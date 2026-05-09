Transfernya dikabarkan menjadi "prioritas utama"! Dua klub papan atas dilaporkan telah mendekati Joao Palhinha dari Bayern München

Pada tahun 2024, atas permintaan mantan pelatih Thomas Tuchel, Palhinha pindah dari FC Fulham ke FC Bayern dengan biaya transfer sebesar 51 juta euro. Masalahnya: Saat dia tiba, Tuchel sudah pergi lagi. Di bawah asuhan Vincent Kompany, Palhinha hanya memainkan peran sekunder, sehingga setelah satu musim dia kembali ke London dengan status pinjaman. Spurs membayar biaya pinjaman sebesar lima juta euro dan juga mendapatkan opsi pembelian sebesar 25 juta euro.

Awal musim berjalan menggembirakan: Hingga November, Palhinha menjadi pemain inti dan bahkan secara rutin mencetak poin, sementara Tottenham bersaing di papan atas Premier League dan Liga Champions. Namun, seiring dengan penurunan performa yang dramatis, Palhinha kehilangan posisinya sebagai pemain inti dan menjadi pemain rotasi.

"Tentu saja, saat ini situasinya memang sulit di klubnya. Tapi Joao adalah seorang pejuang," kata Direktur Olahraga Bayern, Christoph Freund, pada pertengahan April. Karena status liga yang belum jelas untuk musim depan, saat ini "sulit untuk mengatakan hal konkret tentang masa depannya," tegas Freund: "Tapi Tottenham sudah tahu betapa berharganya dia bagi mereka."