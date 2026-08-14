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Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Transfer kolaps! Borussia Dortmund mundur dari kesepakatan besar €50 juta untuk prospek top Bundesliga

Transfers
Borussia Dortmund
S. El Mala
FC Koeln
Bundesliga

Borussia Dortmund secara resmi mengakhiri upaya mereka untuk merekrut talenta bertalenta tinggi Said El Mala setelah FC Koln menolak tawaran transfer besar yang melebihi €50 juta. Raksasa Bundesliga itu tidak akan mengajukan tawaran yang lebih baik untuk pemain muda tersebut setelah negosiasi yang tidak berhasil antara kedua klub.

  • Dortmund akhiri perburuan El Mala

    Dortmund secara dramatis mundur dari persaingan untuk merekrut prospek Koln yang sangat dihargai, El Mala. Menurut BILD, keputusan itu diambil setelah klub Bundesliga tersebut melihat tawaran transfer besar senilai lebih dari €50 juta ditolak oleh rival domestik mereka.

    Proposal terakhir disampaikan kepada direktur olahraga Koln, Thomas Kessler, oleh petinggi Dortmund, Lars Ricken dan Ole Book, dalam beberapa hari terakhir. Namun, kedua klub gagal mencapai kesepakatan penuh, yang mendorong Dortmund untuk sepenuhnya meninggalkan meja perundingan. Perkembangan signifikan ini mengakhiri salah satu saga transfer paling menonjol pada musim panas ini. Sang pemain kini diperkirakan akan tetap bersama klubnya saat ini untuk kampanye mendatang.

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  • Said El MalaGetty Images

    Ricken mengonfirmasi transfer batal total

    Direktur pelaksana olahraga Dortmund, Ricken, secara terbuka mengonfirmasi bahwa klub tidak akan lagi mengejar pemain muda berbakat tersebut. Ia memberikan kejelasan penuh mengenai situasi itu saat membahas transfer yang gagal terwujud.

    "Said El Mala bukan pemain Borussia Dortmund dan juga tidak akan menjadi pemain kami pada musim panas ini," tegas Ricken kepada Funke Mediengruppe. "Said El Mala bukan pemain Borussia Dortmund, dan juga tidak akan menjadi pemain kami pada musim panas ini. Dalam beberapa hari terakhir, kami mengadakan pembicaraan terbuka dengan para petinggi 1. FC Köln, tetapi mereka menolak tawaran terakhir kami. Borussia Dortmund tidak akan mengajukan tawaran lain dan tidak akan melanjutkan upaya transfer sang pemain."

  • Struktur bonus terbukti sangat bermasalah

    Meski paket finansial keseluruhannya sangat menggiurkan, struktur dari kesepakatan yang diajukan pada akhirnya membuat negosiasi itu kolaps. Menurut BILD, biaya transfer dasar yang ditawarkan Dortmund berada di kisaran €46 juta.

    Dengan dimasukkannya berbagai bonus terkait performa, total paket itu akan sedikit melampaui valuasi €50 juta milik Koln, yakni mencapai estimasi €52 juta hingga €53 juta. Namun, Koln sama sekali tidak puas dengan syarat ketat yang melekat pada potensi pembayaran bonus tersebut.

    Bonus yang diajukan itu kabarnya disusun untuk jangka waktu yang sangat panjang. Selain itu, bonus tersebut sangat bergantung pada sang pemain untuk mencatat jumlah penampilan tim utama yang tinggi, yang berarti Koln tidak memiliki kepastian finansial yang terjamin.

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  • Said El MalaGetty

    El Mala siap bertahan di Koln

    Menyusul keputusan final Dortmund untuk mundur dari negosiasi, El Mala akan melanjutkan perkembangan langsungnya di Koln. Prospek yang sangat dihargai itu kini akan sepenuhnya fokus pada musim mendatang bersama rekan-rekan setimnya saat ini.

    Sikap tegas Koln di bursa transfer menunjukkan keinginan kuat mereka untuk menentukan syarat dalam setiap kepergian pemain berprofil tinggi. Mereka berhasil bertahan pada struktur pembayaran yang persis sesuai dengan valuasi €50 juta mereka. Sementara itu, tim rekrutmen Dortmund kini harus mengalihkan perhatian ke target-target alternatif. Hierarki klub akan menjajaki opsi lain jika mereka ingin memperkuat skuad sebelum bursa transfer musim panas resmi ditutup.

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