Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

Transfer sensasional tanpa biaya transfer? Bintang top berikutnya tampaknya akan bergabung dengan FC Barcelona

M. Casado

Tak lama setelah musim berakhir, FC Barcelona tampaknya sudah mulai serius beraksi di bursa transfer. Akankah mereka segera berhasil melakukan tiga rekrutan spektakuler?

Kesepakatan Barcelona dengan Anthony Gordon dan Newcastle United senilai total 80 juta euro hampir rampung. Pemain serang tersebut dilaporkan telah menjalani tes medis. 

Hal serupa juga mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan terkait Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, Alvarez telah meminta izin kepada Rojiblancos dan Barca telah mengajukan tawaran resmi sebesar 100 juta euro. 

  • Selain itu, tim Catalan tersebut juga dikabarkan hampir mencapai kesepakatan dengan pemain bintang ketiga. Pada Januari lalu, telah beredar kabar bahwa Bernardo Silva sangat ingin pindah ke Barca. Kontrak pemain berusia 31 tahun itu di Manchester City akan berakhir pada 30 Juni. Pada bulan April, gelandang tersebut mengumumkan keputusannya untuk hengkang setelah sembilan tahun, 460 pertandingan, 76 gol, dan 77 assist.

    Seperti dilaporkan surat kabar Portugal A Bola, Barca membuat kemajuan besar dalam negosiasi dengan Silva dan sang pemain bahkan bersedia mengorbankan sebagian besar gajinya demi pindah ke klub Catalan tersebut. 

    Pada musim dingin lalu, manajer Silva, Jorge Mendes, dilaporkan telah secara aktif mendekati Barca terkait keinginan sang pemain untuk pindah. Silva sangat menyukai Barca, sangat mengagumi klub tersebut, dan menurut Sport, ia memiliki hubungan pribadi di kota Barcelona. 

    FC Barcelona tampaknya mengubah kebijakannya terkait Bernardo Silva

    Namun, saat itu Barcelona tampaknya masih merasa memiliki skuad yang solid di lini tengah dan lebih memilih mengandalkan talenta-talenta lokal seperti Marc Casado atau Marc Bernal daripada merekrut Silva. Setidaknya untuk Casado, kemungkinan kepergiannya mulai terlihat dan hal ini bisa menjadi kartu tawar bagi klub Catalan tersebut dalam upaya merekrut Alvarez.

    Pasalnya, Atletico dilaporkan sudah menunjukkan minat pada Casado sejak Januari, dan kemungkinan pemain berusia 22 tahun itu akan dilibatkan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran dalam transfer Alvarez.

    Transfer besar-besaran meski punya utang miliaran? Bagaimana Barca bisa membiayai bintang-bintang barunya