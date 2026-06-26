Seperti dilaporkan oleh jurnalis transfer Fabrizio Romano, klub Divisi Utama Italia, Paz, akan merekrutnya secara permanen melalui kesepakatan yang diperkirakan bernilai 60 juta euro dan mencakup "bagian keuntungan penjualan kembali yang sangat besar" serta opsi pembelian kembali sebesar 80 juta euro. Namun, opsi pembelian kembali tersebut hanya berlaku pada musim panas 2027.
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Transfer raksasa senilai 60 juta euro! Real Madrid tampaknya melepas "penerus" Lionel Messi
Sebelumnya, Real Madrid telah menggunakan opsi pembelian kembali Paz senilai sembilan juta euro dan memanggil kembali pemain berusia 21 tahun itu ke Madrid. Di sana, Paz telah menjalani pembinaan selama bertahun-tahun sebelum pada tahun 2024 ia pindah ke Como, klub yang baru promosi ke Serie A, dengan nilai transfer enam juta euro.
Di sana, pemain serang yang sangat berbakat ini berkembang pesat. Pada musim lalu, dengan mencetak dua belas gol dan tujuh assist dalam 35 pertandingan liga, ia berperan besar dalam keberhasilan sensasional Como lolos ke Liga Champions.
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Nico Paz dipuji oleh Lionel Messi: "Dia sangat jeli membaca permainan!"
Penampilannya itu pada akhirnya juga membawanya ke Amerika Serikat. Di sana, Paz bergabung dengan tim nasional Argentina untuk mengikuti putaran final Piala Dunia. Di tim Albiceleste, ia dianggap sebagai penerus yang sah bagi Lionel Messi. Messi sendiri baru-baru ini memuji Paz dengan sangat tinggi. "Dia memiliki banyak kualitas, pikiran yang jernih, dan mampu membaca permainan dengan sempurna," kata La Pulga: "Saya berharap dia terus berkembang dan melanjutkan perjalanan ini."
Pelatih tim nasional Lionel Scaloni juga menyatakan bahwa Paz memiliki “masa depan yang cemerlang”. Baru-baru ini, Scaloni bahkan memberi kesempatan kepada Paz untuk melakukan debutnya di Piala Dunia. Pada pertandingan grup pertama, Paz masuk ke lapangan seperempat jam sebelum pertandingan berakhir menggantikan Messi yang mencetak tiga gol, dan dengan demikian mengikuti jejak ayahnya, Pablo, yang pernah mewakili Argentina di Piala Dunia 1998.
Namun, ia sebenarnya bisa saja memilih jalan yang berbeda. Paz lahir di Tenerife pada tahun 2004—hampir sebulan setelah debut Messi di LaLiga bersama FC Barcelona—ia dibesarkan di Spanyol dan memiliki kewarganegaraan ganda. Namun, secara emosional, ia selalu merasa sangat terikat dengan tanah air ayahnya. “Itu adalah negara yang paling mewakili diriku,” katanya.
Pemain berbakat yang memulai kariernya di level junior sebagai bek tengah ini melakukan debutnya pada Oktober 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, ia pernah bertemu Messi saat berusia 17 tahun; sebagai anggota tim U-20, ia berlatih bersama tim nasional senior. Ia mengaku begitu “gugup,” katanya kepada DAZN, hingga tidak berani menyapa Messi: “Saya merasa terlalu malu.”