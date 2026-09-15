Rodri menjelaskan bahwa meski ia menghargai ketertarikan tersebut, hatinya sudah mantap pada proyek olahraga yang sedang dibangun di Barcelona. Namun, ia merasa perlu tetap menjaga tingkat kesopanan profesional dengan Mourinho mengingat status sang pelatih di dunia sepak bola. Saat ditanya soal rincian percakapan itu, Rodri berhati-hati agar tidak membocorkan privasi dialog tersebut, sambil tetap mengakui upaya Mourinho.

"Yah, saya rasa bukan tempatnya bagi dia untuk mengungkap percakapan pribadi, tetapi jelas dia menyampaikan keinginannya agar saya pergi ke sana dan apa yang bisa saya kontribusikan untuk tim," kata Rodri kepada Mundo Deportivo. "Perlakuannya sangat baik. Ketika saya membuat keputusan, saya juga meneleponnya untuk berterima kasih atas ketertarikan dan perlakuannya. Saya pikir dia pelatih yang fantastis; dia sudah membuktikannya di mana pun dia pergi selama periode-periode suksesnya, dan Real Madrid akan menjadi rival yang tangguh di liga ini."