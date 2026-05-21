England
Krishan Davis



Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, dan tujuh keputusan pemilihan pemain terpenting yang harus diambil Thomas Tuchel menjelang pengumuman skuad Inggris untuk Piala Dunia

Akhirnya tiba saatnya bagi Thomas Tuchel untuk mengambil keputusan, yang akan mengumumkan skuad akhir Inggris untuk Piala Dunia 2026. Tugas Tuchel dalam peran ini cukup sederhana saat ia mulai menjabat pada Maret 2025: memastikan The Three Lions mengangkat trofi untuk pertama kalinya dalam 60 tahun terakhir. Kini, pelatih asal Jerman itu harus memilih 26 pemain yang ia yakini mampu membawa tim ini meraih kemenangan di Amerika Utara seiring mendekatnya turnamen tersebut.

Pada hari Jumat, Tuchel akan memangkas skuad sementara yang terdiri dari 55 pemain hingga lebih dari setengahnya, dan masih banyak keputusan penting yang belum pasti menjelang pengumuman akhirnya.

Pada tahap ini, tentu saja, manajer sudah mengambil keputusan setelah mengevaluasi opsi-opsinya selama 15 bulan memimpin tim, dan ia telah memulai proses yang menyakitkan untuk menelepon para pemain yang tidak ingin menerima panggilan tersebut menjelang turnamen besar, karena banyak di antara mereka yang akan mengetahui bahwa mereka tidak akan masuk dalam rombongan yang berangkat.

Akan ada keputusan yang sangat ketat di hampir setiap posisi, dan apa pun yang terjadi, sang manajer pasti akan memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar dan media. Di bawah ini, GOAL mengulas keputusan seleksi terbesar saat Tuchel bersiap untuk mengumumkan skuad Piala Dunia beranggotakan 26 pemain....

    Palmer, Foden, atau keduanya?!

    Semua mata akan tertuju pada para pemain yang akan bersaing memperebutkan posisi nomor 10 saat daftar 26 nama diumumkan pada hari Jumat. Kita bisa berasumsi bahwa pemain seperti Jude Bellingham, Morgan Rogers, dan Eberechi Eze sudah pasti masuk, tapi bagaimana dengan Cole Palmer dan Phil Foden?

    Bintang Chelsea dan Man City ini tampil kurang memuaskan musim ini, dengan yang pertama berjuang mengatasi masalah kebugaran dan yang kedua berusaha keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Meskipun mereka ikut serta dalam pemusatan latihan bulan Maret, hal itu disertai dengan syarat bahwa mereka berdua harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia.

    Namun, keduanya tidak tampil terlalu mengesankan, dan tidak ada yang menonjol dalam beberapa pekan terakhir. Palmer mungkin merasa memiliki keunggulan jika harus memilih di antara keduanya, karena ia lebih sering menunjukkan kilasan kemampuan luar biasanya—termasuk saat melawan Tottenham terakhir kali—dibandingkan Foden, yang terlihat kehilangan kepercayaan diri. Bahkan ada kemungkinan kecil bahwa keduanya tidak akan lolos seleksi.

    Dilema Gibbs-White

    Kesulitan yang dialami Palmer dan Foden mungkin saja membuka peluang bagi Morgan Gibbs-White, yang termasuk di antara pemain-pemain terbaik negaranya pada tahun 2026 setelah mencetak 11 gol di Liga Premier sejak awal tahun ini — sebuah catatan yang luar biasa bagi seorang gelandang di tim yang berjuang menghindari degradasi hampir sepanjang musim.

    Meskipun demikian, pemain berusia 26 tahun ini belum pernah menjadi pilihan utama di bawah asuhan Tuchel dan ia terlewatkan pada bulan Maret. Dilaporkan musim panas lalu bahwa pelatih asal Jerman tersebut dan stafnya tidak sepenuhnya yakin dengan temperamen Gibbs-White, kemampuannya dalam menguasai bola, serta kesiapannya menghadapi cuaca panas yang diperkirakan akan menyambut skuad di Amerika Utara.

