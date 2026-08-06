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Transfer terbaik musim ini? Man Utd dipuji atas kesepakatan Youri Tielemans senilai £35 juta saat Senne Lammens disebut-sebut akan jadi bintang besar
Transfer murah terbaik di bursa transfer musim panas
Keputusan Manchester United untuk memboyong Tielemans dalam kesepakatan senilai £35 juta mendapat pujian besar dari Given, yang menilai pemain Belgia itu menawarkan nilai lebih baik dibandingkan para gelandang papan atas lain yang datang dengan harga mahal. Berbicara kepada BOYLE Sports, yang menawarkan odds sepak bola terbaru, Given menyebut United telah mengamankan sebuah kesepakatan luar biasa jika dibandingkan dengan £100 juta yang dihabiskan untuk Sandro Tonali dan £75 juta untuk Bruno Guimaraes di tempat lain.
Given menjelaskan pandangannya soal transfer itu dengan mengatakan: "Apakah Manchester United melemahkan lini tengahnya karena tidak mencoba merekrut Sandro Tonali atau Bruno Guimaraes? Yah, saya pikir Youri Tielemans adalah rekrutan yang sangat bagus, dan ingat Aston Villa hanya harus menjualnya karena alasan finansial, karena mereka merekrutnya secara gratis. Itu membuat frustrasi bagi Villa karena mereka punya dua pemilik miliarder, tetapi begitulah aturan yang berlaku.
"Merekrut Tielemans seharga £35 juta ketika Sandro Tonali bernilai £100 juta, itu sebenarnya bisnis yang sangat bagus karena United mendapatkan pemain yang sangat berpengalaman di level klub dan tim nasional."
- Getty
Revolusi penjaga gawang di Old Trafford
Di luar lini tengah, Given juga sama antusiasnya dengan kemunculan Senne Lammens, dengan menyebutnya sebagai kiper paling komplet di Old Trafford sejak kepergian David De Gea. Terlepas dari kesalahan yang sangat disorot saat Piala Dunia, mantan pemain internasional Republik Irlandia itu menegaskan bahwa Lammens adalah solusi jangka panjang atas problem United sebelumnya di posisi tersebut.
"Saya pikir Senne Lammens punya semuanya," tambah Given. "Dia membawa angin segar bagi Manchester United. Saya terkejut Ruben Amorim tidak langsung memainkannya begitu mereka merekrutnya karena Andre Onana dan Altay Bayındır tidak berada di level yang dibutuhkan, jika saya bicara sejujurnya.
"Derby Manchester pertama setelah mereka merekrutnya bisa saja menjadi laga perdananya. City langsung memainkan Gianluigi Donnarumma. Saya pikir Amorim ragu karena Lammens lebih muda dan kurang berpengalaman untuk laga sebesar itu, tetapi saya juga akan langsung memainkannya karena dia tampil dengan ketenangan seperti itu. Tidak ada yang tampaknya membuatnya goyah."
Bangkit dari patah hati Piala Dunia
Menanggapi momen sulit sang kiper di panggung internasional, Given menyoroti betapa sulitnya bagi penjaga gawang pengganti untuk menemukan ritmenya. Lammens melakukan blunder mahal yang berujung pada tersingkirnya negaranya dari Piala Dunia, tetapi Given meyakini pengalaman itu pada akhirnya akan memperkuat mentalitas pemain berusia 24 tahun tersebut.
Membahas kesalahan itu, Given berkata: "Dia benar-benar tidak beruntung di Piala Dunia. Menurut saya, 10 kali lebih sulit masuk dari bangku cadangan sebagai penjaga gawang dibandingkan sebagai pemain outfield. Jika Anda seorang gelandang, Anda bisa mendapatkan bola, mengopernya kembali, dan merasakan permainan. Hal pertama yang harus dilakukan Lammens adalah menghadapi sebuah tembakan yang bisa ia selamatkan 99 kali dari 100 dan mengamankannya.
"Ya, dia memang melakukan pemanasan singkat di sisi lapangan, tetapi tembakan itu mungkin menjadi kali pertama dia benar-benar merasakan bola dalam sekitar dua jam. Dia gagal menangkapnya dan itu adalah kesalahan yang sangat buruk hingga membuat negaranya tersingkir dari Piala Dunia. Akan ada luka mental dari itu, tetapi dia sudah kembali ke Manchester United dan dia akan punya waktu untuk memprosesnya."
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Masa depan yang aman bagi Manchester United
Para penggemar United sudah lama menyerukan konsistensi di bawah mistar, dan Given meyakini kekhawatiran itu akhirnya berakhir dengan Lammens di dalam skuad. Ia memuji kemampuan sang kiper dalam menanamkan rasa percaya diri kepada para bek yang bermain di depannya, sesuatu yang menurutnya kurang terlihat dalam beberapa musim terakhir.
Menutup penilaiannya, Given berkata: "Saya sangat suka Senne Lammens, saya benar-benar suka. Saya rasa United tidak punya masalah lagi sekarang dalam hal posisinya di gawang dan mereka sudah sangat sering salah dalam urusan ini pada masa lalu. Saya pikir Lammens punya masa depan yang besar di depannya dan dia adalah tipe kiper yang berjalan ke lapangan dan membuat semua orang merasa lebih aman. Mereka semua merasa bisa memercayainya. Mereka tahu dia setidaknya akan mendapat nilai tujuh atau delapan dari 10 dan akan menyelamatkan mereka."
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