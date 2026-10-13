Mantan bek Manchester City dan Leeds United itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, panduan untuk kasino online terbaik, mengatakan kepada GOAL saat diminta menilai posisi bek kanan Inggris dan penampilan tim secara keseluruhan belakangan ini: “Menurut saya, Reece James adalah pemain yang lebih komplet.

“Kita masih berjarak dua tahun, 18 bulan dari Kejuaraan Eropa. Trent kembali masuk skuad. Dia punya bakat luar biasa, kita tahu itu. Namun, di level yang benar-benar tertinggi, ketika Anda mencapai semi-final atau perempat-final, dan kita melihat ini di Piala Dunia, yang menentukan adalah cara Anda bertahan. Jika Anda seorang bek, Anda harus mampu bertahan dalam situasi satu lawan satu.

“Jika Anda menempatkan enam pemain di belakang untuk menghadapi empat penyerang, Anda kalah. Kita melihat itu di Piala Dunia. Anda bisa menurunkan bek sebanyak mungkin, tetapi itu tidak berhasil. Anda harus cukup bagus untuk bertahan satu lawan satu.

“Lalu, soal tim-tim yang kita hadapi, baiklah, saya tahu kita mencetak banyak gol, tetapi jujur saja, kita mengalahkan tim Kroasia yang rata-rata usianya 45 tahun atau berapa pun itu. Beberapa pemainnya tampak lebih tua daripada saya karena sudah begitu lama bermain!

“Kita memang seharusnya bisa mengalahkan Republik Ceko dengan mudah. Tidak ada pertandingan di sana yang menurut Anda tidak seharusnya kita menangi. Orang-orang bilang, ‘oh ya, pertandingan melawan Spanyol itu hebat’. Ya, tetapi kita bisa saja tertinggal 3-0 sebelum melepaskan tembakan tepat sasaran. Skor 2-1 saat turun minum sedikit menguntungkan kita. Baiklah, mereka gagal mengeksekusi penalti, tetapi setelah itu mereka mendominasi. Jika melihat jalannya permainan, seandainya Anda mengatakan pertandingan itu bisa berakhir 6-2, tidak banyak yang akan membantah. Anda tidak boleh membiarkan tim berkualitas menciptakan peluang sebanyak itu.

“Tentu saja, hasil-hasilnya fantastis. Namun, hasil kita hampir selalu begitu di kualifikasi. Kapan terakhir kali kita gagal lolos? Saat Steve McClaren pada 2008? Kita hampir selalu lolos, apa pun yang terjadi. Yang penting adalah apa yang terjadi ketika kita tampil di turnamen.

“Di turnamen terakhir, menurut saya taktik dan pengambilan keputusannya keliru. Kita melakukan kesalahan besar di turnamen terakhir itu. Itulah sebabnya Thomas Tuchel didatangkan. Sejauh yang saya lihat, Anda bisa memenangi setiap pertandingan dengan skor 6-0 hingga Euro, tetapi jika Anda tidak memenangi final, apa gunanya?”