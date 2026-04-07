Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Diaz test will decide Trent's England fate
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Trent Alexander-Arnold HARUS mengawal ketat Luis Diaz yang lincah dalam laga besar Real Madrid melawan Bayern Munich — atau dia bisa melupakan harapannya untuk bermain di Piala Dunia bersama Timnas Inggris

Analysis
Real Madrid
T. Alexander-Arnold
L. Diaz
Bayern Munich
Champions League
England
World Cup
FEATURES
Real Madrid vs Bayern Munich

Itu adalah salah satu umpan yang hanya bisa dilakukan oleh Trent Alexander-Arnold. Liverpool kesulitan menembus pertahanan Tottenham pada Desember 2024; Spurs bertahan dengan kokoh selama 23 menit meski terus-menerus mendapat tekanan. Lalu, Alexander-Arnold melepaskan umpan mematikan. Ia bergerak ke dalam dari sayap kanan, menciptakan sudut yang ideal, dan melepaskan umpan silang yang melintas di antara dua bek tengah, tepat ke arah kepala Luis Diaz.

Setelah mencetak gol, Diaz berlari menjauh sambil merayakan sebelum mengajak Alexander-Arnold untuk bergabung dengannya. Salah satu momen yang tak terlupakan dari musim itu, pada akhirnya, adalah saat Diaz berpura-pura menggosok sepatu Alexander-Arnold, begitu bahagianya pemain Kolombia itu atas umpan matang rekan setimnya.

Sayangnya bagi banyak penggemar Liverpool, hubungan itu kini sudah menjadi kenangan masa lalu. Hampir 18 bulan kemudian, kedua pemain kini mengasah kemampuan mereka di tempat lain. Alexander-Arnold masuk-keluar dari starting XI di Real Madrid, sementara Diaz menikmati musim terbaik dalam kariernya di Bayern Munich.

Pada dasarnya, ini adalah kisah dua karier yang mengambil jalur berbeda. Alexander-Arnold meninggalkan Liverpool di puncak kariernya, dan diharapkan akan terus berkembang begitu tiba di ibu kota Spanyol. Diaz, di sisi lain, meninggalkan Liverpool dengan status sebagai proyek pemulihan—seorang pemain yang ingin hengkang namun diberi kesempatan kedua, namun masih harus membuktikan banyak hal.

Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Alexander-Arnold, entah karena masalah cedera atau masalah taktis awal, mengalami kesulitan. Diaz, yang diberi ruang lebih luas dari sebelumnya untuk berlari, menciptakan peluang, dan mencetak gol, membuat Bundesliga terlihat sangat mudah. Dan pada Selasa, mereka akan saling berhadapan.

Alexander-Arnold memasuki perempat final Liga Champions tidak hanya dengan keraguan yang masih melekat padanya di Madrid, tetapi juga dengan ketidakpastian besar mengenai posisinya dalam hierarki timnas Inggris. Jadi, jika ia tidak mampu mengunci mantan rekan setimnya di Liverpool dalam delapan hari ke depan, maka harapan apa pun baginya untuk merebut kembali tempat di skuad Thomas Tuchel untuk Piala Dunia pasti akan sirna.

  Liverpool FC v AFC Bournemouth - Premier League

    Kecocokan yang langsung terasa

    Kedatangan Diaz ke Merseyside pada Januari 2022 membawa angin segar bagi Liverpool. Sudah jelas bahwa Sadio Mane kemungkinan besar akan meninggalkan klub pada akhir musim itu, dan meski Spurs siap merekrut Diaz setelah penampilannya yang mengesankan bersama Porto, Liverpool bergerak lebih dulu untuk memastikan rencana suksesi Mane terlaksana sebelum pemain asal Senegal itu meninggalkan Anfield.

    "Selalu menarik ketika kami mendatangkan pemain baru untuk melihat bagaimana dia akan beradaptasi, bagaimana dia bermain, bagaimana dia berlatih, seperti apa dia, tapi dia langsung beradaptasi," kata Alexander-Arnold tentang Diaz dua minggu setelah The Reds mengeluarkan dana hampir €50 juta untuk sang winger.

    Adaptasi Diaz ke Liga Premier, memang, membutuhkan sedikit waktu, tetapi koneksinya dengan Alexander-Arnold langsung terjalin. Bek kanan itu hanya memberikan assist kepadanya tiga kali selama tiga musim mereka bersama di Merseyside, namun pemahaman kreatif di antara keduanya sudah terlihat sejak awal. Pemandangan yang sering terlihat saat taktik Liverpool asuhan Jurgen Klopp berkembang adalah Alexander-Arnold yang bergerak ke dalam dan memberikan umpan panjang ke sayap kiri, yang dengan bersemangat dikejar oleh Diaz.

    Dan, tentu saja, keduanya meraih kesuksesan besar di lapangan. Selama tiga setengah musim bersama, mereka memenangkan dua Piala Liga, satu Piala FA, dan Liga Premier.

