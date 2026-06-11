Trent Alexander-Arnold Kembali ke Liga Premier? Kabar Transfer yang ‘Mengejutkan’ di Tengah Penyesalan Real Madrid atas Bek Kanan Mantan Liverpool Itu

Meskipun Alexander-Arnold tampak merindukan Liverpool, klub tersebut pun merindukannya. Jeremie Frimpong gagal meyakinkan sebagai bek kanan setelah kepindahannya dengan nilai transfer besar dari Bayer Leverkusen, sementara masalah-masalah tim menyebabkan Liverpool finis di peringkat kelima dan Arne Slot diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih.

Setelah menyaksikan kesulitan-kesulitan tersebut dari jauh, dan tidak dipanggil oleh Inggris untuk turnamen besar di Amerika Utara, apakah Alexander-Arnold akan merasa seolah-olah dia telah membuat kesalahan? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada mantan bintang Liverpool dan Three Lions, Murphy, dia - berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas izin NetBet - mengatakan: “Saya pikir para pemain akan selalu merasakan hal itu. Ketika saya pergi, ada saat-saat di mana Anda berpikir, ‘apa yang telah saya lakukan?’ Tentu saja, itu normal, wajar.

“Saya tidak berpikir dia akan panik dulu karena baru satu musim. Saya yakin dia masih memiliki keyakinan yang besar pada kemampuannya. Tapi ya, dia pasti pernah mengalami momen-momen seperti itu. Tentu saja, saat kamu memulai petualangan baru di sepak bola, ada saat-saat di mana kamu berpikir, ‘oh’—terutama jika semuanya tidak berjalan sempurna. Jika semuanya berjalan lancar, momen-momen itu menjadi lebih jarang. Tapi saya yakin dia pasti pernah mengalami malam-malam tanpa tidur karena hal itu.

“Tapi kamu tidak boleh membiarkannya mengganggu, kamu tidak boleh terlalu memikirkannya karena itu akan menghambat performa kamu dalam pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Saya pikir dia akan kecewa dengan musimnya. Tapi dia punya waktu dan dia punya kontrak, jadi saya pikir dia akan memperbaiki dirinya dan memanfaatkan musim panas untuk membuat dirinya benar-benar bugar, siap untuk awal musim depan.”