresoldi menjadi sorotan di bursa transfer di antara… pemain timnas (dan bukan hanya itu): ada kontak dengan Argentina, sehingga ia mengungguli Italia dan Jerman
LOMPATAN ARGENTINA
Sejauh ini, ia selalu bermain untuk tim junior Jerman — mulai dari tim U-19 hingga kini sebagai penyerang utama di tim U-21 — namun menurut laporan surat kabar Jerman Bild, Federasi Sepak Bola Argentina telah melakukan kontak awal dengan sang pemain dan keluarganya dengan tujuan untuk mencoba memproses naturalisasinya. Argentina, oleh karena itu, berpotensi mendahului Italia seperti yang pernah dilakukan sebelumnya terhadap pemain muda lain yang memiliki kewarganegaraan ganda; dan di Jerman, ada yang mengkritik keputusan Nagelsmann yang lebih mengandalkan pemain-pemain senior tim nasional tanpa memberikan kesempatan kepada Tresoldi.
TRESOLDI DAN PASAR TRANSFER KLUB: KE MANA DIA BISA BERPINDAH PADA MUSIM PANAS
Di satu sisi, sang penyerang menjadi pusat persaingan tiga klub di level nasional, sementara di sisi lain ada pasar transfer yang "nyata". Sebagai pemain kunci Bruges dengan 17 gol dan 5 assist dalam hampir 50 pertandingan, pemain kelahiran 2004 ini telah beberapa kali dikaitkan dengan Milan—klub impiannya—namun hingga saat ini Rossoneri belum pernah mengambil langkah konkret ke arah itu (dalam beberapa tahun terakhir mereka telah merekrut De Ketelaere dan Jashari). Pada bursa transfer Januari, ia juga dikaitkan dengan Arsenal dan Lazio, dan pada musim panas nanti klub-klub lain mungkin akan ikut bersaing.