Trent Alexander-Arnold ‘bukan bek yang sangat buruk’ karena para pengkritik bek kanan Real Madrid dan Inggris itu dituduh mengabaikan ‘kekuatan’ yang jelas

Itu termasuk pelatih kepala Thomas Tuchel, yang mencoret pemain 27 tahun yang gemar menyerang itu dari rencananya untuk Piala Dunia 2026. Itu bukan pertama kalinya Alexander-Arnold diabaikan oleh pelatih timnas Inggris, dengan ia hanya mengoleksi 35 caps senior dalam delapan tahun terakhir.

Meski kemampuannya dalam membantu serangan tak pernah diragukan, dengan catatan assist impresif saat menjuarai Premier League dan Liga Champions di Anfield, perdebatan mengenai dugaan kelemahan dalam bertahan masih terus bergulir.

Alexander-Arnold, sepanjang kariernya di sepak bola Inggris dan Spanyol, menghadapi pertanyaan soal kemampuannya membendung lawan yang memaksanya berada dalam posisi tertekan. Namun, ia cukup beruntung bisa membela tim-tim yang sering mendominasi penguasaan bola dan mengandalkan kehebatan dalam menyerang.

Dengan itu dalam pikiran, haruskah celah sesekali dalam permainannya diabaikan sampai taraf tertentu? Mengingat apa yang bisa ia tawarkan untuk tim mana pun, dengan jangkauan umpannya dan kiriman bola dari sisi sayap, bukankah Inggris seharusnya berupaya memaksimalkan kualitas yang bisa ia berikan kepada tim mereka?