    • Iklan
  FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Berkembang Pesat di Jerman

    Beberapa orang terkejut ketika Bayern, yang secara historis enggan mengeluarkan dana besar di luar Bundesliga, merogoh kocek sebesar €70 juta untuk merekrut Diaz pada bulan Juli. Dengan cedera parah yang dialami Jamal Musiala di Piala Dunia Antarklub, ada posisi di lini serang Bayern yang perlu diisi dalam jangka pendek, namun hal itu tetap terasa seperti investasi besar untuk seorang pemain yang akan berusia 29 tahun pada bulan Januari.

    Namun, Vincent Kompany memiliki visi, dan sejauh ini semuanya berjalan lancar. Harry Kane, meski tetap menjadi pencetak gol paling mematikan di Eropa, masih memiliki kebebasan untuk bergerak bebas dan turun ke belakang, serta memberikan umpan-umpan akurat. Saat dia melakukannya, Diaz memanfaatkan kecepatan luar biasanya untuk melakukan serangan balik. Namun, saat tim lawan menerapkan pertahanan rendah, Diaz masih memiliki kecerdikan untuk menemukan ruang, memberikan umpan silang, dan mengatur serangan rekan-rekannya. Hal ini sudah ditekankan oleh Kane sejak Agustus.

    "Lucho, kamu tahu, baru beberapa minggu tapi aku merasa kita punya koneksi instan," kata Kane setelah Diaz memberikan dua assist kepadanya melawan RB Leipzig. "Dia memberikan beberapa assist untukku hari ini [dan] dia menyelesaikan golnya dengan sangat baik."

    Dan Diaz belum benar-benar melambat sejak saat itu. Dia kini telah menyumbang 40 gol di semua kompetisi, dengan rata-rata 1,08 kontribusi gol per 90 menit. Keduanya merupakan rekor terbaik dalam kariernya, dan hampir dua kali lipat dari jumlah yang dia raih pada musim terakhirnya di Liverpool.

  Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    Masalah awal

    Sementara itu, Alexander-Arnold kesulitan menemukan performa terbaiknya. Madrid membayar €10 juta untuk membebaskan sang bek sayap dari kontraknya lebih awal agar ia bisa bermain di Piala Dunia Antarklub dan segera menyesuaikan diri dengan tuntutan Xabi Alonso. Namun, setelah menjalani pramusim yang kurang memuaskan di Amerika Serikat, Alexander-Arnold kemudian mengalami cedera otot paha belakang pada awal September yang membuatnya absen selama enam minggu.

    Cedera otot lainnya menyusul pada Desember yang membuatnya absen selama dua bulan lagi, saat itu Alonso telah dipecat sementara bek kanan mantan Liverpool lainnya, Alvaro Arbeloa, ditunjuk sebagai pelatih.

    Alexander-Arnold kini mulai menemukan ritmenya di bawah Arbeloa, yang mengambil pendekatan yang lebih santai dalam hal formasi taktis dibandingkan pendahulunya. Arbeloa menaruh kepercayaan pada pemain muda dan, untuk sebagian besar, membiarkan pemain terbaiknya mencari solusi sendiri, mirip dengan apa yang dilakukan Carlo Ancelotti sebelum masa jabatan singkat Alonso.

    Bagi Alexander-Arnold, hal ini berarti belajar beradaptasi dengan pemain-pemain terbaik dunia secara instan, namun ia membutuhkan pertandingan reguler untuk melakukannya. Pemain berusia 27 tahun ini baru bermain 754 menit di La Liga musim ini, dan meskipun ia telah memberikan empat assist, termasuk dua dalam dua pertandingan terakhirnya, ia masih terlihat seperti pemain yang masih beradaptasi di klub baru.

    Hal ini tentu saja wajar. Alexander-Arnold menghabiskan seluruh karier profesionalnya hingga musim panas lalu di Merseyside, di mana ia menjadi bagian penting dalam mesin yang bekerja dengan sangat baik. Di sini, ada lebih sedikit batasan, dengan gaya permainan Madrid yang lebih spontan. Alexander-Arnold belum sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan seperti itu.


  RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

    Masalah pertahanan masih ada

    Bagi Alexander-Arnold, kepercayaan itu berarti menerima beberapa kelemahannya. Masalah-masalahnya di lini pertahanan sudah lama menjadi bahan pembicaraan—dan mungkin sedikit dilebih-lebihkan. Alexander-Arnold sebenarnya bukanlah bek yang buruk, tetapi ia memang memiliki beberapa kelengahan yang cukup jelas, yang kemudian diungkit-ungkit oleh para analis, baik profesional maupun amatir.

    Kadang-kadang, Alexander-Arnold masih terlihat seperti apa adanya, seorang gelandang yang beralih posisi dan tidak pernah dilatih secara klasik mengenai intensitas pertahanan sebagai bek sayap. Mungkin hanya karena ia sangat efektif dalam menyerang sehingga masalahnya di lini belakang begitu diteliti.

