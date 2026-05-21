Goal.com
LiveTiket
EPL Signing of the Season GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Transfer Terbaik Musim Ini di Liga Premier: Rayan Cherki, Dominic Calvert-Lewin, dan 20 Besar Pilihan GOAL untuk Musim 2025-26 - Peringkat

Opinion
Premier League
R. Cherki
M. Guehi
G. Donnarumma
A. Semenyo
S. Lammens
M. Cunha
B. Mbeumo
V. Gyoekeres
M. Zubimendi
P. Hincapie
H. Ekitike
J. Pedro
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Liverpool
Chelsea
Leeds United
Everton
Sunderland
Brighton & Hove Albion
D. Calvert-Lewin
G. Xhaka
K. Dewsbury-Hall
P. Gross
A. Stach
N. Sadiki
N. Mukiele
R. Roefs
FEATURES

Seiring mendekatnya akhir musim Liga Premier 2025-26, kini saatnya menengok kembali musim yang penuh lika-liku ini. Arsenal akhirnya berhasil mengalahkan Manchester City untuk merebut gelar juara, namun perebutan tiket ke kompetisi Eropa dan posisi terakhir di zona degradasi masih akan ditentukan hingga hari terakhir.

Seperti pada musim-musim sebelumnya, sejumlah pemain baru telah memainkan peran penting, meskipun menemukan bakat-bakat tersembunyi kini semakin sulit bagi klub-klub Liga Premier mengingat semakin luasnya jangkauan sepak bola global. Di sisi lain, mengeluarkan dana besar untuk pemain yang sudah teruji pun memiliki risikonya sendiri, karena nilai transfer yang tinggi berarti kegagalan dalam bentuk apa pun tidak akan ditoleransi.

Untungnya bagi tim-tim di kasta tertinggi Inggris, sejumlah investasi telah membuahkan hasil selama sembilan bulan terakhir, dan di sini, di GOAL, tim editor dan penulis kami di Inggris telah berkumpul untuk menyusun peringkat 20 pemain baru terbaik Liga Premier musim ini, berdasarkan performa keseluruhan, ekspektasi sebelum transfer, dan nilai uang:

CATATAN: Pemain yang transfernya diselesaikan sebelum jendela transfer musim panas 2025 (misalnya Eli Junior Kroupi) atau yang kontrak pinjamannya dipermanenkan (misalnya Kevin Danso) tidak dipertimbangkan.

  • Wolverhampton Wanderers v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Noah Sadiki (Sunderland) - £15 juta

    Kemampuan Sunderland untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga bersinar sejak kembali ke Liga Premier sebagian besar dikaitkan dengan perekrutan pemain mereka pada musim panas lalu, di mana sejumlah besar pemain baru The Black Cats memainkan peran kunci dalam musim yang masih berpeluang berakhir dengan mereka meraih tiket ke kompetisi Eropa.

    Salah satu pemain yang mungkin kurang mendapat sorotan di luar Wearside adalah gelandang Noah Sadiki, yang bergabung dari juara Belgia Union Saint-Gilloise setelah mendapat perbandingan dengan N'Golo Kante berkat tekanannya yang tak kenal lelah dan penggunaan bola yang cerdas di lini tengah. Pemain internasional Kongo DR ini juga telah membuktikan dirinya sesuai dengan ekspektasi, sehingga muncul laporan yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Chelsea atau Manchester United dalam beberapa bulan mendatang.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-BURNLEYAFP

    19Pascal Gross (Brighton) - £1,75 juta

    Setelah absen selama dua setengah tahun, Pascal Gross kembali ke Brighton pada Januari lalu, setelah The Seagulls berhasil mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund untuk mendatangkan kembali pemain Jerman yang populer itu ke pantai selatan dengan biaya transfer yang lebih murah. Mungkin agak berlebihan jika mengatakan bahwa gelandang ini telah membawa perubahan besar bagi tim asuhan Fabian Hurzeler, tetapi Gross jelas memainkan peran penting dalam membalikkan keadaan musim Brighton yang pada akhir musim dingin lalu terancam terjerumus ke zona degradasi.

