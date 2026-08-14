Dortmund secara dramatis mundur dari persaingan untuk merekrut prospek Koln yang sangat dihargai, El Mala. Menurut BILD, keputusan itu diambil setelah klub Bundesliga tersebut melihat tawaran transfer besar senilai lebih dari €50 juta ditolak oleh rival domestik mereka.

Proposal terakhir disampaikan kepada direktur olahraga Koln, Thomas Kessler, oleh petinggi Dortmund, Lars Ricken dan Ole Book, dalam beberapa hari terakhir. Namun, kedua klub gagal mencapai kesepakatan penuh, yang mendorong Dortmund untuk sepenuhnya meninggalkan meja perundingan. Perkembangan signifikan ini mengakhiri salah satu saga transfer paling menonjol pada musim panas ini. Sang pemain kini diperkirakan akan tetap bersama klubnya saat ini untuk kampanye mendatang.