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Trent Alexander-Arnold Kembali ke Liga Premier? Kabar Transfer yang ‘Mengejutkan’ di Tengah Penyesalan Real Madrid atas Bek Kanan Mantan Liverpool Itu
Masalah performa dan kebugaran selama musim debut Alexander-Arnold di Spanyol
Kepindahan ke Santiago Bernabeu pada tahun 2025 diharapkan dapat membantu Alexander-Arnold meningkatkan permainannya ke level yang lebih tinggi. Sebagai pemenang dua kali gelar Liga Premier yang juga telah mengoleksi gelar Liga Champions dan piala domestik, pemain asal Merseyside ini keluar dari zona nyaman karier profesionalnya setelah kontraknya berakhir.
Masalah performa dan kebugaran membuat hidup bek sayap berusia 27 tahun ini sulit di Madrid, sementara ia harus menghadapi persaingan ketat untuk memperebutkan tempat dari ikon Los Blancos, Dani Carvajal. Basis penggemar yang menuntut di ibu kota Spanyol belum terpikat oleh pria yang hanya tampil dalam 21 pertandingan La Liga pada musim 2025-26.
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Apakah Alexander-Arnold akan menyesal setelah tidak masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia?
Meskipun Alexander-Arnold tampak merindukan Liverpool, klub tersebut pun merindukannya. Jeremie Frimpong gagal meyakinkan sebagai bek kanan setelah kepindahannya dengan nilai transfer besar dari Bayer Leverkusen, sementara masalah-masalah tim menyebabkan Liverpool finis di peringkat kelima dan Arne Slot diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih.
Setelah menyaksikan kesulitan-kesulitan tersebut dari jauh, dan tidak dipanggil oleh Inggris untuk turnamen besar di Amerika Utara, apakah Alexander-Arnold akan merasa seolah-olah dia telah membuat kesalahan? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada mantan bintang Liverpool dan Three Lions, Murphy, dia - berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas izin NetBet - mengatakan: “Saya pikir para pemain akan selalu merasakan hal itu. Ketika saya pergi, ada saat-saat di mana Anda berpikir, ‘apa yang telah saya lakukan?’ Tentu saja, itu normal, wajar.
“Saya tidak berpikir dia akan panik dulu karena baru satu musim. Saya yakin dia masih memiliki keyakinan yang besar pada kemampuannya. Tapi ya, dia pasti pernah mengalami momen-momen seperti itu. Tentu saja, saat kamu memulai petualangan baru di sepak bola, ada saat-saat di mana kamu berpikir, ‘oh’—terutama jika semuanya tidak berjalan sempurna. Jika semuanya berjalan lancar, momen-momen itu menjadi lebih jarang. Tapi saya yakin dia pasti pernah mengalami malam-malam tanpa tidur karena hal itu.
“Tapi kamu tidak boleh membiarkannya mengganggu, kamu tidak boleh terlalu memikirkannya karena itu akan menghambat performa kamu dalam pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Saya pikir dia akan kecewa dengan musimnya. Tapi dia punya waktu dan dia punya kontrak, jadi saya pikir dia akan memperbaiki dirinya dan memanfaatkan musim panas untuk membuat dirinya benar-benar bugar, siap untuk awal musim depan.”
Apakah Alexander-Arnold bisa kembali ke Liga Premier—mungkin ke Liverpool?
Ketika ditanya apakah Alexander-Arnold akan kembali tampil di Liga Premier, dan apakah masih ada peluang baginya untuk kembali ke Liverpool, Murphy menambahkan: “Saya akan sangat terkejut jika melihatnya kembali ke Anfield karena beberapa alasan. Salah satunya adalah para penggemar. Saya tidak yakin mereka akan senang dengan itu mengingat situasi saat dia pergi. Selain itu, gaji yang dia terima, saya tidak yakin ada klub di Liga Premier saat ini yang mau membayarnya sebesar itu. Meskipun dia pemain hebat, dia mendapat gaji fantastis di Madrid - jelas dia pindah secara gratis.
“Saya pikir dia akan bertahan di sana sebentar lagi. Saya pikir dia akan mencoba satu musim lagi, melihat bagaimana perkembangannya, dan kemudian mengevaluasi posisinya. Saya belum melihat dia kembali. Mungkin suatu saat nanti, tentu saja, karena dia belum tua. Liga Premier memang memiliki dana yang cukup untuk mungkin mendatangkannya, tapi saya tidak berpikir saat ini kita akan melihat hal itu terjadi.”
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Real Madrid bersiap untuk merekrut Dumfries dan menunjuk Mourinho sebagai manajer
Alexander-Arnold menandatangani kontrak berdurasi enam tahun saat bergabung dengan Real Madrid, yang berarti ia terikat kontrak hingga musim panas 2031. Masih harus dilihat apakah perjanjian tersebut akan dipenuhi.
Carvajal telah meninggalkan Bernabeu, menghilangkan satu hambatan di sana, namun Los Blancos telah menyiapkan kesepakatan untuk pemain internasional Belanda Denzel Dumfries — yang bersiap meninggalkan raksasa Serie A Inter — sementara Jose Mourinho bersiap untuk memulai masa jabatan keduanya sebagai manajer Madrid. Alexander-Arnold menghadapi banyak tantangan lain dalam upayanya membuktikan diri layak mendapat pujian di markas ‘Galacticos’.