    Meskipun usianya hampir menginjak 35 tahun, energi Gross menjadi kunci bagi Brighton untuk mengejar posisi enam besar, dengan dia menjadi satu-satunya pemain yang berlari lebih dari 13 kilometer dalam satu pertandingan Liga Premier lebih dari satu kali sepanjang musim ini. Tendangan bebasnya juga telah menambah dimensi ekstra pada permainan The Seagulls setelah apa yang bisa dibilang sebagai salah satu rekrutan dengan nilai terbaik musim ini.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Piero Hincapie (Arsenal) - dipinjamkan

    Mengingat Arsenal sebenarnya tidak kekurangan opsi bek kiri atau bek tengah setelah musim lalu, banyak yang terkejut ketika terungkap pada akhir jendela transfer musim panas bahwa The Gunners hampir mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen. Pemain internasional Ekuador itu bergabung dengan status pinjaman awal dan harus bersabar untuk menunjukkan kemampuannya—namun begitu ia berhasil menembus susunan pemain utama Arsenal, ia terbukti sulit digeser.

    Mampu memadukan kekuatan fisik dengan kepercayaan diri dalam mengolah bola, Hincapie telah menjadi bek kiri pilihan utama Mikel Arteta sepanjang musim ini, memainkan peran penting dalam menghentikan para pemain sayap lawan saat The Gunners mengejar gelar juara. £45 juta yang akan mereka bayarkan untuk menjadikan kepindahan Hincapie permanen musim panas ini tampaknya akan menjadi investasi yang sangat berharga.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    17Bryan Mbeumo (Manchester United) - £65 juta

    Bryan Mbeumo menjadi incaran banyak klub musim panas lalu, namun mantan penyerang Brentford itu menolak tawaran dari klub-klub seperti Tottenham dan Newcastle demi bergabung dengan klub yang ia dukung sejak kecil, Manchester United. Meskipun Mbeumo belum mampu mengulangi pencapaian 20 gol di Liga Premier yang ia raih pada musim terakhirnya di Gtech Community Stadium, ia tetap berhasil mencetak dua digit gol selama musim perdananya di Old Trafford.

    Mbeumo memulai musim dengan sangat baik, dan pada awal Februari telah mencetak sembilan gol dalam 20 penampilan liga, sementara kemitraannya di sisi kanan bersama Amad Diallo adalah salah satu dari sedikit hal positif yang muncul selama masa kepemimpinan Ruben Amorim. Namun, performa pemain internasional Kamerun ini menurun selama bulan-bulan terakhir musim ini dan ia menghabiskan waktu di bangku cadangan di bawah asuhan Michael Carrick. Meski demikian, dampaknya terhadap Setan Merah sebagian besar tetap positif.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Matheus Cunha (Manchester United) - £62,5 juta

    Musim Matheus Cunha berjalan hampir berlawanan dengan rekan sesama penyerang baru United, Mbeumo. Pemain yang didatangkan dari Wolves pada bursa transfer musim panas ini sempat mengalami awal yang lambat di Old Trafford sebelum performa-nya meningkat di bawah asuhan Carrick.

    Enam gol dan tiga assist yang dicetaknya sejak mantan gelandang Inggris itu mengambil alih tim termasuk gol penentu kemenangan yang menakjubkan melawan Arsenal di Emirates Stadium dan satu-satunya gol dalam kemenangan bulan April atas Chelsea di Stamford Bridge. Performa tersebut telah mengantarkan Cunha ke musim ketiga berturut-turut dengan catatan gol dua digit di liga utama Inggris, sementara keserbagunaannya dalam posisi penyerang juga terbukti menguntungkan.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Hugo Ekitike (Liverpool) - £69 juta

    Aksi belanja besar-besaran Liverpool senilai £450 juta yang menjadi sorotan media pada musim panas lalu mungkin tidak berjalan sebaik yang diharapkan banyak pihak di Anfield, namun satu hal positif terkait kedatangan pemain baru musim ini tak diragukan lagi adalah Hugo Ekitike. Didatangkan dari Eintracht Frankfurt di bawah hidung Newcastle, Ekitike sering dibandingkan dengan Fernando Torres saat ia mencetak 11 gol dan memberikan empat assist di Liga Premier sebelum cedera Achilles mengakhiri musimnya pada bulan Maret.

