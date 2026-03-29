Getty Images Sport
Trent Alexander-Arnold dihentikan oleh polisi setelah menandatangani tanda tangan saat meninggalkan sesi latihan Real Madrid
Pihak berwenang turun tangan di Valdebebas
Apa yang awalnya hanya interaksi biasa antara seorang bintang besar dan para penggemarnya dengan cepat menarik perhatian aparat penegak hukum setempat. Saat sang bek sedang sibuk berinteraksi dengan kerumunan, sebuah mobil polisi muncul di belakang mobilnya. Kehadiran aparat tersebut langsung mengubah suasana, sementara sang pemain berusaha memenuhi permintaan para Madridistas. Interaksi tersebut terekam oleh kamera-kamera di sekitar lokasi, memperlihatkan momen ketika suasana yang semula riang berubah menjadi serius.
Para penggemar menyebabkan kemacetan di pinggir jalan
Masalah tersebut dilaporkan bermula dari lokasi tempat Alexander-Arnold memutuskan untuk berhenti. Dengan menghentikan kendaraannya di tengah jalan untuk memenuhi permintaan foto dan tanda tangan, sang pemain tanpa sengaja menimbulkan potensi bahaya lalu lintas. Kemacetan yang disebabkan oleh kerumunan penggemar dan mobil yang berhenti membuat petugas turun tangan dan membersihkan area tersebut demi menjaga keselamatan publik.
Peringatan tegas dari kepolisian
Meskipun awalnya terjadi ketegangan dan lampu-lampu berkedip, situasi tersebut tidak berujung pada perselisihan hukum atau denda yang besar. Polisi berbicara langsung dengan Alexander-Arnold untuk menjelaskan bahaya berhenti di zona tersebut. Itu adalah percakapan singkat yang bertujuan memastikan sang pemain memahami peraturan lalu lintas setempat terkait jalur keluar Valdebebas. Setelah percakapan itu, pihak berwenang terlihat meminta selfie bersama Alexander-Arnold.
- Getty
Perhatian tetap tertuju pada lapangan
Alexander-Arnold tetap tinggal di Madrid selama jeda internasional kali ini setelah ia secara kontroversial tidak dipanggil ke skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang. Bek kanan tersebut kini telah pulih sepenuhnya dan diperkirakan akan masuk dalam skuad Madrid yang akan menghadapi Mallorca akhir pekan depan.