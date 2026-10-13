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Trent Alexander-Arnold vs Reece James: Mantan bek kanan timnas Inggris menentukan pilihan, tetapi enggan menarik kesimpulan terlalu jauh dari kemenangan atas tim Kroasia dengan ‘usia rata-rata 45 tahun’
Inggris finis di posisi ketiga pada Piala Dunia 2026.
Mills, yang mencatatkan 19 penampilan bersama tim nasional negaranya dan tampil di Piala Dunia FIFA 2002, termasuk di antara mereka yang mengamati dari jauh upaya Inggris membangun identitas sebagai tim pemburu trofi di bawah arahan pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel.
Inggris dinilai melakukan “kesalahan besar” di Amerika Utara pada musim panas, meski finis di posisi ketiga dan meraih pencapaian terbaiknya sejak 1966. Kekalahan di semifinal dari Lionel Messi dan Argentina, setelah lebih dulu mencetak gol dalam pertandingan tersebut, memunculkan banyak pertanyaan yang tidak mengenakkan.
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Kemenangan besar, tetapi kelemahan di lini pertahanan masih menjadi perhatian
Banyak kritik tersebut ditujukan kepada Tuchel. Mantan pelatih Chelsea dan Bayern Munich itu menumpuk pemain bertahan di timnya ketika seharusnya bermain lebih menyerang. Inggris memang tampil lebih berani menyerang saat mengawali kiprah terbarunya di Liga Negara.
Mereka dengan mudah memenangi dua pertemuan melawan Ceko, sekaligus menghancurkan Kroasia 7-0 di Rijeka. Namun, Inggris kalah dari juara dunia Spanyol dalam laga menghibur di Wembley yang kembali menyoroti kelemahan lini pertahanan mereka.
Mills tidak yakin Inggris sehebat yang diyakini sebagian orang. Prediksi berani tentang Euro 2028 pun sudah bermunculan menjelang turnamen tersebut digelar di Britania Raya.
Pilihan terbaik di posisi bek kanan dan aspek yang harus diperbaiki Inggris
Mantan bek Manchester City dan Leeds United itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, panduan untuk kasino online terbaik, mengatakan kepada GOAL saat diminta menilai posisi bek kanan Inggris dan penampilan tim secara keseluruhan belakangan ini: “Menurut saya, Reece James adalah pemain yang lebih komplet.
“Kita masih berjarak dua tahun, 18 bulan dari Kejuaraan Eropa. Trent kembali masuk skuad. Dia punya bakat luar biasa, kita tahu itu. Namun, di level yang benar-benar tertinggi, ketika Anda mencapai semi-final atau perempat-final, dan kita melihat ini di Piala Dunia, yang menentukan adalah cara Anda bertahan. Jika Anda seorang bek, Anda harus mampu bertahan dalam situasi satu lawan satu.
“Jika Anda menempatkan enam pemain di belakang untuk menghadapi empat penyerang, Anda kalah. Kita melihat itu di Piala Dunia. Anda bisa menurunkan bek sebanyak mungkin, tetapi itu tidak berhasil. Anda harus cukup bagus untuk bertahan satu lawan satu.
“Lalu, soal tim-tim yang kita hadapi, baiklah, saya tahu kita mencetak banyak gol, tetapi jujur saja, kita mengalahkan tim Kroasia yang rata-rata usianya 45 tahun atau berapa pun itu. Beberapa pemainnya tampak lebih tua daripada saya karena sudah begitu lama bermain!
“Kita memang seharusnya bisa mengalahkan Republik Ceko dengan mudah. Tidak ada pertandingan di sana yang menurut Anda tidak seharusnya kita menangi. Orang-orang bilang, ‘oh ya, pertandingan melawan Spanyol itu hebat’. Ya, tetapi kita bisa saja tertinggal 3-0 sebelum melepaskan tembakan tepat sasaran. Skor 2-1 saat turun minum sedikit menguntungkan kita. Baiklah, mereka gagal mengeksekusi penalti, tetapi setelah itu mereka mendominasi. Jika melihat jalannya permainan, seandainya Anda mengatakan pertandingan itu bisa berakhir 6-2, tidak banyak yang akan membantah. Anda tidak boleh membiarkan tim berkualitas menciptakan peluang sebanyak itu.
“Tentu saja, hasil-hasilnya fantastis. Namun, hasil kita hampir selalu begitu di kualifikasi. Kapan terakhir kali kita gagal lolos? Saat Steve McClaren pada 2008? Kita hampir selalu lolos, apa pun yang terjadi. Yang penting adalah apa yang terjadi ketika kita tampil di turnamen.
“Di turnamen terakhir, menurut saya taktik dan pengambilan keputusannya keliru. Kita melakukan kesalahan besar di turnamen terakhir itu. Itulah sebabnya Thomas Tuchel didatangkan. Sejauh yang saya lihat, Anda bisa memenangi setiap pertandingan dengan skor 6-0 hingga Euro, tetapi jika Anda tidak memenangi final, apa gunanya?”
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Jadwal pertandingan Inggris: Menuju perempat final Nations League
Inggris mencetak 12 gol tanpa kebobolan dalam tiga pertandingan terakhir. Kapten andalan Harry Kane telah menambah rekor golnya di level internasional menjadi 91 dan masih menjadi kandidat peraih Ballon d’Or.
Ia akan berupaya mencatatkan penampilan ke-126 bersama timnas, sekaligus mengukir sejarah lagi, ketika Inggris kembali bertanding melawan Kroasia pada 12 November. Dengan tempat di perempat-final Nations League nyaris dipastikan, kemampuan Tuchel akan kembali mendapat ujian berat saat menghadapi Spanyol di Stadion Metropolitano, Madrid.
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