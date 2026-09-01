AFP
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Transfer Malick Fofana berbelok saat Sunderland menangkis upaya Crystal Palace membajak demi menuntaskan kepindahan dramatis pada hari terakhir bursa transfer
Sunderland membalikkan momentum dalam perburuan Fofana
Sunderland kembali memegang kendali dalam persaingan sengit untuk merekrut Fofana sebelum bursa transfer ditutup pada Selasa malam. Menurut RMC Sport, Sunderland membalikkan situasi agar kembali menguntungkan mereka dengan menawarkan komisi yang lebih besar kepada perwakilan Fofana.
Klub Wearside itu awalnya telah menyepakati kesepakatan senilai €30 juta plus €5 juta dalam bentuk bonus tambahan, tetapi Crystal Palace melayangkan tawaran balasan agresif di saat-saat akhir sebesar €37 juta untuk membajak transfer tersebut, membuat kesepakatan itu berada di ujung tanduk meski Fofana sudah menjalani tes medis di Sunderland.
- Getty Images
Crystal Palace bergerak agresif setelah keluar dari Arsenal
Crystal Palace melakukan upaya serius pada akhir proses untuk membujuk Fofana ke London setelah Arsenal memutuskan untuk tidak memenuhi harga yang diminta Lyon. Arsenal sempat ditawari kesempatan merekrut Fofana, tetapi Mikel Arteta dan tim rekrutmen menolak membayar valuasi £30 juta-£35 juta yang diminta klub Prancis tersebut.
Hal itu membuka jalan bagi Palace, dengan manajer Pierre Sage secara langsung berbicara kepada Fofana untuk memaparkan proyek olahraga mereka. Palace menawarkan syarat finansial yang menggiurkan, tetapi Sunderland bergerak cepat untuk memastikan kontrak lima tahun yang telah disepakati dengan Fofana tidak batal pada saat-saat terakhir.
Lyon bersiap menjalani hidup tanpa penyerang Belgia
Lyon siap mengizinkan kepergian Fofana saat mereka merampungkan tambahan amunisi lini serang mereka sendiri menjelang tenggat waktu. Klub Ligue 1 itu juga sudah hampir menuntaskan transfer Keito Nakamura untuk mengisi kekosongan di sayap begitu penjualan Fofana terealisasi.
Terlepas dari perang penawaran sengit antara Sunderland dan Crystal Palace, Lyon tetap menegaskan bahwa transfer apa pun harus memenuhi ekspektasi finansial mereka. Sunderland kini tampak yakin bahwa total paket tawaran mereka yang telah ditingkatkan akan membuat dokumen rampung ditandatangani tepat waktu, mengakhiri salah satu saga paling dramatis pada hari terakhir bursa transfer.
- AFP
Apa langkah selanjutnya untuk Fofana dan Sunderland
Sunderland dan Lyon berpacu dengan waktu untuk menyerahkan dokumen resmi sebelum tenggat transfer pukul 23.00 malam ini. Jika semua kontrak dan izin regulasi diproses tanpa ada kendala telat lagi, Fofana akan resmi diperkenalkan sebagai pemain Sunderland dan akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya jelang pertandingan berikutnya.
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