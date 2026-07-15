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Kaishu Sano Nadiem AmiriGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Transfer rekor berikutnya tampaknya akan terwujud: Bintang muda Bundesliga tampaknya masuk dalam incaran FC Liverpool

Bundesliga
K. Sano
N. Amiri
Transfers
Premier League
Mainz 05
Liverpool

Di 1. FSV Mainz 05, Kaishu Sano menampilkan performa luar biasa sepanjang musim ini. Hal ini menarik minat klub-klub internasional.

Menurut informasi dari Sport Bild, FC Liverpool telah menunjukkan ketertarikannya pada gelandang asal Jepang tersebut. Jika berhasil merekrutnya, The Reds berpotensi mencetak rekor transfer baru.

  • Menurut kabar yang beredar, klub dari Liga Premier Inggris tersebut siap mentransfer biaya transfer sebesar 60 juta euro ke Mainz untuk Sano — hal ini akan menjadikan pemain berusia 25 tahun itu sebagai penjualan termahal dalam sejarah klub 05.

    Sejauh ini, “rekor” tersebut dipegang oleh Brajan Gruda, yang dilepas Mainz ke Brighton & Hove Albion pada musim panas 2024/25 dengan nilai transfer 31,5 juta euro. Pemain tim nasional Jerman tersebut saat itu dijual dengan harga yang hanya sedikit lebih dari setengah jumlah yang kini dibicarakan untuk Sano.

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  • kaishu sano-japan-20260331(C)Getty Images

    Kaishu Sano kembali tampil memukau bersama tim nasional Jepang di Piala Dunia

    Sano bergabung dengan FSV pada tahun 2024 dengan biaya transfer sebesar 2,5 juta euro—yang jika dilihat kembali kini terkesan hampir konyol. Namun, di Mainz, pemain berusia 25 tahun ini dengan cepat berhasil meyakinkan semua orang dan, terutama pada musim lalu, ia berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di seluruh liga.

    Dalam 84 pertandingan resmi di semua kompetisi untuk tim 05, ia mencetak dua gol sendiri dan memberikan lima assist. Kontraknya bersama klub Bundesliga tersebut masih berlaku hingga 30 Juni 2028.

    Oleh karena itu, ia juga ikut serta bersama tim nasional Jepang di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di sana, ia diturunkan selama penuh dalam tiga dari empat pertandingan hingga tersingkir secara menyakitkan di babak 16 besar melawan Brasil (1:2). Melawan Selecao, ia mencetak gol yang membawa keunggulan 1:0, selain itu ia juga memberikan assist dalam pertandingan fase grup melawan Tunisia (4:0).

    Selain Sano, Mainz juga terancam kehilangan gelandang andalan mereka, Nadiem Amiri. Kabarnya, RB Leipzig telah mengincar pemain Jerman yang pernah berlaga di Piala Dunia tersebut.

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