    Namun, hal itu tidak berarti masalahnya harus diabaikan. Selama masa-masa di Liverpool, tim lawan sering memanfaatkan sayap kanan The Reds. Liverpool menyesuaikan diri, baik di bawah Klopp maupun Arne Slot, selalu ada gelandang yang berada di belakang Alexander-Arnold untuk memberikan perlindungan. Memang, Alexander-Arnold adalah kelemahan pertahanan, tetapi Liverpool, pada dasarnya, melakukan penjagaan ganda terhadap siapa pun yang harus dia jaga.

    Madrid tidak memberikan kemewahan yang sama padanya, dan hal itu terlihat lebih dari sekali. Alexander-Arnold diganggu oleh Jeremy Doku dari Manchester City di Liga Champions dan melakukan beberapa kesalahan fatal melawan Celta Vigo di La Liga. Pada Sabtu lalu, kegagalannya untuk mengawasi pemain yang berlari melawan Mallorca membuat Los Blancos menelan kekalahan memalukan yang memberikan pukulan telak bagi harapan gelar mereka.

    Media Spanyol pun tak segan-segan mengkritiknya, dengan Marca memberikan penilaian yang cukup pedas terhadap pertahanan Alexander-Arnold dalam kekalahan terbaru melawan Celta: "Siapa pun yang rutin menonton Liverpool tahu bahwa Trent bukanlah pemain bertahan yang tangguh; kekuatannya terletak pada serangan ke depan dan distribusi bola melalui umpan-umpan indah. Tapi bertahan? Lupakan saja, seperti yang terbukti lagi pada gol pertama Celta. Pertanyaannya hanya satu: apakah dia tidak tahu caranya atau sekadar tidak mau melakukannya. Jadi, jika Anda penggemar Real Madrid, jangan marah pada bek sayap Inggris itu jika Anda tidak suka penampilannya dalam bertahan. Jika ada yang harus dimarahi, marahlah pada siapa pun yang merekrutnya."

  Thomas Tuchel Trent Alexander-Arnold England

    Piala Dunia dipertaruhkan

    Kesalahan-kesalahan baru-baru ini terjadi pada saat yang paling tidak tepat bagi Alexander-Arnold terkait partisipasinya di Piala Dunia. Tuchel tidak memanggilnya untuk laga persahabatan Inggris melawan Uruguay dan Jepang pada bulan Maret, sebuah keputusan yang memecah belah pendapat di kalangan penggemar dan media. Tuchel menepis anggapan bahwa Alexander-Arnold harus secara otomatis menjadi bagian dari skuadnya, mengakui bahwa itu adalah keputusan yang "sulit" untuk menyingkirkan bek kanan tersebut, tetapi menegaskan bahwa ia melakukannya karena alasan "olahraga". Terus terang, Tuchel tidak melihat mantan pemain Liverpool itu sebagai pilihan yang ideal untuk timnya.

    Banyak dari mereka yang marah atas keputusan tersebut tidak menonton Madrid setiap pekan. Jika mereka melakukannya, mereka akan tahu bahwa Alexander-Arnold tidak dalam performa terbaiknya. Dan mungkin para pendukung Alexander-Arnold juga bisa melihat sistem Tuchel dan mengakui bahwa seorang bek sayap dengan atribut pertahanan yang lebih baik jauh lebih cocok dengan visi sepak bola yang diusung sang pelatih asal Jerman.

    Waktu pun semakin menipis bagi Alexander-Arnold untuk membuktikan dirinya layak dipanggil kembali musim panas ini. Menampilkan performa bagus saat menghadapi salah satu pemain sayap paling on fire di dunia dalam laga gugur Liga Champions yang krusial tentu akan sangat membantu kasusnya. Namun, jika ia tampil buruk, harapan untuk kembali ke tim utama bisa saja sirna, kecuali ada pemain lain yang cedera dalam skema Tuchel.

  Trent Alexander-Arnold Luis Diaz Liverpool GFX

    Dari teman menjadi musuh

    Di babak-babak akhir kompetisi paling bergengsi dalam sepak bola, duel-duel individu menjadi penentu segalanya. Tak diragukan lagi, Bayern pasti telah menandai sayap kanan Madrid sebagai area yang bisa mereka manfaatkan. Dan tentu saja, ironi besarnya di sini adalah bahwa, dalam diri Diaz, mereka memiliki pemain yang mungkin paling siap untuk menghadapi Alexander-Arnold. Kita hanya bisa membayangkan berapa kali mereka saling berhadapan dalam latihan; jika ada yang tahu cara menerobos dan mengelabui Alexander-Arnold, itu adalah orang yang akan dia jaga selama 90 menit.

    "Saya tidak ingin mengatakan bahwa pertandingan lain kurang penting, tetapi ketika ada begitu banyak sorotan pada sebuah pertandingan dan begitu banyak mata tertuju padanya, Anda tahu Anda harus tampil maksimal. Ketika Anda bermain untuk klub seperti ini, ekspektasinya adalah Anda harus menang," kata Alexander-Arnold setelah kemenangan Madrid di babak 16 besar atas Man City. Dan meskipun prestasi tim harus selalu menjadi prioritas utama, ia sangat menyadari betapa besarnya risiko yang dipertaruhkan baginya secara pribadi minggu ini.