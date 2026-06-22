AFP
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Transfer Mason Greenwood terancam batal karena Roma sedang menunggu tawaran untuk pemain yang juga menjadi incaran Arsenal dan PSG guna membiayai penawaran mereka terhadap penyerang asal Inggris tersebut
Marseille menghadapi tekanan dari DNCG terkait penjualan Greenwood
Marseille kini berada dalam perlombaan melawan waktu untuk melepas Greenwood. Petinggi klub telah mengidentifikasi penyerang tersebut sebagai sumber pendapatan utama musim panas ini, dengan biaya transfer yang diperkirakan berkisar antara €50 juta hingga €55 juta. Suntikan dana ini dianggap sangat penting menjelang jadwal pertemuan mereka dengan DNCG, badan pengawas keuangan sepak bola Prancis, pada hari Selasa.
Namun, terlepas dari urgensi yang dirasakan di Stade Velodrome, menurut berbagai laporan, kesepakatan tersebut saat ini mengalami kebuntuan. Roma baru-baru ini muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Greenwood, tetapi raksasa Serie A tersebut sedang bergulat dengan kendala keuangan mereka sendiri. Klub asal Italia itu berada dalam posisi di mana mereka tidak dapat berkomitmen untuk pembelian tersebut sampai mereka telah menyeimbangkan pembukuan mereka sendiri untuk memenuhi peraturan financial fair play.
- AFP
Tantangan Roma dalam hal Financial Fair Play
Menurut Il Messaggero, Roma harus menghasilkan keuntungan modal sekitar €50 juta sebelum akhir Juni. Langkah penyeimbangan keuangan yang wajib ini merupakan satu-satunya cara bagi Giallorossi untuk merealisasikan transfer besar seperti Greenwood. Akibatnya, masa depan penyerang asal Inggris tersebut di ibu kota Italia sepenuhnya bergantung pada keberhasilan Roma dalam menjual pemain terlebih dahulu.
Situasi ini telah menciptakan suasana yang tegang di Marseille, karena setiap hari penundaan berdampak pada kemampuan mereka sendiri untuk menavigasi bursa transfer. Meskipun Greenwood dikabarkan terbuka terhadap kepindahan tersebut dan telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai kontrak senilai sekitar €5 juta per tahun, kurangnya likuiditas segera di Roma menghalangi penandatanganan kontrak akhir.
Efek domino Manu Kone
Dalam perkembangan tak terduga yang mengaitkan kesepakatan ini dengan beberapa klub raksasa Eropa, Roma berencana untuk "melepas" gelandang Manu Kone guna mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Pemain asal Prancis ini berada di urutan teratas dalam daftar incaran dua raksasa Liga Premier, Arsenal dan Chelsea, namun sang pemain sendiri secara pribadi telah mengungkapkan keinginan kuatnya untuk mewujudkan transfer impiannya ke Paris Saint-Germain, sebuah faktor yang sangat memperumit dinamika bursa transfer saat ini.
Meskipun belum mengajukan tawaran, keterlibatan terselubung PSG dalam masa depan gelandang tersebut secara tidak langsung memperlambat seluruh rantai keuangan yang diharapkan oleh Roma.
- AFP
Tidak ada alternatif bagi Greenwood
Tanpa rencana cadangan yang konkret untuk Greenwood, OM hanya bisa berharap agar Arsenal atau Chelsea mempercepat upaya mereka untuk merekrut Kone, atau agar Roma menemukan cara alternatif untuk menutupi selisih €50 juta tersebut. Sampai masalah ini terselesaikan, nasib penyerang asal Inggris itu masih menggantung, dan laporan keuangan Marseille yang diajukan ke DNCG masih diselimuti ketidakpastian.