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Trent Alexander-Arnold kembali ke Premier League? Satu-satunya kepindahan yang akan dipertimbangkan mantan bintang Liverpool itu saat pekerjaan masa depan di Italia di Serie A diwacanakan untuk bek kanan Real Madrid tersebut
Alexander-Arnold memenangi segalanya bersama Liverpool
Memutuskan hubungan dengan klub masa kecilnya bukan perkara mudah bagi pemain asli binaan Liverpool itu, tetapi ia menginginkan awal yang baru jauh di luar zona nyaman profesional yang telah mapan setelah meraih hampir segalanya di kampung halamannya sendiri.
Alexander-Arnold memenangi dua gelar Premier League, FA Cup, League Cup, Liga Champions, Piala Super UEFA, Piala Dunia Antarklub FIFA, dan Community Shield bersama Liverpool. Ia juga dinobatkan sebagai PFA Young Player of the Year pada 2020 dan tampil di turnamen-turnamen internasional besar bersama Inggris.
Keputusan pun diambil untuk menuju Spanyol, bergabung dengan rekan setimnya di Inggris, Jude Bellingham, saat kontraknya mendekati akhir. Ia tidak pernah sampai berstatus bebas transfer, karena Madrid setuju mengeluarkan biaya kecil demi mempercepat kesepakatan, dan kampanye 2025-26 menghadirkan banyak tantangan.
Pertanyaan sesekali muncul mengenai berapa lama Alexander-Arnold akan bertahan bersama Madrid, karena ia kini menghadapi persaingan dari Denzel Dumfries dan bekerja di bawah arahan mantan manajer Chelsea, Manchester United, dan Tottenham, Jose Mourinho.
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Mungkinkah Alexander-Arnold kembali ke Premier League?
Di usia 27 tahun, dia masih punya banyak waktu untuk terus bermain di level tertinggi. Akankah sebagian besar dari itu dihabiskan untuk membuktikan kemampuannya kepada basis suporter yang menuntut di ibu kota Spanyol, atau mungkinkah ia melangkah kembali ke tanah kelahirannya?
Ketika ditanya apakah kedua hal itu bisa sama-sama terwujud, sesama putra asli Merseyside, Warnock, yang berbicara atas nama Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Ya, sangat mungkin. Saya pikir soal Trent adalah dia tidak harus bergantung pada kecepatan dalam permainannya. Dia punya kemampuan dengan bola untuk melepaskan umpan-umpan pilihan.
“Apakah nantinya Anda akan melihat dia benar-benar pindah ke posisi gelandang tengah di fase akhir kariernya, agar bisa bermain di sana. Saya pikir ketika Anda mendengarkannya dan ketika Anda melihatnya saat ini, dia tampak sangat bahagia.
“Saya pikir dia menyadari bahwa di Real Madrid dia harus berjuang untuk tempatnya, dan itu akan sulit. Tapi dia akan percaya pada kemampuannya. Sepanjang kariernya dia selalu punya peragunya, yang luar biasa mengingat level permainannya.”
Warnock menambahkan soal transfer di masa depan: “Saya pikir satu-satunya saat saya bisa melihat dia kembali adalah jika Liverpool datang lagi untuk merekrutnya. Saya benar-benar tidak melihat dia bermain untuk tim lain.
“Tetapi saya merasa Trent adalah salah satu orang yang mungkin akan pergi ke tempat lain, mungkin di Italia atau semacamnya. Saya pikir dia tipe kepribadian yang ingin menguji dirinya dalam hidup dan pindah ke tempat-tempat berbeda.”
Mengapa kepulangan ke Anfield mungkin terbukti sulit
Mantan bintang Liverpool lainnya, Danny Murphy, mengatakan kepada GOAL pada musim panas lalu ketika ditanya soal potensi kepulangan Alexander-Arnold pada bursa transfer mendatang: “Saya akan sangat terkejut melihat dia kembali ke Anfield karena beberapa alasan. Salah satunya adalah suporter. Saya tidak yakin mereka akan terlalu senang dengan itu mengingat situasi saat dia pergi. Selain itu, dengan uang yang dia hasilkan, saya tidak yakin siapa yang akan membayarnya sebesar itu di Premier League saat ini. Meski dia pemain yang luar biasa, dia menghasilkan uang dalam jumlah fenomenal di Madrid, jelas karena datang dengan status bebas transfer.
“Saya pikir dia akan berada di sana untuk sementara waktu. Saya pikir dia akan menjalaninya satu musim lagi, melihat bagaimana perkembangannya dan kemudian melihat posisinya. Saya belum melihat dia kembali. Mungkin pada satu titik, tentu saja, karena dia belum tua. Premier League memang punya kekayaan untuk mungkin merekrutnya, tetapi saya rasa saat ini kita tidak akan melihat itu terjadi sekarang.”
- Getty
Alexander-Arnold terikat kontrak di Madrid hingga 2031
Alexander-Arnold masih menyisakan sedikit kurang dari lima tahun dalam kontraknya di Madrid, dengan durasi itu membuatnya terikat hingga 2031. Ia tidak memberikan indikasi apa pun bahwa kepindahan lain akan terjadi dalam waktu dekat.
Tidak akan terlalu mengejutkan jika pada satu titik nanti ia kembali bermain di Premier League, mengingat semua yang telah ia capai di kompetisi itu, tetapi para pemain era modern siap terus melebarkan sayap mereka dan pola pikir itu bisa membawanya semakin jauh dari rumah sebelum menentukan jalan untuk kembali.
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