Transfer Said El Mala ke Liga Premier tampaknya mulai terwujud. Seperti dilaporkan oleh Bild, penyerang 1. FC Köln tersebut berencana untuk pindah ke Brighton & Hove Albion.
Transfer sensasional semakin dekat! Orang tua Said El Malas dikabarkan telah menyetujui tawaran dari klub Liga Premier
Menurut laporan tersebut, orang tua El Mala, yang bertindak sebagai penasihat bagi kedua putra mereka, Said (19) dan Malek (20), telah memberikan "lampu hijau" kepada Brighton untuk transfer tersebut.
Seiring dengan itu, negosiasi antara pihak Inggris dan FC telah dilanjutkan kembali. Negosiasi tersebut sempat gagal pada musim dingin lalu, di mana saat itu pihak Köln dilaporkan telah menolak tawaran sebesar 30 juta euro untuk El Mala.
Said El Mala ditawari gaji sebesar 20 juta euro di Brighton
Faktanya, klub asal Köln kini berpeluang mendapatkan biaya transfer yang lebih tinggi jika mereka menjual pemain remaja tersebut pada musim panas nanti. Pasalnya, menurut Bild, Brighton siap menaikkan tawaran untuk El Mala secara "signifikan". Dibicarakan mengenai skema transfer yang memungkinkan Köln menerima 35 juta euro ditambah bonus. Selain itu, kabarnya akan ada pembagian keuntungan dari penjualan selanjutnya.
Selain Direktur Olahraga Köln, Thomas Kessler, perencana skuad baru Tim Steidten, yang pernah bermain untuk West Ham di Inggris, juga terlibat dalam negosiasi. Dikabarkan bahwa Brighton ingin "menyelesaikan kesepakatan ini dengan cepat".
Bagi El Mala, pindah ke The Seagulls juga akan menguntungkan. Ia dikabarkan akan menandatangani kontrak selama lima tahun dan menerima gaji total sebesar 20 juta euro. Berkat skema pembayaran berdasarkan penampilan, jumlah tersebut bahkan bisa meningkat. Keuntungan tambahan bagi Brighton dalam negosiasi mengenai masa depan pemain timnas U-21 Jerman ini: Klub yang berada di peringkat ke-12 Liga Premier ini juga ingin merekrut saudaranya, Malek. Saat ini, Malek bermain di tim U-21 Köln. Klub lain yang tertarik tidak memiliki rencana seperti ini.
Said El Mala terikat kontrak dengan 1. FC Köln hingga tahun 2030
El Mala adalah sorotan musim ini bagi Köln dan salah satu bintang muda yang sedang naik daun di Bundesliga. Pada akhir pekan lalu, remaja ini mencetak gol kesembilannya musim ini saat melawan HSV (1:1). Selain itu, El Mala juga memberikan empat assist. Angka dan performa tersebut memicu minat banyak pihak. Sudah berminggu-minggu ia dikaitkan dengan klub-klub lain. Selain rival Brighton di Liga Premier, Chelsea dan Newcastle United, ia juga dikabarkan akan bergabung dengan FC Barcelona dan juara Jerman, Bayern München.
El Mala bergabung dengan FC pada 2024 dari Viktoria Köln dengan biaya transfer 225.000 euro, namun awalnya ia menghabiskan satu tahun di klub lamanya. Kontraknya masih berlaku hingga 2030 dan Viktoria dilaporkan telah mengamankan hak 10 persen dari hasil penjualan selanjutnya.
Data performa Said El Malas untuk 1. FC Köln
Penampilan 28 Gol 9 Assist 4