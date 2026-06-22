Marseille kini berada dalam perlombaan melawan waktu untuk melepas Greenwood. Petinggi klub telah mengidentifikasi penyerang tersebut sebagai sumber pendapatan utama musim panas ini, dengan biaya transfer yang diperkirakan berkisar antara €50 juta hingga €55 juta. Suntikan dana ini dianggap sangat penting menjelang jadwal pertemuan mereka dengan DNCG, badan pengawas keuangan sepak bola Prancis, pada hari Selasa.

Namun, terlepas dari urgensi yang dirasakan di Stade Velodrome, menurut berbagai laporan, kesepakatan tersebut saat ini mengalami kebuntuan. Roma baru-baru ini muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Greenwood, tetapi raksasa Serie A tersebut sedang bergulat dengan kendala keuangan mereka sendiri. Klub asal Italia itu berada dalam posisi di mana mereka tidak dapat berkomitmen untuk pembelian tersebut sampai mereka telah menyeimbangkan pembukuan mereka sendiri untuk memenuhi peraturan financial fair play.



