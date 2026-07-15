Sano bergabung dengan FSV pada tahun 2024 dengan biaya transfer sebesar 2,5 juta euro—yang jika dilihat kembali kini terkesan hampir konyol. Namun, di Mainz, pemain berusia 25 tahun ini dengan cepat berhasil meyakinkan semua orang dan, terutama pada musim lalu, ia berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di seluruh liga.

Dalam 84 pertandingan resmi di semua kompetisi untuk tim 05, ia mencetak dua gol sendiri dan memberikan lima assist. Kontraknya bersama klub Bundesliga tersebut masih berlaku hingga 30 Juni 2028.

Oleh karena itu, ia juga ikut serta bersama tim nasional Jepang di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di sana, ia diturunkan selama penuh dalam tiga dari empat pertandingan hingga tersingkir secara menyakitkan di babak 16 besar melawan Brasil (1:2). Melawan Selecao, ia mencetak gol yang membawa keunggulan 1:0, selain itu ia juga memberikan assist dalam pertandingan fase grup melawan Tunisia (4:0).

Selain Sano, Mainz juga terancam kehilangan gelandang andalan mereka, Nadiem Amiri. Kabarnya, RB Leipzig telah mengincar pemain Jerman yang pernah berlaga di Piala Dunia tersebut.