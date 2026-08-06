Keputusan Manchester United untuk memboyong Tielemans dalam kesepakatan senilai £35 juta mendapat pujian besar dari Given, yang menilai pemain Belgia itu menawarkan nilai lebih baik dibandingkan para gelandang papan atas lain yang datang dengan harga mahal. Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepak bola terbaru, Given menyebut United telah mengamankan sebuah kesepakatan luar biasa jika dibandingkan dengan £100 juta yang dihabiskan untuk Sandro Tonali dan £75 juta untuk Bruno Guimaraes di tempat lain.

Given menjelaskan pandangannya soal transfer itu dengan mengatakan: "Apakah Manchester United melemahkan lini tengahnya karena tidak mencoba merekrut Sandro Tonali atau Bruno Guimaraes? Yah, saya pikir Youri Tielemans adalah rekrutan yang sangat bagus, dan ingat Aston Villa hanya harus menjualnya karena alasan finansial, karena mereka merekrutnya secara gratis. Itu membuat frustrasi bagi Villa karena mereka punya dua pemilik miliarder, tetapi begitulah aturan yang berlaku.

"Merekrut Tielemans seharga £35 juta ketika Sandro Tonali bernilai £100 juta, itu sebenarnya bisnis yang sangat bagus karena United mendapatkan pemain yang sangat berpengalaman di level klub dan tim nasional."