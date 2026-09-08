Di usia 27 tahun, dia masih punya banyak waktu untuk terus bermain di level tertinggi. Akankah sebagian besar dari itu dihabiskan untuk membuktikan kemampuannya kepada basis suporter yang menuntut di ibu kota Spanyol, atau mungkinkah ia melangkah kembali ke tanah kelahirannya?

Ketika ditanya apakah kedua hal itu bisa sama-sama terwujud, sesama putra asli Merseyside, Warnock, yang berbicara atas nama Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Ya, sangat mungkin. Saya pikir soal Trent adalah dia tidak harus bergantung pada kecepatan dalam permainannya. Dia punya kemampuan dengan bola untuk melepaskan umpan-umpan pilihan.

“Apakah nantinya Anda akan melihat dia benar-benar pindah ke posisi gelandang tengah di fase akhir kariernya, agar bisa bermain di sana. Saya pikir ketika Anda mendengarkannya dan ketika Anda melihatnya saat ini, dia tampak sangat bahagia.

“Saya pikir dia menyadari bahwa di Real Madrid dia harus berjuang untuk tempatnya, dan itu akan sulit. Tapi dia akan percaya pada kemampuannya. Sepanjang kariernya dia selalu punya peragunya, yang luar biasa mengingat level permainannya.”

Warnock menambahkan soal transfer di masa depan: “Saya pikir satu-satunya saat saya bisa melihat dia kembali adalah jika Liverpool datang lagi untuk merekrutnya. Saya benar-benar tidak melihat dia bermain untuk tim lain.

“Tetapi saya merasa Trent adalah salah satu orang yang mungkin akan pergi ke tempat lain, mungkin di Italia atau semacamnya. Saya pikir dia tipe kepribadian yang ingin menguji dirinya dalam hidup dan pindah ke tempat-tempat berbeda.”