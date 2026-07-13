Menurut berbagai laporan media yang sejalan, transfer Johan Manzambi ke Newcastle United gagal di tahap akhir. Dalam beberapa hari terakhir, kesepakatan tersebut sempat dianggap sudah pasti. Namun, SC Freiburg tetap bisa bersuka cita atas penjualan rekor ke Liga Premier: transfer ke Aston Villa tampaknya akan terwujud.
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Transfer ke Newcastle United tampaknya batal: Klub Liga Champions itu ikut campur dalam perburuan Johan Manzambi, bintang muda Freiburg yang tampil gemilang di Piala Dunia
Newcastle tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan Freiburg mengenai biaya transfer sebesar 60 juta euro. The Magpies ingin merekrut Manzambi sebagai pengganti Sandro Tonali, yang kabarnya akan pindah ke Tottenham Hotspur dengan biaya transfer di atas 100 juta euro. Namun, pembicaraan tersebut gagal di tahap akhir karena Manzambi sendiri tidak bersedia menyetujui kepindahan tersebut.
Sebaliknya, sang pemain muda tersebut dilaporkan telah secara pribadi memberikan lampu hijau untuk transfer ke Aston Villa, klub peserta Liga Champions. Sementara Newcastle dilaporkan telah menarik diri dari pembicaraan tersebut, negosiasi antara rival di Liga Premier itu dan SCF kini mulai memanas.
Seperti dilaporkan Sky, total paket untuk bintang muda Piala Dunia ini, termasuk kemungkinan pembayaran bonus, mencapai sekitar 70 juta euro. Jika tercapai kesepakatan antara semua pihak yang terlibat, Manzambi akan menjadi rekor penjualan tertinggi baru bagi klub asal Breisgau tersebut. Sejauh ini, rekor tersebut dipegang oleh Kevin Schade (FC Brentford) dan Merlin Röhl (FC Everton), yang masing-masing pindah ke Inggris dengan nilai transfer 25 juta euro.
- Getty Images Sport
Awalnya tampil luar biasa, lalu cedera: Manzambi mengalami pasang surut di Piala Dunia
Dalam turnamen yang digelar di AS, Kanada, dan Meksiko, pemain berusia 20 tahun ini tampil memukau dengan penampilan luar biasa saat membela tim nasional Swiss. Pada pertandingan grup kedua melawan Bosnia, ia menjadi pahlawan kemenangan setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 dan mencetak dua gol di menit-menit akhir.
Selanjutnya, pada pertandingan penutup babak penyisihan grup melawan Kanada, ia untuk pertama kalinya dalam turnamen ini dianugerahi posisi starter dan membalas kepercayaan pelatih Murat Yakin dengan mencetak satu gol serta memberikan satu assist. Ia juga memberikan assist pada babak 16 besar melawan Aljazair.
Berkat kemenangan tipis 4-3 dalam adu penalti melawan Kolombia—di mana Manzambi tidak dapat bermain karena cedera lutut—tim Swiss berhasil melaju ke babak delapan besar meski tanpa bintang mudanya tersebut.
Namun, di perempat final, Swiss harus tersingkir oleh juara dunia bertahan Argentina (1:3 setelah perpanjangan waktu). Manzambi kembali tidak diturunkan dalam kekalahan pahit tersebut karena cedera memar di lututnya. Setelah pertandingan, ia saling bertepuk tangan dengan kiper Argentina, Emiliano Martinez. Martinez, yang kini membela Aston Villa, kemudian bertanya kepada Manzambi sambil tersenyum apakah ia akan pindah ke Birmingham. Jawabannya tampaknya sudah pasti.
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