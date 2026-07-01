BVB berencana untuk memperkuat lini sayapnya secara signifikan dan, menurut informasi dari Sport Bild, telah "menanyakan ketentuan transfer Bazoumana Toure" kepada TSG Hoffenheim.
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Transferhammer sedang mencari pengganti Adeyemi? BVB dikabarkan telah menanyakan kabar tentang bintang muda Bundesliga tersebut
Toure, yang pada Selasa tersingkir bersama Pantai Gading dalam babak 16 besar Piala Dunia melawan Norwegia (1:2), termasuk salah satu bintang muda yang menonjol di Bundesliga musim lalu. Dalam 30 penampilannya, pemain berusia 20 tahun ini mencetak lima gol dan memberikan 12 assist.
Pemain sayap cepat ini dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Hoffenheim bahwa ia boleh meninggalkan klub dengan biaya transfer sebesar 40 juta euro. Namun, apakah BVB memiliki peluang terbaik dalam persaingan ini masih sangat belum pasti, mengingat adanya ancaman persaingan dari klub-klub internasional.
Dari Inggris, FC Liverpool juga dikabarkan mengincar Toure dan memandangnya sebagai calon penerus legenda klub Mohamed Salah, yang akan meninggalkan The Reds setelah sembilan tahun. Namun, berdasarkan informasi terbaru, Atletico Madrid saat ini berada di posisi terdepan.
Tim papan atas Spanyol ini sedang gencar-gencarnya melakukan perburuan pemain berkat pemegang saham mayoritas barunya (Apollo Sports Capital) dan pada hari Selasa telah berhasil merekrut bintang Bundesliga lainnya, yaitu Alejandro Grimaldo. Bek kiri yang produktif ini pindah dari Bayer Leverkusen ke klub yang sebelas kali menjadi juara Spanyol tersebut dengan biaya transfer sebesar 25 juta euro.
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"Jauh sekali": Kesepakatan dengan Adeyemi masih jauh dari tercapai
Toure, yang bisa bermain di kedua sayap, direncanakan akan menjadi pengganti Karim Adeyemi di BVB. Masa depan pemain berusia 24 tahun itu saat ini masih belum pasti. Borussia terancam kehilangan pemain serang tersebut secara gratis pada musim panas 2027.
Perpanjangan kontrak saat ini terhambat karena, menurut petinggi Dortmund, manajernya, Jorge Mendes, dilaporkan mengajukan tuntutan yang terlalu tinggi. Menurut Sport Bild, kedua belah pihak saat ini masih "jauh berbeda" dalam hal gaji dan uang tanda tangan. Adeyemi dilaporkan saat ini memperoleh sekitar 6,5 juta euro per tahun, namun menuntut lebih dari sepuluh juta. Dalam negosiasi tersebut, dilaporkan telah terjadi "ketegangan".
Oleh karena itu, pihak Adeyemi dikabarkan akan mendesak kepindahannya pada musim panas ini. Namun, hingga saat ini belum ada klub lain yang bersedia memenuhi tuntutan Adeyemi dan Mendes. Baru-baru ini, mantan pemain Salzburg tersebut dikaitkan dengan kepindahan ke Saudi Pro League.
Musim lalu, Adeyemi jauh dari status pemain inti di bawah asuhan pelatih kepala Niko Kovac. Meskipun ia tampil dalam 28 pertandingan liga, ia rata-rata hanya bermain selama 42 menit per pertandingan. Pada tahun kalender 2026, ia hanya mencetak total empat gol di Bundesliga dan Liga Champions.
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BVB perlu bersabar: Akankah Sancho menjadi rekrutan murah di menit-menit terakhir?
Bukan hanya dalam kasus Adeyemi, pihak Borussia kemungkinan besar harus bersabar; hal yang sama juga berlaku jika mereka benar-benar ingin merekrut Jadon Sancho. Setelah upaya untuk membawa kembali pemain asal Inggris itu sempat menguat, rumor mengenai perekrutan pemain berusia 26 tahun tersebut belakangan ini semakin mereda.
Direktur Olahraga Ole Book memang telah menyaksikan beberapa penampilan pemain sayap tersebut, namun hingga kini belum ada langkah konkret yang diambil. Kontrak Sancho di Manchester United telah berakhir pada akhir Juni dan ia akan meninggalkan Setan Merah.
Menurut Sport Bild, rencana BVB adalah baru akan ikut dalam negosiasi menjelang akhir periode transfer. Harapannya, Sancho—yang saat ini masih menanti tawaran bernilai tinggi—dapat didatangkan sebagai penawaran menit-menit terakhir. Terakhir kali, pemain berkaki kanan ini memperoleh gaji sebesar 15 juta euro per tahun.
Sancho mengalami masa terbaiknya saat pertama kali bermain di Dortmund dari tahun 2017 hingga 2021. Setelah itu, Manchester United membayar 85 juta euro untuk pemain sayap tersebut. Namun, di Inggris, ia jarang bisa menampilkan performa seperti saat di Bundesliga dan hanya mencetak 12 gol serta enam assist dalam 85 pertandingan. Ia pernah dipinjamkan ke BVB, Chelsea FC, dan Aston Villa. Bersama juara Liga Europa tersebut, ia hanya mencetak satu gol dalam 39 pertandingan resmi.