    Kepercayaan diri Ekitike di depan gawang, dipadukan dengan kontrol bola yang luar biasa dan kemampuan melihat peluang untuk memberikan umpan, telah menandainya sebagai salah satu penyerang serba bisa terbaik di Liga Premier, dan sungguh disayangkan bahwa ia tidak akan kembali menghiasi lapangan selama enam bulan ke depan sambil memulihkan kebugarannya sepenuhnya.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Martin Zubimendi (Arsenal) - £56 juta

    Setelah menolak tawaran untuk bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2024, Martin Zubimendi akhirnya berlabuh di Liga Premier 12 bulan kemudian, bergabung dengan Arsenal meskipun Real Madrid melakukan upaya terakhir untuk mempertahankan gelandang tersebut di Spanyol. Zubimendi langsung menjadi bagian dari salah satu duet gelandang tengah terbaik di kasta tertinggi bersama Declan Rice, sambil menyuntikkan energi dan kecerdasan ke lini tengah The Gunners.

    Mantan bintang Real Sociedad ini juga berhasil menyumbang lima gol, dan meskipun ia tampak kehabisan tenaga di akhir musim, yang membuatnya kehilangan tempat di starting line-up pada pekan-pekan terakhir musim ini, ia tetap bisa merasa lebih dari puas dengan apa yang ia hasilkan selama tahun pertamanya di London utara.

  • Gyokeres arsenal(C)Getty images

    13Viktor Gyokeres (Arsenal) - £55 juta

    Apakah Viktor Gyokeres merupakan pemain sepak bola dengan kemampuan teknis terbaik yang pernah membela Arsenal? Apakah dia pencetak gol paling alami dalam sejarah gemilang The Gunners? Atau apakah dia justru jawaban atas masalah posisi No. 9 yang sering dibicarakan? Jawaban atas semua pertanyaan itu mungkin saja 'tidak', tetapi bukan berarti Gyokeres tidak berperan dalam kesuksesan tim asuhan Mikel Arteta.

    Menjelang putaran terakhir pertandingan, hanya empat pemain di seluruh divisi yang telah mencetak lebih dari 14 gol Liga Premier yang telah dicetak Gyokeres sejak bergabung dari Sporting CP. Dan meskipun para pengkritiknya akan menunjukkan bahwa sebagian besar gol tersebut dicetak saat melawan tim-tim di papan bawah klasemen, gol-gol tersebut tetaplah harus dicetak, dan Gyokeres mampu menunjukkan kemampuannya ketika para pendahulunya dalam peran tersebut mungkin gagal.

  • Fulham v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) - £24 juta

    Tak berlebihan jika dikatakan bahwa musim 2024-25 merupakan musim yang sia-sia bagi Kiernan Dewsbury-Hall. Kepindahan gelandang ini dari Leicester City ke Chelsea tampak aneh pada saat itu, dan hal itu terbukti ketika ia hanya tampil sebagai starter dalam dua pertandingan Liga Premier di bawah asuhan Enzo Maresca. Oleh karena itu, ia membutuhkan awal yang baru, dan Dewsbury-Hall tampaknya telah membuat pilihan yang tepat dengan bergabung ke Everton.

