Transfer sensasional semakin dekat! Orang tua Said El Malas dikabarkan telah menyetujui tawaran dari klub Liga Premier

Faktanya, klub asal Köln kini berpeluang mendapatkan biaya transfer yang lebih tinggi jika mereka menjual pemain remaja tersebut pada musim panas nanti. Pasalnya, menurut Bild, Brighton siap menaikkan tawaran untuk El Mala secara "signifikan". Dibicarakan mengenai skema transfer yang memungkinkan Köln menerima 35 juta euro ditambah bonus. Selain itu, kabarnya akan ada pembagian keuntungan dari penjualan selanjutnya.

Selain Direktur Olahraga Köln, Thomas Kessler, perencana skuad baru Tim Steidten, yang pernah bermain untuk West Ham di Inggris, juga terlibat dalam negosiasi. Dikabarkan bahwa Brighton ingin "menyelesaikan kesepakatan ini dengan cepat".

Bagi El Mala, pindah ke The Seagulls juga akan menguntungkan. Ia dikabarkan akan menandatangani kontrak selama lima tahun dan menerima gaji total sebesar 20 juta euro. Berkat skema pembayaran berdasarkan penampilan, jumlah tersebut bahkan bisa meningkat. Keuntungan tambahan bagi Brighton dalam negosiasi mengenai masa depan pemain timnas U-21 Jerman ini: Klub yang berada di peringkat ke-12 Liga Premier ini juga ingin merekrut saudaranya, Malek. Saat ini, Malek bermain di tim U-21 Köln. Klub lain yang tertarik tidak memiliki rencana seperti ini.