Menurut media Inggris, pemain berusia 19 tahun itu semakin menjadi sorotan di FC Liverpool, karena The Reds tampaknya tidak akan berhasil mendapatkan pemain incaran mereka, Yan Diomande dari RB Leipzig.
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Transfer pemain incaran tampaknya gagal: Apakah salah satu klub papan atas Liga Premier kini akan bertaruh besar untuk Said El Mala dari Köln?
Menurut berbagai laporan media yang sejalan, Paris Saint-Germain berada di posisi terdepan dalam perburuan Diomande — kabarnya kesepakatan antara pihak Prancis dan Diomande telah tercapai.
Jika transfer pemain asal Pantai Gading itu ke Paris terwujud, Liverpool harus mencari alternatif lain di bursa transfer. El Mala pun disebut-sebut sebagai kandidat yang akan dipertimbangkan selanjutnya.
Bagi El Mala sendiri, langkah ke Inggris ini akan menjadi tonggak penting berikutnya dalam perkembangan kariernya yang pesat. Setelah pindah dari Viktoria Köln ke klub tetangga yang lebih besar pada musim panas lalu, penyerang sayap berusia 19 tahun ini langsung menjadi pemain andalan dan idola suporter di Effzeh pada musim Bundesliga lalu dengan mencetak 13 gol dan lima assist.
Baru-baru ini, transfer ke FC Brentford yang sudah hampir rampung gagal karena sang pemain muda secara pribadi memutuskan untuk tidak pindah pada saat-saat terakhir — meskipun ada tawaran kontrak yang menggiurkan dan kesediaan prinsipal dari manajemen Köln untuk melepas pemain berbakat tersebut.
Köln meminta 50 juta euro untuk El Mala
Dari segi finansial, klub Bundesliga ini memang berada dalam posisi yang lebih menguntungkan, karena kontrak pemain muda tersebut berlaku hingga 2030 dan tidak memuat klausul pelepasan apa pun. Batas bawah bagi Direktur Olahraga Thomas Kessler sudah jelas: Effzeh meminta setidaknya 50 juta euro untuk bintang serangnya itu.
Selain klub-klub kaya raya dari Inggris, Borussia Dortmund juga terus menunjukkan minatnya. Setelah Brighton & Hove Albion mundur dari perburuan ini, BVB dianggap sebagai pembeli paling serius di Jerman.
Namun, menurut laporan Express, tim berbalut seragam hitam-kuning tersebut belum bersedia membayar 50 juta euro yang diminta. Sebagai gantinya, pihak Borussia sedang mempertimbangkan solusi kreatif untuk membuat kesepakatan ini menarik bagi pihak Köln.
Namun, kini Liverpool berpotensi menggagalkan rencana Dortmund dan segera bertindak serius.