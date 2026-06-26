Transfer raksasa senilai 60 juta euro! Real Madrid tampaknya melepas "penerus" Lionel Messi

Penampilannya itu pada akhirnya juga membawanya ke Amerika Serikat. Di sana, Paz bergabung dengan tim nasional Argentina untuk mengikuti putaran final Piala Dunia. Di tim Albiceleste, ia dianggap sebagai penerus yang sah bagi Lionel Messi. Messi sendiri baru-baru ini memuji Paz dengan sangat tinggi. "Dia memiliki banyak kualitas, pikiran yang jernih, dan mampu membaca permainan dengan sempurna," kata La Pulga: "Saya berharap dia terus berkembang dan melanjutkan perjalanan ini."

Pelatih tim nasional Lionel Scaloni juga menyatakan bahwa Paz memiliki “masa depan yang cemerlang”. Baru-baru ini, Scaloni bahkan memberi kesempatan kepada Paz untuk melakukan debutnya di Piala Dunia. Pada pertandingan grup pertama, Paz masuk ke lapangan seperempat jam sebelum pertandingan berakhir menggantikan Messi yang mencetak tiga gol, dan dengan demikian mengikuti jejak ayahnya, Pablo, yang pernah mewakili Argentina di Piala Dunia 1998.

Namun, ia sebenarnya bisa saja memilih jalan yang berbeda. Paz lahir di Tenerife pada tahun 2004—hampir sebulan setelah debut Messi di LaLiga bersama FC Barcelona—ia dibesarkan di Spanyol dan memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, secara emosional, ia selalu merasa sangat terikat dengan tanah air ayahnya. “Itu adalah negara yang paling mewakili diriku,” katanya.

Pemain berbakat yang memulai kariernya di level junior sebagai bek tengah ini melakukan debutnya pada Oktober 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, ia pernah bertemu Messi saat berusia 17 tahun; sebagai anggota tim U-20, ia berlatih bersama tim nasional senior. Ia mengaku begitu “gugup,” katanya kepada DAZN, hingga tidak berani menyapa Messi: “Saya merasa terlalu malu.”