    Pemain berusia 27 tahun ini hampir selalu tampil untuk tim asuhan David Moyes dan telah menyumbangkan delapan gol serta enam assist, termasuk gol penentu kemenangan yang tak terlupakan di Old Trafford saat The Toffees yang hanya bermain dengan 10 orang mengalahkan Manchester United. Pembicaraan tentang pemanggilan ke timnas Inggris bahkan muncul di tengah musim, begitu mengesankan penampilan Dewsbury-Hall di Merseyside.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-NEWCASTLEAFP

    11Nordi Mukiele (Sunderland) - £9,5 juta

    Sunderland tidak segan-segan membidik pemain-pemain berpengalaman di level tertinggi selama periode belanja besar-besaran mereka di musim panas, namun tetap merupakan prestasi yang mengesankan untuk berhasil meyakinkan Nordi Mukiele—yang telah menghabiskan enam musim terakhir bermain di Liga Champions bersama Paris Saint-Germain, RB Leipzig, dan Bayer Leverkusen—agar bergabung dengan proyek Regis Le Bris di Stadium of Light.

    Fakta bahwa The Black Cats mampu melakukannya dengan biaya yang tidak terlalu mahal membuatnya semakin mengesankan, dan Mukiele telah membalas investasi tersebut dengan lebih dari cukup. Bek kanan ini telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh bagi Sunderland, dengan menyumbangkan tiga gol dan tiga assist, sementara pengalamannya menjadi kunci dalam memastikan stabilitas pertahanan di Wearside.

  • Wolverhampton Wanderers v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Anton Stach (Leeds United) - £17 juta

    Sama seperti Sunderland, keberhasilan Leeds United bertahan di Liga Premier dengan sisa beberapa pertandingan sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekrutan mereka, di mana Daniel Farke dapat mengandalkan sejumlah pemain berpengalaman saat kembali ke kasta tertinggi. Salah satu pemain baru yang paling mengesankan di Elland Road adalah Anton Stach, yang bergabung dari Hoffenheim dan dengan cepat menjadi favorit para penggemar di West Yorkshire.

    Sebagai gelandang yang mampu memadukan gaya bermain agresif dengan penguasaan bola yang baik, Stach juga memukau para pendukung dengan beberapa tendangan luar biasa dari situasi bola mati, mencetak tiga gol langsung dari tendangan bebas di antara total lima golnya. Pemanggilan pertamanya ke skuad Jerman setelah empat tahun merupakan penghargaan yang pantas atas musim debut Stach yang luar biasa di Inggris.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Marc Guehi (Manchester City) - £20 juta

    Salah satu momen krusial musim ini terjadi pada hari terakhir bursa transfer bulan September, ketika Crystal Palace membatalkan kepindahan Marc Guehi ke Liverpool yang telah berlangsung lama setelah mereka gagal mendatangkan pengganti kapten mereka. Akibatnya, pertahanan The Reds terus-menerus menampilkan performa yang kacau balau, sementara kegagalan mereka mendatangkan Guehi memungkinkan Manchester City menyelinap masuk dan mengamankan tanda tangan pemain internasional Inggris tersebut melalui kesepakatan dengan harga diskon pada bursa transfer Januari.

    Dengan kontrak Guehi di Selhurst Park yang akan berakhir, City memanfaatkan situasi tersebut saat mereka menghadapi krisis cedera di lini pertahanan mereka sendiri. Dia telah bermain penuh di setiap pertandingan Liga Premier sejak tiba di Etihad, dan meskipun tidak semuanya berjalan mulus - umpan baliknya yang salah saat melawan Everton terbukti menjadi momen penentu dalam perebutan gelar juara - Guehi telah menunjukkan mengapa begitu banyak klub elit liga ingin merekrutnya dengan penampilan yang tegas.

  • Sunderland v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Robin Roefs (Sunderland) - £9 juta

    Banyak klub Liga Premier yang berburu kiper baru selama musim panas 2025, namun hanya sedikit yang berhasil sebaik Sunderland setelah mereka merekrut Robin Roefs—yang saat itu belum begitu dikenal—dari NEC di Eredivisie. Kiper asal Belanda ini langsung menjadi pahlawan di mata para pendukung Stadium of Light, dan patut dicatat sebagai salah satu rekrutan termurah tahun ini di seluruh Eropa.

