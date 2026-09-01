Sunderland kembali memegang kendali dalam persaingan sengit untuk merekrut Fofana sebelum bursa transfer ditutup pada Selasa malam. Menurut RMC Sport, Sunderland membalikkan situasi agar kembali menguntungkan mereka dengan menawarkan komisi yang lebih besar kepada perwakilan Fofana.

Klub Wearside itu awalnya telah menyepakati kesepakatan senilai €30 juta plus €5 juta dalam bentuk bonus tambahan, tetapi Crystal Palace melayangkan tawaran balasan agresif di saat-saat akhir sebesar €37 juta untuk membajak transfer tersebut, membuat kesepakatan itu berada di ujung tanduk meski Fofana sudah menjalani tes medis di Sunderland.