Dengan Mudryk kembali absen, mantan gelandang Tottenham Murphy, berbicara atas dukungan Snabbare, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah pemain Ukraina itu merupakan pertaruhan yang sebenarnya tidak perlu diambil oleh De Zerbi dan kolega: “Saya rasa itu bukan risiko yang terlalu besar karena mereka memang sudah punya banyak pemain di area depan.

“Saya pikir itu adalah risiko yang diperhitungkan, apa pun biaya yang dikeluarkan untuk peminjaman dan gajinya selama setahun. Jika dia bisa mencapai level yang sempat kita lihat sekilas, dia bisa menjadi tambahan yang bagus bagi mereka. Dan jika tidak, mereka bisa membiarkannya kembali.

“Dan juga, dengan jelas [Omar] Marmoush bisa bermain di kiri, lalu [Mathys] Tel, [Wilson] Odobert, kemudian [Mohammed] Kudus juga bisa bermain di sisi itu, mereka punya banyak pemain yang bisa bermain di sisi kiri.

“Jadi ini adalah risiko yang diperhitungkan. Dan saya pikir ini menunjukkan kekuatan yang dimiliki De Zerbi saat ini setelah membuat mereka tetap bertahan, karena itu adalah perekrutan ala De Zerbi, bukan? Seratus persen. Anda tak akan berpikir Tottenham akan mengambil pertaruhan itu jika bukan karena dia. Dan dia pernah bekerja dengannya. Dan terkadang bagi seorang pemain, memiliki manajer yang mengenal Anda dan mendukung Anda adalah hal besar. Dan itu sesuatu yang bisa berhasil.

“Saya rasa jika pada hari terakhir bursa transfer Anda mengatakan Mudryk pindah dari Chelsea, Anda mungkin akan menyebut Tottenham, karena itu memang hal yang biasa dilakukan Tottenham, bukan? Itu salah satu hal khas Tottenham. Tapi saya memang berpikir ini mungkin risiko yang layak diambil dengan biaya yang mereka keluarkan.”