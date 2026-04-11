Transfer Morgan Rogers ke Manchester United mendapat lampu hijau dari Michael Carrick, sementara Setan Merah memperingatkan Chelsea bahwa mereka akan 'mengintensifkan' upaya untuk merekrut Cole Palmer jika bintang Aston Villa itu bergabung dengan The Blues
Dukungan dari Carrick semakin memperkuat minat United
Menurut TEAMtalk, upaya Man Utd untuk mendatangkan Rogers mendapat dukungan kuat dari Carrick, yang pernah bekerja sama erat dengan sang penyerang selama mereka berkarier bersama di Middlesbrough. Carrick dikabarkan memuji kemampuan Rogers untuk sukses di klub sekelas United. Rekomendasinya dianggap berpengaruh di Carrington, terutama karena strategi perekrutan klub yang dipimpin INEOS berfokus pada talenta muda Inggris yang mampu menangani tekanan di Old Trafford.
United memandang Rogers sebagai pilihan yang ideal untuk skuad mereka yang terus berkembang berkat keserbagunaannya. Pemain berusia 23 tahun ini dapat bermain di lini depan atau dalam peran gelandang kreatif, menjadikannya opsi yang berharga saat klub bersiap untuk melakukan perombakan besar-besaran pada skuad musim panas ini.
Nilai pasar Villa sebesar £80 juta menjadi hambatan besar
Aston Villa bertekad untuk melindungi aset berharga mereka dan dilaporkan telah menetapkan harga jual lebih dari £80 juta untuk Rogers. Penilaian tinggi tersebut mencerminkan reputasi pemain yang terus meningkat serta struktur keuangan dari transfer sebelumnya. Middlesbrough berhak atas 20 persen dari keuntungan penjualan di masa depan, artinya Villa harus menetapkan biaya yang substansial untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Dengan Rogers terikat kontrak jangka panjang hingga 2031, Villa tidak berada di bawah tekanan segera untuk menjual. Namun, pertimbangan keuangan akibat kerugian sebelumnya dapat membuka peluang negosiasi jika tawaran yang signifikan tiba.
Upaya Chelsea untuk merekrutnya bisa memicu efek domino bagi Palmer
Ketertarikan United terhadap Rogers juga telah memicu potensi efek domino yang melibatkan Chelsea dan playmaker andalan mereka, Palmer. Setan Merah dilaporkan telah menegaskan bahwa jika Rogers resmi pindah ke Stamford Bridge, mereka akan segera mengintensifkan upaya untuk merekrut Palmer dari Chelsea. Skenario semacam itu akan menempatkan The Blues dalam posisi yang rumit saat mereka berusaha memperkuat skuad sekaligus melindungi salah satu pemain paling berpengaruh mereka. Chelsea telah memantau Rogers selama lebih dari setahun dan yakin bahwa ia sangat cocok dengan proyek mereka yang berfokus pada pemain muda. Namun, peringatan dari United telah menambahkan dimensi strategis baru dalam perebutan talenta penyerang ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Menjelang dibukanya jendela transfer musim panas, persaingan untuk mendapatkan Rogers diperkirakan akan semakin memanas. Manchester United, Chelsea, dan Arsenal tengah menyusun strategi untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim baru, sementara Aston Villa tetap teguh pada penawaran harga yang mereka tetapkan. Bagi Rogers, pindah ke klub yang berpeluang lolos ke Liga Champions bisa menjadi pilihan yang sangat menarik, mengingat ia terus membuktikan diri sebagai salah satu talenta penyerang paling menjanjikan di Inggris menjelang Piala Dunia.