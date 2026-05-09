Pedro Sousa, pimpinan stasiun radio Correio da Manha Radio, menyatakan dalam acara TV "Liga NOW" bahwa dua klub papan atas Lisbon, Sporting dan Benfica, menunjukkan minat terhadap Palhinha.
Diterjemahkan oleh
Transfernya dikabarkan menjadi "prioritas utama"! Dua klub papan atas dilaporkan telah mendekati Joao Palhinha dari Bayern München
Meskipun Benfica telah melakukan penjajakan terkait kemungkinan transfer pada musim panas nanti, menurut Sousa, kembalinya Palhinha ke Sporting justru menjadi "prioritas utama". Pemain berusia 30 tahun itu ingin kembali ke Portugal agar bisa tinggal dekat dengan anak-anaknya.
Palhinha saat ini dipinjamkan oleh FC Bayern ke Tottenham Hotspur. Di musim yang suram bagi klub London tersebut, ia lama menjadi salah satu pemain paling konsisten. Namun, masa depannya masih belum pasti.
- Getty Images Sport
Tottenham memiliki opsi pembelian atas Joao Palhinha
Pada tahun 2024, atas permintaan mantan pelatih Thomas Tuchel, Palhinha pindah dari FC Fulham ke FC Bayern dengan biaya transfer sebesar 51 juta euro. Masalahnya: Saat dia tiba, Tuchel sudah pergi lagi. Di bawah asuhan Vincent Kompany, Palhinha hanya memainkan peran sekunder, sehingga setelah satu musim dia kembali ke London dengan status pinjaman. Spurs membayar biaya pinjaman sebesar lima juta euro dan juga mendapatkan opsi pembelian sebesar 25 juta euro.
Awal musim berjalan menggembirakan: Hingga November, Palhinha menjadi pemain inti dan bahkan secara rutin mencetak poin, sementara Tottenham bersaing di papan atas Premier League dan Liga Champions. Namun, seiring dengan penurunan performa yang dramatis, Palhinha kehilangan posisinya sebagai pemain inti dan menjadi pemain rotasi.
"Tentu saja, saat ini situasinya memang sulit di klubnya. Tapi Joao adalah seorang pejuang," kata Direktur Olahraga Bayern, Christoph Freund, pada pertengahan April. Karena status liga yang belum jelas untuk musim depan, saat ini "sulit untuk mengatakan hal konkret tentang masa depannya," tegas Freund: "Tapi Tottenham sudah tahu betapa berharganya dia bagi mereka."
- Getty
Joao Palhinha memulai karier profesionalnya di Sporting
Menurut Sky, Spurs memang mempertimbangkan untuk merekrutnya secara permanen, namun mereka ingin menegosiasikan ulang opsi pembelian senilai 25 juta euro—hal yang mungkin juga akan disetujui oleh FC Bayern.
Namun, dari sudut pandang Palhinha, skenario ini hanya tampak realistis jika Tottenham berhasil bertahan di liga, sesuatu yang kini sangat diharapkan oleh petinggi Bayern. Kontrak Palhinha di FC Bayern masih berlaku hingga 2028. Gajinya yang dilaporkan sebesar sepuluh juta euro diperkirakan akan dihemat, karena ia tidak lagi memiliki prospek yang jelas di Munich.
Kembalinya ke Sporting mungkin memiliki daya tarik tersendiri bagi Palhinha. Di klub yang menduduki peringkat ketiga Liga Portugal itu, ia bermain dari 2013 hingga 2022 dengan tiga kali jeda akibat peminjaman. Di sana ia menembus level profesional dan meraih gelar juara liga, di antara prestasi lainnya, sebelum pindah ke Fulham dengan nilai transfer hampir 25 juta euro.
Penjualan rekor FC Bayern
Pemain Posisi Dijual ke Tahun Biaya transfer Matthijs de Ligt Bek Manchester United 2024 45 juta euro Lucas Hernandez Bek PSG 2023 45 juta euro Robert Lewandowski Serangan FC Barcelona 2022 45 juta euro Douglas Costa Serangan Juventus 2018 40 juta euro Ryan Gravenberch Gelandang FC Liverpool 2023 40 juta euro