Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh surat kabar olahraga harian Italia, Gazzetta dello Sport dan Tuttosport, pelatih baru Ruben Amorim telah menentukan kandidat incaran untuk posisi penyerang utama. Goncalo Ramos dari PSG dikabarkan menjadi pilihan utama Amorim, dan perekrutannya kini menjadi prioritas utama bagi Rossoneri.
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Transfer sensasional di awal masa jabatannya? Ruben Amorim dikabarkan ingin mendatangkan bintang PSG sebagai rekrutan pertamanya di AC Milan
Penyerang berusia 24 tahun itu, yang tidak selalu menjadi pilihan utama di kota besar Prancis tersebut, tampaknya memiliki profil yang tepat seperti yang dibayangkan oleh pelatih baru Milan untuk sistem permainannya. Namun, hambatan terbesar dalam mencapai kesepakatan kemungkinan besar adalah aspek finansial.
Menurut informasi dari Gazzetta, pihak PSG memperkirakan nilai pasar penyerang tengah mereka sekitar 40 juta euro. Jumlah tersebut memang secara prinsip masih dalam jangkauan Milan, namun akan sangat membebani anggaran klub.
Karena alasan ini, para petinggi Milan tampaknya sudah mulai menjajaki model transfer yang kreatif. Rossoneri dilaporkan sangat tertarik untuk menegosiasikan kontrak peminjaman yang mencakup kewajiban pembelian tetap pada tahun 2027. Dengan cara ini, biaya transfer jutaan euro yang harus dibayarkan dapat ditunda hingga periode laporan keuangan dua tahun ke depan.
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Konsultan ternama Mendes dikabarkan akan membantu dalam kesepakatan Ramos
Untuk merealisasikan kesepakatan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi Milan, pihak Italia mengandalkan peran para agen. Baik Gazzetta maupun Tuttosport melaporkan bahwa keahlian negosiasi agen ternama Jorge Mendes diyakini akan menjadi penentu.
Mendes, Ramos, dan Amorim semuanya berkebangsaan Portugal. Komunikasi di antara mereka sangat lancar, yang berpotensi memberikan keunggulan signifikan bagi pihak Milan dalam pembicaraan tersebut. Meskipun Mendes berperan sebagai konsultan yang mengatur segala sesuatunya di belakang layar untuk Ramos, ia tidak melakukan hal yang sama terhadap pelatih baru Milan.
Apakah Nunez bisa menjadi alternatif bagi Ramos di Milan?
Jika upaya tersebut gagal, Milan tampaknya sudah menyiapkan rencana cadangan. Menurut Tuttosport, mantan penyerang Liverpool, Darwin Nunez, dianggap sebagai opsi serius lainnya untuk lini serang.
Pemain timnas Uruguay ini saat ini terikat kontrak dengan Al-Hilal dan bermain di bawah asuhan pelatih Simone Inzaghi. Namun, transfer Nunez diperkirakan akan menghadirkan tantangan yang tak kalah berat bagi pihak klub dalam hal daya tarik dan struktur gaji, dibandingkan dengan kasus Ramos.
Pemain berusia 24 tahun ini masih terikat kontrak dengan PSG hingga 2028, yang mencantumkan klausul pelepasan sebesar 120 juta euro. Pada musim dingin 2024, ia bergabung dari Benfica dengan biaya transfer 65 juta euro dan sejak itu telah mencetak 45 gol serta memberikan 10 assist dalam 131 pertandingan resmi.