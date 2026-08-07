Namun, Kane memang berusia 33 tahun pada Juli dan tahu bahwa hari itu akan tiba ketika ia harus meninggalkan kompetisi elite di Eropa. Pada titik itu, ke arah mana ia akan melangkah? Kapten England itu sebelumnya pernah berbicara soal keinginan mencoba peruntungannya sebagai placekicker di NFL.

Dengan hal itu dalam pikiran, mungkinkah ia menuju Amerika Utara dalam beberapa tahun ke depan dan berpotensi mengikuti jejak Lionel Messi di Inter Miami sambil bergabung dengan Sir David Beckham?

Saat pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Hamann, mantan gelandang Bayern itu, berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat MrQ Casino, mengatakan: “Yah, itu tergantung apa yang ingin dia lakukan. Jelas dia merasa masih punya kemampuan untuk mencetak gol di Jerman dalam dua atau tiga tahun ke depan.

“Dia masih bisa pergi ke sana saat berusia 35 tahun, ke MLS atau mungkin ke Saudi. Saya pikir dia punya empat anak. Saya tidak yakin dia ingin pindah ke seberang Atlantik secepat ini. Saya tidak tahu apa niatnya.

“Saya pikir cepat atau lambat dia akan kembali ke England, ke Britania Raya, mungkin bukan untuk bermain tetapi untuk tinggal di sana. Ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab olehnya. Saya pikir itu merupakan pernyataan tersendiri.

“Ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Bayern Munich karena dia jelas merasa bahwa dia akan mencetak gol, dia bisa mencetak gol dalam dua atau tiga musim ke depan. Untuk pindah ke MLS atau ke Saudi, saya pikir dia masih bisa melakukannya ketika kontraknya habis.”