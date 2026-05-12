Bek Real Madrid, Alexander-Arnold, menjadi nama utama dalam daftar awal Tuchel, menurut BBC Sport, meskipun belakangan ini ia tampak tidak lagi menjadi pilihan utama sang pelatih asal Jerman. Mantan bintang Liverpool itu tidak masuk dalam skuad yang akan menghadapi Uruguay dan Jepang, sehingga banyak yang mengira impiannya untuk tampil di Piala Dunia telah pupus, namun ia mendapat kesempatan kedua yang berharga setelah batas waktu pengumuman daftar panjang FIFA yang berisi 55 pemain berakhir pada hari Senin.

Keputusan untuk memasukkan Alexander-Arnold muncul di tengah krisis cedera yang mengancam posisi bek kanan Tim Tiga Singa. Meskipun Tuchel sebelumnya menyatakan bahwa Reece James, Tino Livramento, dan Ben White adalah pilihan utamanya — dan bahkan menyiratkan bahwa Jarrell Quansah dari Bayer Leverkusen berada di atas pemain Madrid tersebut — keadaan memaksanya untuk mempertimbangkan kembali.

Dengan White mengalami cedera lutut saat melawan West Ham dan Livramento harus berjuang melawan waktu agar bisa pulih, pintu kembali terbuka bagi mantan pemain Liverpool tersebut.