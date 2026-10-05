Getty
Diterjemahkan oleh
Trent Alexander-Arnold ‘bukan bek yang sangat buruk’ karena para pengkritik bek kanan Real Madrid dan Inggris itu dituduh mengabaikan ‘kekuatan’ yang jelas
Tak diperhitungkan untuk tugas Piala Dunia 2026
Itu termasuk pelatih kepala Thomas Tuchel, yang mencoret pemain 27 tahun yang gemar menyerang itu dari rencananya untuk Piala Dunia 2026. Itu bukan pertama kalinya Alexander-Arnold diabaikan oleh pelatih timnas Inggris, dengan ia hanya mengoleksi 35 caps senior dalam delapan tahun terakhir.
Meski kemampuannya dalam membantu serangan tak pernah diragukan, dengan catatan assist impresif saat menjuarai Premier League dan Liga Champions di Anfield, perdebatan mengenai dugaan kelemahan dalam bertahan masih terus bergulir.
Alexander-Arnold, sepanjang kariernya di sepak bola Inggris dan Spanyol, menghadapi pertanyaan soal kemampuannya membendung lawan yang memaksanya berada dalam posisi tertekan. Namun, ia cukup beruntung bisa membela tim-tim yang sering mendominasi penguasaan bola dan mengandalkan kehebatan dalam menyerang.
Dengan itu dalam pikiran, haruskah celah sesekali dalam permainannya diabaikan sampai taraf tertentu? Mengingat apa yang bisa ia tawarkan untuk tim mana pun, dengan jangkauan umpannya dan kiriman bola dari sisi sayap, bukankah Inggris seharusnya berupaya memaksimalkan kualitas yang bisa ia berikan kepada tim mereka?
- Getty
Haruskah Alexander-Arnold menjadi pemain reguler Inggris?
Saat pertanyaan itu diajukan kepada Stubbs, mantan bek tengah kelahiran Kirkby itu, yang berbicara bekerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir Trent Alexander-Arnold adalah pemain yang fantastis. Dan terkadang kita melihat kelemahan seseorang alih-alih melihat kekuatannya.
“Dan terkadang Anda kemudian harus mencoba menyesuaikan tim untuk mengatakan, bagaimana kita bisa memasukkan Trent Alexander-Arnold ke tim ini? Karena apa yang dia berikan kepada kami saat menyerang lebih besar daripada apa yang bisa dia berikan kepada kami secara defensif.
“Dan dengar, terkadang kami membicarakan permainan Trent seolah-olah dia benar-benar bek yang buruk. Dia bukan bek yang benar-benar buruk. Hanya saja dia tidak sebagus saat membantu serangan.
“Jadi itulah mengapa manajer dibayar mahal. Dia harus menemukan solusi. Tapi bagi saya, dari apa yang saya lihat, England terlihat sebagai tim yang lebih lemah tanpa Trent Alexander-Arnold di dalam tim.”
Pujian didapat karena profesionalisme
Alexander-Arnold tidak pernah mengeluhkan soal keluar-masuk skuad Inggris, dengan fokusnya selalu tertuju pada penampilan di level klub yang akan membuat klaimnya untuk terpilih mustahil diabaikan.
Dia tampil sangat baik di Real Madrid di bawah Jose Mourinho, setelah melewati musim debut yang penuh ujian di Santiago Bernabeu, dan menjadi starter saat Inggris menang 2-0 atas Czechia di UEFA Nations League di Praha.
Peran di bangku cadangan kembali menantinya dalam kemenangan telak 7-0 atas Kroasia, tetapi profesionalisme Alexander-Arnold dipuji oleh mereka yang senang melihatnya mendapat kesempatan lain untuk tampil mengesankan di panggung terbesar.
Mantan bintang Inggris dan Liverpool Emile Heskey baru-baru ini mengatakan kepada GOAL: “Anda harus memberinya pujian yang pantas dia dapatkan karena terus menjalankan tugasnya.
“Saya pernah mengalami periode, saya rasa sekitar tiga atau empat tahun, tidak berada di skuad Inggris sama sekali, tetapi saya tahu, jika saya tetap menundukkan kepala, saya tahu bahwa pada satu tahap saya akan kembali masuk. Dan saya pikir Trent telah melakukan hal yang sama persis.
“Dia tidak keluar dan mengatakan apa pun, dia hanya terus melakukan pekerjaannya, dan melakukannya tanpa lelah. Dia menunjukkan bahwa dia telah berjuang untuk kembali ke skuad.”
- Getty
Persaingan untuk memperebutkan posisi di bek kanan sangat ketat
Tuchel terus menantang Alexander-Arnold, dengan ia dibuat sangat sadar bahwa setiap orang perlu memaksimalkan setiap pemanggilan yang datang kepada mereka. Itu berarti harus tampil mengesankan dalam latihan dan saat pertandingan kompetitif.
Menit bermain yang lebih banyak bisa saja datang untuk bek kanan yang gemar membantu serangan itu pada Selasa ketika Inggris kembali beraksi melawan Czechia di Wembley. Namun, persaingan untuk mendapatkan tempat sangat ketat dan pemain-pemain seperti Reece James, Tino Livramento, dan Djed Spence diperkirakan akan kembali masuk dalam persaingan pada satu titik nanti.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami