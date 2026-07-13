Newcastle tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan Freiburg mengenai biaya transfer sebesar 60 juta euro. The Magpies ingin merekrut Manzambi sebagai pengganti Sandro Tonali, yang kabarnya akan pindah ke Tottenham Hotspur dengan biaya transfer di atas 100 juta euro. Namun, pembicaraan tersebut gagal di tahap akhir karena Manzambi sendiri tidak bersedia menyetujui kepindahan tersebut.

Sebaliknya, sang pemain muda tersebut dilaporkan telah secara pribadi memberikan lampu hijau untuk transfer ke Aston Villa, klub peserta Liga Champions. Sementara Newcastle dilaporkan telah menarik diri dari pembicaraan tersebut, negosiasi antara rival di Liga Premier itu dan SCF kini mulai memanas.

Seperti dilaporkan Sky, total paket untuk bintang muda Piala Dunia ini, termasuk kemungkinan pembayaran bonus, mencapai sekitar 70 juta euro. Jika tercapai kesepakatan antara semua pihak yang terlibat, Manzambi akan menjadi rekor penjualan tertinggi baru bagi klub asal Breisgau tersebut. Sejauh ini, rekor tersebut dipegang oleh Kevin Schade (FC Brentford) dan Merlin Röhl (FC Everton), yang masing-masing pindah ke Inggris dengan nilai transfer 25 juta euro.