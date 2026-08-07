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Transfer MLS & kembali ke Inggris: Prediksi masa depan Harry Kane diungkap mantan bintang Bayern Munich saat striker pemecah rekor mempertimbangkan keputusan kontrak
Kane berada di jalur untuk menjadi legenda di Bayern Munich
Saat meninggalkan Tottenham sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub pada 2023, Kane menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Bayern. Ia memberikan nilai yang luar biasa sepadan dengan biaya yang dikeluarkan di Bavaria, dengan catatan 146 gol dari 147 penampilan di semua kompetisi.
Kutukan trofi yang melegenda itu telah berakhir, dengan rencana yang ada adalah mengejar kejayaan di Liga Champions dan memantapkan status legenda jauh di luar London utara. Kesediaan untuk membahas syarat-syarat baru telah disampaikan oleh semua pihak yang terlibat dalam pembicaraan di sana.
- Getty/GOAL
Akankah Kane mengikuti jejak Messi ke MLS pada suatu saat?
Namun, Kane memang berusia 33 tahun pada Juli dan tahu bahwa hari itu akan tiba ketika ia harus meninggalkan kompetisi elite di Eropa. Pada titik itu, ke arah mana ia akan melangkah? Kapten England itu sebelumnya pernah berbicara soal keinginan mencoba peruntungannya sebagai placekicker di NFL.
Dengan hal itu dalam pikiran, mungkinkah ia menuju Amerika Utara dalam beberapa tahun ke depan dan berpotensi mengikuti jejak Lionel Messi di Inter Miami sambil bergabung dengan Sir David Beckham?
Saat pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Hamann, mantan gelandang Bayern itu, berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat MrQ Casino, mengatakan: “Yah, itu tergantung apa yang ingin dia lakukan. Jelas dia merasa masih punya kemampuan untuk mencetak gol di Jerman dalam dua atau tiga tahun ke depan.
“Dia masih bisa pergi ke sana saat berusia 35 tahun, ke MLS atau mungkin ke Saudi. Saya pikir dia punya empat anak. Saya tidak yakin dia ingin pindah ke seberang Atlantik secepat ini. Saya tidak tahu apa niatnya.
“Saya pikir cepat atau lambat dia akan kembali ke England, ke Britania Raya, mungkin bukan untuk bermain tetapi untuk tinggal di sana. Ini adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab olehnya. Saya pikir itu merupakan pernyataan tersendiri.
“Ada pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Bayern Munich karena dia jelas merasa bahwa dia akan mencetak gol, dia bisa mencetak gol dalam dua atau tiga musim ke depan. Untuk pindah ke MLS atau ke Saudi, saya pikir dia masih bisa melakukannya ketika kontraknya habis.”
Apa yang Kane katakan tentang rencana masa depannya
Mantan bos Spurs Harry Redknapp sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal kepindahan Kane ke Florida: “Dia bisa saja. Uang tidak akan lagi menjadi faktor utama baginya. Tetapi bayaran besar di akhir kariernya untuk pergi ke Amerika dan Miami, bermain untuk tim Beckham atau di tempat lain, terdengar cukup bagus, bukan? Kedengarannya seperti ide yang sangat bagus.”
Namun, Kane sendiri berusaha meredam pembicaraan transfer setiap kali rumor muncul. Saat memberikan pembaruan soal rencananya musim lalu, Kane berkata: “Saya pikir MLS jelas masih terlalu dini, melihat bagaimana perasaan saya saat ini, bagaimana saya bermain saat ini. MLS akan menjadi sesuatu di fase lebih akhir dalam karier saya ketika saya memikirkan dua tahun terakhir saya atau sekitar itu. Soal bertahan di sana [di Bayern] lebih lama, saya pasti bisa melihat itu terjadi.
“Soal Premier League, saya tidak tahu. Jika Anda bertanya kepada saya ketika saya pertama kali pergi ke Bayern, saya pasti akan bilang saya akan kembali. Sekarang saya sudah berada di sana selama beberapa tahun, saya mungkin akan mengatakan bahwa keinginan itu sedikit berkurang, tidak terlalu banyak, tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa saya tidak akan pernah kembali. Yang saya pelajari dalam karier saya adalah bahwa peluang yang berbeda dan waktu yang berbeda akan datang dan segala sesuatunya berjalan pada tempatnya. Kembali ke poin pertama saya, dengan Bayern saat ini, saya sepenuhnya fokus pada Bayern.”
- Getty
Impian Amerika: Kane dihadapkan pada beberapa keputusan besar
Kane dijadwalkan kembali untuk menjalani latihan pramusim di Bayern dalam waktu dekat, setelah aksinya di Piala Dunia 2026, dan kehadirannya di skuad Vincent Kompany akan memungkinkan pembicaraan transfer dirampungkan.
Masih harus dilihat berapa lama ia akan berkomitmen bersama raksasa Bundesliga itu, dengan pembicaraan soal mengejar impian Amerika diperkirakan terus bergulir seiring sosok seperti Beckham terus mencermati perkembangan yang terjadi di seberang Atlantik.
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