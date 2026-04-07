Trent Alexander-Arnold HARUS mengawal ketat Luis Diaz yang lincah dalam laga besar Real Madrid melawan Bayern Munich — atau dia bisa melupakan harapannya untuk bermain di Piala Dunia bersama Timnas Inggris

Setelah mencetak gol, Diaz berlari menjauh sambil merayakan sebelum mengajak Alexander-Arnold untuk bergabung dengannya. Salah satu momen yang tak terlupakan dari musim itu, pada akhirnya, adalah saat Diaz berpura-pura menggosok sepatu Alexander-Arnold, begitu bahagianya pemain Kolombia itu atas umpan matang rekan setimnya.

Sayangnya bagi banyak penggemar Liverpool, hubungan itu kini sudah menjadi kenangan masa lalu. Hampir 18 bulan kemudian, kedua pemain kini mengasah kemampuan mereka di tempat lain. Alexander-Arnold masuk-keluar dari starting XI di Real Madrid, sementara Diaz menikmati musim terbaik dalam kariernya di Bayern Munich.

Pada dasarnya, ini adalah kisah dua karier yang mengambil jalur berbeda. Alexander-Arnold meninggalkan Liverpool di puncak kariernya, dan diharapkan akan terus berkembang begitu tiba di ibu kota Spanyol. Diaz, di sisi lain, meninggalkan Liverpool dengan status sebagai proyek pemulihan—seorang pemain yang ingin hengkang namun diberi kesempatan kedua, namun masih harus membuktikan banyak hal.

Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Alexander-Arnold, entah karena masalah cedera atau masalah taktis awal, mengalami kesulitan. Diaz, yang diberi ruang lebih luas dari sebelumnya untuk berlari, menciptakan peluang, dan mencetak gol, membuat Bundesliga terlihat sangat mudah. Dan pada Selasa, mereka akan saling berhadapan.

Alexander-Arnold memasuki perempat final Liga Champions tidak hanya dengan keraguan yang masih melekat padanya di Madrid, tetapi juga dengan ketidakpastian besar mengenai posisinya dalam hierarki timnas Inggris. Jadi, jika ia tidak mampu mengunci mantan rekan setimnya di Liverpool dalam delapan hari ke depan, maka harapan apa pun baginya untuk merebut kembali tempat di skuad Thomas Tuchel untuk Piala Dunia pasti akan sirna.