    Hanya lima kiper yang mencatatkan clean sheet lebih banyak daripada 10 clean sheet yang dicatatkan Roefs di liga utama Inggris musim ini, sementara persentase penyelamatannya sebesar 70,4% lebih baik daripada yang dicatatkan oleh kiper-kiper seperti David Raya, Jordan Pickford, dan Alisson Becker.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Gianluigi Donnarumma (Manchester City) - £26 juta

    Sungguh sulit dipercaya ketika muncul kabar bahwa Paris Saint-Germain siap mendengarkan tawaran untuk Gianluigi Donnarumma pada musim panas lalu. Penampilan gemilang kiper timnas Italia itu telah memainkan peran besar dalam kemenangan tim asuhan Luis Enrique di Liga Champions, dan meskipun Donnarumma tidak sesuai dengan gaya kiper khas Pep Guardiola, membawanya ke Etihad dengan harga yang sangat murah adalah tawaran yang terlalu bagus untuk ditolak.

    Memang Donnarumma pernah mengalami beberapa momen sulit saat menguasai bola dan kadang-kadang kesulitan saat mendapat tekanan dari situasi bola mati, tetapi dari segi kemampuan menahan tembakan, ia tak tertandingi sejak kedatangannya di Liga Premier. Ia menempati peringkat pertama untuk persentase penyelamatan (72,9%) dan gol yang dicegah (5,8), sementara hanya pemenang Golden Glove, David Raya, yang mampu mengungguli 15 clean sheet-nya.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Antoine Semenyo (Manchester City) - £62,5 juta

    Antoine Semenyo merupakan salah satu pemain yang menonjol sepanjang paruh pertama musim Liga Premier, sehingga ketika terungkap bahwa kontrak pemain internasional Ghana itu di Bournemouth memuat klausul pelepasan yang dapat diaktifkan lebih awal pada jendela transfer Januari, klub-klub papan atas sepak bola Inggris pun menunjukkan ketertarikan mereka.

    Manchester City akhirnya memenangkan persaingan tersebut, dan Semenyo nyaris tak terganggu meski menghadapi lonjakan level kompetisi dan tekanan untuk tampil maksimal. Ia mencetak lima gol dalam tujuh pertandingan pertamanya di Premier League bersama tim perburuan gelar asuhan Guardiola, dan meskipun ia tak mampu mempertahankan laju golnya hingga akhir musim, ia tetap menjadi pemain andalan di skuad City. Sentuhan indahnya yang membawa kemenangan di final Piala FA juga tak kalah mengesankan.

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Joao Pedro (Chelsea) - £60 juta

    Joao Pedro memang diprediksi akan kesulitan mempertahankan awal kariernya yang gemilang sebagai pemain Chelsea di Piala Dunia Antarklub, namun mantan penyerang Brighton ini tetap menjadi momok menakutkan bagi barisan pertahanan Liga Premier selama musim perdananya di Stamford Bridge.

    Dengan satu pertandingan tersisa di musim ini, ia menempati peringkat keempat di liga utama Inggris baik dalam hal jumlah gol (15) maupun kombinasi gol dan assist (20), sementara permainan penahan bola dan dribel langsungnya yang luar biasa telah membuatnya disukai para penggemar hingga ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Chelsea Tahun Ini. Semua itu membuat semakin membingungkan mengapa ia tidak masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia musim panas ini.

  • Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) - bebas transfer

    Leeds United menyadari bahwa mereka membutuhkan seorang pencetak gol yang sudah teruji saat kembali ke Liga Premier musim panas lalu, sehingga keputusan mereka untuk merekrut Dominic Calvert-Lewin—yang sering dilanda cedera—secara gratis pada pertengahan Agustus lalu cukup mengejutkan banyak pihak. Pemain berusia 29 tahun itu hanya mencetak 17 gol liga selama empat musim terakhir sebelum meninggalkan Everton untuk mencari tantangan baru.

