Trent Alexander-Arnold lolos seleksi! Bek Real Madrid ini mendapat kesempatan kedua untuk Piala Dunia, sementara Danny Welbeck dan Alex Scott masuk dalam daftar awal 55 pemain Timnas Inggris
Harapan terakhir Trent di turnamen
Bek Real Madrid, Alexander-Arnold, menjadi nama utama dalam daftar awal Tuchel, menurut BBC Sport, meskipun belakangan ini ia tampak tidak lagi menjadi pilihan utama sang pelatih asal Jerman. Mantan bintang Liverpool itu tidak masuk dalam skuad yang akan menghadapi Uruguay dan Jepang, sehingga banyak yang mengira impiannya untuk tampil di Piala Dunia telah pupus, namun ia mendapat kesempatan kedua yang berharga setelah batas waktu pengumuman daftar panjang FIFA yang berisi 55 pemain berakhir pada hari Senin.
Keputusan untuk memasukkan Alexander-Arnold muncul di tengah krisis cedera yang mengancam posisi bek kanan Tim Tiga Singa. Meskipun Tuchel sebelumnya menyatakan bahwa Reece James, Tino Livramento, dan Ben White adalah pilihan utamanya — dan bahkan menyiratkan bahwa Jarrell Quansah dari Bayer Leverkusen berada di atas pemain Madrid tersebut — keadaan memaksanya untuk mempertimbangkan kembali.
Dengan White mengalami cedera lutut saat melawan West Ham dan Livramento harus berjuang melawan waktu agar bisa pulih, pintu kembali terbuka bagi mantan pemain Liverpool tersebut.
Pemanggilan mendadak untuk Welbeck dan Scott
Skuad sementara tersebut juga mencakup striker veteran Brighton, Danny Welbeck, yang tampil gemilang di bawah asuhan Fabian Hurzeler.
Welbeck telah menjadi pencetak gol reguler bagi The Seagulls musim ini, dengan 14 gol atas namanya, meskipun sang veteran belum pernah masuk ke dalam skuad Tuchel hingga saat ini.
Bergabung dengannya dalam daftar ini adalah gelandang Bournemouth, Alex Scott, yang terus menunjukkan perkembangan pesat. Scott dipanggil ke skuad senior Inggris untuk pertama kalinya pada bulan November, tetapi tidak masuk dalam skuad Tuchel sebelumnya.
Daftar 55 pemain ini memastikan bahwa pemain muda yang sangat diunggulkan ini tetap berada dalam pertimbangan manajer saat ia bersiap untuk mempersempit kelompok tersebut menjadi 26 pemain yang akan dibawa dalam tur.
Kembalinya Luke Shaw yang telah lama dinantikan
Salah satu nama paling menonjol dalam daftar tersebut adalah Luke Shaw dari Manchester United, yang kemungkinan akan tampil dalam laga internasional pertamanya sejak final Euro 2024.
Shaw belum bermain untuk Inggris sejak kekalahan di Kejuaraan Eropa melawan Spanyol, terutama karena cedera, tetapi performa klubnya akhirnya mencapai tingkat konsistensi yang tidak bisa diabaikan oleh Tuchel.
Bek sayap yang telah 34 kali membela Inggris ini bermain secara reguler untuk United, dengan mencatatkan 36 penampilan untuk klubnya musim ini. Dengan Inggris yang secara historis kekurangan opsi alami di sisi kiri pertahanan, kembalinya Shaw ke kondisi bugar memberikan dorongan besar bagi fleksibilitas taktis skuad menjelang pertandingan pembuka turnamen pada 11 Juni.
Perjalanan menuju 26 besar
Tuchel kini akan berupaya mempersempit daftar pemain menjadi 26 orang untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Belum ada pengumuman resmi mengenai daftar pemain sementara dari Asosiasi Sepak Bola (FA), namun tekanan semakin meningkat bagi para pemain bintang untuk membuktikan kemampuan mereka dalam beberapa pekan ke depan.
Badan pengurus berencana mengumumkan skuad final Inggris untuk turnamen tersebut pada Jumat, 22 Mei.