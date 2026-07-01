Toure, yang pada Selasa tersingkir bersama Pantai Gading dalam babak 16 besar Piala Dunia melawan Norwegia (1:2), termasuk salah satu bintang muda yang menonjol di Bundesliga musim lalu. Dalam 30 penampilannya, pemain berusia 20 tahun ini mencetak lima gol dan memberikan 12 assist.

Pemain sayap cepat ini dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Hoffenheim bahwa ia boleh meninggalkan klub dengan biaya transfer sebesar 40 juta euro. Namun, apakah BVB memiliki peluang terbaik dalam persaingan ini masih sangat belum pasti, mengingat adanya ancaman persaingan dari klub-klub internasional.

Dari Inggris, FC Liverpool juga dikabarkan mengincar Toure dan memandangnya sebagai calon penerus legenda klub Mohamed Salah, yang akan meninggalkan The Reds setelah sembilan tahun. Namun, berdasarkan informasi terbaru, Atletico Madrid saat ini berada di posisi terdepan.

Tim papan atas Spanyol ini sedang gencar-gencarnya melakukan perburuan pemain berkat pemegang saham mayoritas barunya (Apollo Sports Capital) dan pada hari Selasa telah berhasil merekrut bintang Bundesliga lainnya, yaitu Alejandro Grimaldo. Bek kiri yang produktif ini pindah dari Bayer Leverkusen ke klub yang sebelas kali menjadi juara Spanyol tersebut dengan biaya transfer sebesar 25 juta euro.