    Namun, Calvert-Lewin telah bangkit kembali di West Yorkshire, dan rentetan gol dalam enam pertandingan berturut-turut sepanjang November dan Desember telah mengawali musimnya dan Leeds. Dengan satu pertandingan tersisa, hanya empat pemain yang berhasil mencetak lebih dari 14 golnya musim ini, sementara dua gol pada hari terakhir akan membuat Calvert-Lewin menyamai rekor terbaiknya di liga utama Inggris. Panggilan kembali ke timnas Inggris yang diterimanya pada bulan Maret pun sangat layak.

  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Senne Lammens (Manchester United) - £18 juta

    Memang benar bahwa standar yang harus dipenuhi oleh seorang kiper Manchester United agar mendapat dukungan penuh dari para penggemar telah diturunkan dalam beberapa tahun terakhir, namun hal itu tidak seharusnya mengurangi nilai penampilan yang ditunjukkan Senne Lammens selama musim perdananya di Old Trafford. Dipilih sebagai alternatif utama daripada Emiliano Martinez saat Setan Merah mempertimbangkan opsi-opsi mereka menjelang penutupan bursa transfer musim panas, Lammens berhasil menyesuaikan diri dengan transisi dari Royal Antwerp dengan relatif mudah meskipun minim pengalaman di level tertinggi.

    Pemain berusia 23 tahun ini memancarkan kepercayaan diri kepada barisan pertahanan United, sementara ia juga mampu mengatasi dengan sangat baik rentetan tendangan bebas yang harus dihadapi kiper modern dalam sepak bola Inggris. Sementara itu, dari segi kemampuan menghentikan tembakan, ia menempati peringkat kedua dalam hal jumlah gol yang dicegah (4,1), hanya di bawah Donnarumma.

  • Granit Xhaka Sunderland 2025Getty Images

    2Granit Xhaka (Sunderland) - £17 juta

    Hampir tak ada transfer yang lebih mengejutkan musim panas lalu daripada keputusan Granit Xhaka untuk meninggalkan Bayer Leverkusen dan bergabung dengan Sunderland yang baru saja promosi—bahkan manajer Leverkusen, Erik ten Hag, pun terkejut dengan kepindahan pemain internasional Swiss itu ke Wearside. The Black Cats menyadari bahwa mereka telah berhasil melakukan langkah jitu dan langsung menyerahkan ban kapten kepada Xhaka. Ia pun tak mengecewakan mereka.

    Xhaka memimpin dari lini depan untuk tim asuhan Regis Le Bris, membawa pengalaman level atas ke skuad yang kekurangan pemimpin setelah promosi mereka melalui babak play-off. Kemampuan passing-nya tetap elit, sementara catatan enam assist-nya hanya dikalahkan oleh lima pemain di seluruh liga. Di luar bola, ia berada di peringkat 5% teratas untuk blok tembakan dan sapuan, menyoroti peran kunci yang ia mainkan di kedua ujung lapangan.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Rayan Cherki (Manchester City) - £30,5 juta

    Rayan Cherki bergabung dengan Manchester City di tengah keraguan mengenai sikapnya dan apakah seorang pemain yang begitu flamboyan dapat beradaptasi dalam skema tim asuhan Guardiola. Meskipun namanya tak selalu menjadi pilihan utama di daftar susunan pemain di Etihad, Cherki telah membuktikan diri sebagai salah satu pemain paling menghibur untuk disaksikan di seluruh Premier League selama musim debutnya di sepak bola Inggris.

    Hanya Bruno Fernandes yang memberikan assist lebih banyak daripada 12 assist yang dicetak Cherki, dan meskipun jumlah golnya yang hanya empat perlu ditingkatkan ke depannya, jelas bahwa pemain internasional Prancis ini akan menjadi sosok kunci bagi Enzo Maresca setelah Guardiola mundur pada musim panas ini. Di usianya yang baru 22 tahun, masa-masa terbaiknya masih menanti di depan.