    Namun, penampilannya yang gemilang dalam beberapa minggu dan bulan terakhir bisa membuat semua itu menjadi tidak relevan jika manajer memutuskan untuk memanggil pemain berdasarkan performa dan prestasi.

    Pengganti Kane

    Kapten Harry Kane dipastikan akan menjadi starter di lini depan pada Piala Dunia, kecuali terjadi bencana besar, namun persaingan untuk menjadi salah satu cadangannya tampaknya masih terbuka lebar karena sejumlah penyerang berebut kursi yang terbatas di pesawat. Tuchel dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membawa tiga penyerang tengah ke turnamen tersebut.

    Ollie Watkins, yang tampil efektif sebagai pemain cadangan di Euro 2024, telah menemukan performa terbaiknya pada waktu yang tepat di tengah musim yang sulit, termasuk saat ia tidak dipanggil pada bulan Maret. Penyerang andalan Aston Villa ini telah mencetak 11 gol dalam 14 penampilannya terakhir.

    Di Arab Saudi, Ivan Toney mencetak gol dengan laju yang luar biasa hingga melampaui angka 40, namun ia belum bermain untuk negaranya selama hampir setahun, menunjukkan bahwa Tuchel tidak akan terlalu mempertimbangkan pemain yang bermain di liga yang relatif lebih lemah, meskipun keahlian Toney dari titik penalti patut diperhitungkan.

    Kembali ke Liga Premier, Dominic Calvert-Lewin yang telah mencetak 15 gol dipanggil untuk pemusatan latihan terakhir sehingga memiliki peluang kecil, begitu pula dengan Dominic Solanke, meskipun pemain Spurs tersebut sedang mengalami cedera. Ada juga desakan agar Danny Welbeck dimasukkan, mengingat pemain veteran tersebut telah mencetak 14 gol untuk Brighton pada musim 2025-26, tetapi Anda harus menyadari bahwa peluangnya sangat tipis pada tahap ini.

    Generasi muda

    Apakah akan ada ruang bagi pemain muda berbakat di antara 26 pemain yang dipilih Tuchel? Pendekatan sang pelatih asal Jerman yang cukup pragmatis dalam pemilihan skuad sejauh ini mengindikasikan sebaliknya, namun dua pemain muda berbakat khususnya tampaknya telah membuatnya terkesan.

    Max Dowman telah memikat hati banyak orang dalam berbagai penampilannya bersama Arsenal, termasuk gol bersejarah yang dicetaknya saat berusia 16 tahun melawan Everton. Pemain termuda yang pernah menjuarai Liga Premier ini tampaknya memiliki potensi tak terbatas, tetapi ia baru bermain untuk Inggris hingga level U-19, dan terlepas dari bakatnya yang jelas, wajar jika waktu bermainnya di tim utama The Gunners masih terbatas.

    Namun, tidak akan mengejutkan jika Tuchel mempertimbangkan Rio Ngumoha secara serius, yang mulai menancapkan namanya sebagai starter di sayap kiri Liverpool berkat penampilan individu yang memukau. Meskipun ia baru bermain hingga level usia yang sama dengan Dowman di level internasional, Ngumoha telah mengumpulkan banyak menit bermain untuk The Reds dan dapat menjadi alternatif yang berpengaruh di posisi yang menjadi masalah bagi Inggris, meskipun mereka memiliki Anthony Gordon dan Marcus Rashford untuk bermain di sayap tersebut.

    Rekan setim Dowman di Arsenal, Myles Lewis-Skelly, mungkin berada dalam kategori wonderkid yang berbeda, mengingat pemain berusia 19 tahun ini memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak. Bek kiri yang juga bisa bermain sebagai gelandang ini berharap dapat dipanggil kembali setelah tampil mengesankan bersama tim asuhan Mikel Arteta selama fase penentuan yang sangat penting.


    Penangguhan hukuman bagi Trent?

    Perhatian juga akan tertuju pada Trent Alexander-Arnold dan apakah bek kanan Real Madrid yang sedang dalam tekanan itu berhasil masuk ke skuad melalui jalan belakang. Meskipun Tuchel memilih 35 pemain untuk skuadnya pada bulan Maret lalu, mantan bintang Liverpool ini kembali terlewatkan; namun, ia kini masuk dalam daftar panjang yang terdiri dari 55 pemain untuk Piala Dunia.

