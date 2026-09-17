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Transfer Mykhailo Mudryk disebut 'hal yang biasa dilakukan Tottenham' dan 'rekrutan Roberto De Zerbi', tetapi mantan bintang Spurs menjelaskan mengapa winger milik Chelsea itu merupakan 'risiko yang diperhitungkan'
Larangan dicabut sebelum transfer peminjaman ke Tottenham
Hal itu mungkin dianggap sepenuhnya tidak mengejutkan, mengingat betapa minimnya waktu bermain yang ia dapatkan selama dua tahun terakhir. Penampilan terakhirnya untuk Chelsea terjadi pada 28 November 2024 sebelum ia dijatuhi skorsing akibat dugaan pelanggaran regulasi anti-doping.
Hukuman empat tahun itu dicabut ketika dakwaan dibatalkan pada musim panas 2026, sehingga penyerang berusia 25 tahun itu bisa melanjutkan kembali karier profesionalnya. Selama masa absen yang dipaksakan itu, posisinya dalam urutan pilihan di Stamford Bridge menurun.
- Getty
Kesepakatan Tottenham mencakup opsi pembelian senilai £75 juta
Mudryk memang tampil untuk Chelsea pada pramusim, di bawah pelatih baru Xabi Alonso, tetapi kemudian menjadi jelas bahwa pintu keluar akan terbuka pada bursa transfer musim panas. Leeds termasuk di antara klub yang disebut tertarik, tetapi sosok yang sudah tidak asing lagi, mantan pelatih Shakhtar Donetsk De Zerbi, pada akhirnya datang memanggil.
Ia sempat masuk dari bangku cadangan dengan penampilan singkat selama 16 menit dalam hasil imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest, tetapi sejak saat itu ia mengalami cedera saat latihan yang memaksanya kembali menepi.
Masih harus dilihat seberapa besar perannya untuk Spurs musim ini, karena mereka tidak kekurangan opsi penyerang sayap, sementara masih belum dapat dipastikan apakah akan ada nilai dalam kesepakatan yang mencakup opsi pembelian senilai £75 juta ($100 juta).
Apakah Mudryk sebuah perjudian yang tidak perlu diambil Tottenham?
Dengan Mudryk kembali absen, mantan gelandang Tottenham Murphy, berbicara atas dukungan Snabbare, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah pemain Ukraina itu merupakan pertaruhan yang sebenarnya tidak perlu diambil oleh De Zerbi dan kolega: “Saya rasa itu bukan risiko yang terlalu besar karena mereka memang sudah punya banyak pemain di area depan.
“Saya pikir itu adalah risiko yang diperhitungkan, apa pun biaya yang dikeluarkan untuk peminjaman dan gajinya selama setahun. Jika dia bisa mencapai level yang sempat kita lihat sekilas, dia bisa menjadi tambahan yang bagus bagi mereka. Dan jika tidak, mereka bisa membiarkannya kembali.
“Dan juga, dengan jelas [Omar] Marmoush bisa bermain di kiri, lalu [Mathys] Tel, [Wilson] Odobert, kemudian [Mohammed] Kudus juga bisa bermain di sisi itu, mereka punya banyak pemain yang bisa bermain di sisi kiri.
“Jadi ini adalah risiko yang diperhitungkan. Dan saya pikir ini menunjukkan kekuatan yang dimiliki De Zerbi saat ini setelah membuat mereka tetap bertahan, karena itu adalah perekrutan ala De Zerbi, bukan? Seratus persen. Anda tak akan berpikir Tottenham akan mengambil pertaruhan itu jika bukan karena dia. Dan dia pernah bekerja dengannya. Dan terkadang bagi seorang pemain, memiliki manajer yang mengenal Anda dan mendukung Anda adalah hal besar. Dan itu sesuatu yang bisa berhasil.
“Saya rasa jika pada hari terakhir bursa transfer Anda mengatakan Mudryk pindah dari Chelsea, Anda mungkin akan menyebut Tottenham, karena itu memang hal yang biasa dilakukan Tottenham, bukan? Itu salah satu hal khas Tottenham. Tapi saya memang berpikir ini mungkin risiko yang layak diambil dengan biaya yang mereka keluarkan.”
- Getty
Rekor Mudryk di Chelsea setelah transfer senilai £89 juta
Mudryk bergabung dengan Chelsea dalam kesepakatan yang nilainya bisa mencapai £89 juta ($119 juta) pada bursa transfer Januari 2023. Ia hanya mencetak 10 gol untuk Chelsea dalam 73 penampilan, dengan hanya lima di antaranya dibukukan di Premier League.
Ia memang menambah kualitas yang berguna dalam skuad Tottenham, dengan kecepatannya yang mampu menyulitkan lini pertahanan lawan mana pun, tetapi sifat naik-turun dari kiprahnya di sepakbola Inggris membuat lebih banyak pertanyaan mengelilinginya daripada jawaban.
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