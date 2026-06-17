Transfer sensasional di awal masa jabatannya? Ruben Amorim dikabarkan ingin mendatangkan bintang PSG sebagai rekrutan pertamanya di AC Milan

Penyerang berusia 24 tahun itu, yang tidak selalu menjadi pilihan utama di kota besar Prancis tersebut, tampaknya memiliki profil yang tepat seperti yang dibayangkan oleh pelatih baru Milan untuk sistem permainannya. Namun, hambatan terbesar dalam mencapai kesepakatan kemungkinan besar adalah aspek finansial.

Menurut informasi dari Gazzetta, pihak PSG memperkirakan nilai pasar penyerang tengah mereka sekitar 40 juta euro. Jumlah tersebut memang secara prinsip masih dalam jangkauan Milan, namun akan sangat membebani anggaran klub.

Karena alasan ini, para petinggi Milan tampaknya sudah mulai menjajaki model transfer yang kreatif. Rossoneri dilaporkan sangat tertarik untuk menegosiasikan kontrak peminjaman yang mencakup kewajiban pembelian tetap pada tahun 2027. Dengan cara ini, biaya transfer jutaan euro yang harus dibayarkan dapat ditunda hingga periode laporan keuangan dua tahun ke depan.