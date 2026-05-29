Transfer sensasional tanpa biaya transfer? Bintang top berikutnya tampaknya akan bergabung dengan FC Barcelona

Selain itu, tim Catalan tersebut juga dikabarkan hampir mencapai kesepakatan dengan pemain bintang ketiga. Pada Januari lalu, telah beredar kabar bahwa Bernardo Silva sangat ingin pindah ke Barca. Kontrak pemain berusia 31 tahun itu di Manchester City akan berakhir pada 30 Juni. Pada bulan April, gelandang tersebut mengumumkan keputusannya untuk hengkang setelah sembilan tahun, 460 pertandingan, 76 gol, dan 77 assist.

Seperti dilaporkan surat kabar Portugal A Bola, Barca membuat kemajuan besar dalam negosiasi dengan Silva dan sang pemain bahkan bersedia mengorbankan sebagian besar gajinya demi pindah ke klub Catalan tersebut.

Pada musim dingin lalu, manajer Silva, Jorge Mendes, dilaporkan telah secara aktif mendekati Barca terkait keinginan sang pemain untuk pindah. Silva sangat menyukai Barca, sangat mengagumi klub tersebut, dan menurut Sport, ia memiliki hubungan pribadi di kota Barcelona.