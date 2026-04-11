Transfer Morgan Rogers ke Manchester United mendapat lampu hijau dari Michael Carrick, sementara Setan Merah memperingatkan Chelsea bahwa mereka akan 'mengintensifkan' upaya untuk merekrut Cole Palmer jika bintang Aston Villa itu bergabung dengan The Blues

Menurut TEAMtalk, upaya Man Utd untuk mendatangkan Rogers mendapat dukungan kuat dari Carrick, yang pernah bekerja sama erat dengan sang penyerang selama mereka berkarier bersama di Middlesbrough. Carrick dikabarkan memuji kemampuan Rogers untuk sukses di klub sekelas United. Rekomendasinya dianggap berpengaruh di Carrington, terutama karena strategi perekrutan klub yang dipimpin INEOS berfokus pada talenta muda Inggris yang mampu menangani tekanan di Old Trafford.

United memandang Rogers sebagai pilihan yang ideal untuk skuad mereka yang terus berkembang berkat keserbagunaannya. Pemain berusia 23 tahun ini dapat bermain di lini depan atau dalam peran gelandang kreatif, menjadikannya opsi yang berharga saat klub bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran pada skuad musim panas ini.