    Harapan Trent untuk masuk skuad utama semakin besar karena cedera yang dialami Ben White dari Arsenal, yang peluangnya untuk pulih tepat waktu untuk turnamen ini tampaknya sangat kecil. Meskipun Reece James yang sudah pulih kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama, masalah kebugaran yang dialami Tino Livramento bisa saja membuka peluang di belakangnya; bek Newcastle ini telah absen sejak pertengahan April karena masalah paha.

    Jarell Quansah dan Djed Spence bisa menjadi ancaman, meskipun yang terakhir ini menit bermainnya dibatasi oleh Roberto De Zerbi di Tottenham.

    Dalam hal variasi taktis, Tuchel pasti akan melihat Trent sebagai senjata potensial dalam pertandingan-pertandingan di mana Three Lions akan mendominasi bola dan karenanya tidak perlu terlalu banyak bertahan saat mereka mencari cara untuk menembus blok pertahanan lawan, termasuk saat melawan Panama dan Ghana di fase grup.

    Bek-bek berpengalaman

    Di lini belakang, tampaknya tim akan memadukan pemain muda dan berpengalaman — namun, seberapa besar pengalaman yang dimiliki para pemain itulah yang menjadi pertanyaan utama. Ezri Konsa dan Marc Guehi dipastikan masuk skuad dan kemungkinan besar akan menjadi pasangan bek tengah utama, sementara Harry Maguire berhasil kembali masuk dalam pertimbangan berkat penampilannya yang membaik di Manchester United.

    Namun, masih ada tanda tanya mengenai John Stones, yang hanya empat kali menjadi starter di Liga Premier untuk Man City musim ini. Tuchel sebelumnya mengklaim bahwa pemain berusia 31 tahun itu adalah bagian dari kelompok kepemimpinannya, tetapi posisinya jelas terancam setelah musim terakhir yang kembali diwarnai cedera di Etihad.

    Pelatih Inggris tampaknya menilai Dan Burn (34) dari Newcastle sebagai opsi serbaguna yang kidal, sementara persaingan mungkin terjadi antara Quansah dan Levi Colwill—yang tampil sangat tajam untuk Chelsea sejak pulih dari cedera ACL—untuk slot bek tengah yang tersisa.

    Di posisi bek kiri, Luke Shaw telah dimasukkan ke dalam skuad sementara setelah kembali ke performa terbaiknya bersama Man Utd. Dia akan bersaing dengan duo Newcastle, Burn dan Lewis Hall serta Lewis-Skelly, untuk memperebutkan tempat di sisi pertahanan tersebut, dengan Nico O'Reilly yang dipastikan masuk dalam skuad.

    Scott vs Henderson

    Ada alur cerita menarik dalam persaingan pemilihan pemain lini tengah, karena Tuchel terpaksa mempertimbangkan antara kepemimpinan dan pengalaman di satu sisi, serta semangat muda dan—jika kita jujur—kemampuan di sisi lain.

    Pelatih asal Jerman ini terus memanggil Jordan Henderson yang berusia 35 tahun, yang awal kariernya di Brentford sempat meredup, sementara Alex Scott dari Bournemouth anehnya terlewatkan pada bulan Maret setelah dipanggil pada bulan November tanpa sempat turun ke lapangan, meskipun ia secara konsisten tampil luar biasa untuk The Cherries di tengah laju mereka menuju kualifikasi Eropa.

    Declan Rice, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, dan Bellingham sudah pasti mengisi posisi gelandang tengah, sementara Adam Wharton mungkin juga sudah cukup layak dipanggil. Hal itu tidak menyisakan banyak ruang, sehingga manajer harus memutuskan seberapa berharganya suara Henderson di ruang ganti, karena Scott mungkin akan menjadi alternatif ideal bagi Bellingham sebagai opsi box-to-box yang berpengaruh dan berpikiran maju.

