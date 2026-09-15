Getty Images Sport
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Transfer spektakuler Barcelona: Rodri ungkap panggilan telepon pribadi dengan bos Real Madrid Jose Mourinho setelah menolak transfer ke Bernabeu
Pilihan sulit antara dua raksasa Spanyol
Kedatangan Rodrigo di Barcelona menjadi salah satu transfer paling signifikan dalam sejarah La Liga belakangan ini. Setelah menjalani periode yang sangat sukses di bawah Pep Guardiola di Manchester City, gelandang berusia 30 tahun itu berada di pusat persaingan perekrutan sengit antara dua klub paling bergengsi di Spanyol.
Rodri mengungkapkan bahwa Mourinho telah melakukan kontak langsung untuk menjelaskan visinya terhadap sang pemain di ibu kota Spanyol. Gelandang itu mengaku terkejut bahwa detail interaksi mereka telah menjadi pengetahuan publik, tetapi ia tetap menghormati pendekatan tersebut.
- Getty Images Sport
Penolakan yang penuh hormat
Rodri menjelaskan bahwa meski ia menghargai ketertarikan tersebut, hatinya sudah mantap pada proyek olahraga yang sedang dibangun di Barcelona. Namun, ia merasa perlu tetap menjaga tingkat kesopanan profesional dengan Mourinho mengingat status sang pelatih di dunia sepak bola. Saat ditanya soal rincian percakapan itu, Rodri berhati-hati agar tidak membocorkan privasi dialog tersebut, sambil tetap mengakui upaya Mourinho.
"Yah, saya rasa bukan tempatnya bagi dia untuk mengungkap percakapan pribadi, tetapi jelas dia menyampaikan keinginannya agar saya pergi ke sana dan apa yang bisa saya kontribusikan untuk tim," kata Rodri kepada Mundo Deportivo. "Perlakuannya sangat baik. Ketika saya membuat keputusan, saya juga meneleponnya untuk berterima kasih atas ketertarikan dan perlakuannya. Saya pikir dia pelatih yang fantastis; dia sudah membuktikannya di mana pun dia pergi selama periode-periode suksesnya, dan Real Madrid akan menjadi rival yang tangguh di liga ini."
Mengabaikan kegaduhan politik dan tautan eksternal
Sepanjang bursa transfer, berbagai faktor eksternal mengancam akan mempersulit transisi Rodri. Rumor beredar bahwa potensi keterkaitannya dengan kandidat presiden Enrique Riquelme mungkin telah mendinginkan minat Madrid, tetapi gelandang itu menegaskan bahwa saat itu ia tetap sepenuhnya fokus pada tugasnya bersama tim nasional Spanyol.
"Sejujurnya, saya berada di pinggir dari semua ini karena itu terjadi, kalau saya ingat dengan benar, pada Piala Dunia dan saya fokus bersama tim nasional saya untuk mencapai apa yang saat ini merupakan pencapaian terpenting yang pernah saya raih," kata Rodri.
- Getty
Duel berisiko tinggi melawan Madrid
Pada akhirnya, daya tarik Camp Nou terbukti lebih kuat daripada bujukan pribadi Jose Mourinho atau janji para calon presiden. Kedatangan Rodri ke Catalonia dipandang sebagai momen transformasional bagi klub itu saat mereka berupaya merebut kembali dominasi mereka di Spanyol dan Eropa. Kemampuannya mengontrol tempo permainan dan kecerdasan bertahannya adalah kualitas yang dirasa petinggi Barcelona sangat penting untuk evolusi jangka panjang mereka. Dengan Madrid yang akan menjadi penantang utama gelar mereka, gelandang itu pada akhirnya tak terhindarkan akan menghadapi sosok yang ia tolak.
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