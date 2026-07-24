Getty/GOAL
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Transfer Jedi! Man Utd menilai bintang timnas AS, Antonee Robinson, ‘cocok dengan kriteria’ meski sudah memiliki Luke Shaw untuk mengisi posisi bek kiri
Jedi adalah pemain yang telah membuktikan kemampuannya di Liga Premier
Robinson, yang mendapat julukan ‘Jedi’ sepanjang kariernya, adalah pemain yang telah terbukti kemampuannya di Liga Premier. Ia telah menjadi sosok yang agresif di sayap kiri Craven Cottage.
Angka-angka yang mengesankan telah dicatatkannya dalam hal assist, dengan pemain berusia 28 tahun ini mampu memberikan kontribusi yang menentukan di kedua ujung lapangan. Sudah cukup lama beredar spekulasi bahwa ia bisa saja pindah dari London barat.
Liverpool dikabarkan sempat mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran, sementara minat dari Old Trafford tampaknya selalu ada. United telah menghabiskan beberapa jendela transfer terakhir untuk memperkuat lini depan dan lini tengah mereka.
Perhatian kini seharusnya beralih ke lini pertahanan, di mana kedalaman skuad yang lebih besar dibutuhkan di kedua sisi barisan belakang mereka. Robinson akan menjadi opsi yang dapat diandalkan bagi Carrick mengingat masalah kebugaran yang dialami Shaw — yang kontraknya hanya tersisa 12 bulan — selama bertahun-tahun.
- Getty/GOAL
Apakah Manchester United membutuhkan pengganti untuk Shaw?
Mantan pemain timnas Amerika Serikat, Spector—yang bergabung dengan United pada 2003 dan berbicara dalam rangka kerja sama dengan Bovada mengenai odds sepak bola—mengatakan kepadaGOAL saat ditanya apakah Robinson bisa menjadi rekrutan cerdas bagi Setan Merah bersama Shaw: “Menurut saya, profil mereka tidak terlalu berbeda, jadi saya mengerti mengapa mereka menyukai Antonee Robinson.
“Pertama, saya tahu Luke Shaw juga sering mengalami cedera, jadi mereka memang membutuhkan seseorang yang akan tetap fit sepanjang sebagian besar musim dan bisa diandalkan, dan Antonee Robinson jelas memenuhi kriteria itu.
“Dia juga seorang bek sayap yang sangat menyerang, serta sangat atletis, jadi saya rasa dia sesuai dengan apa yang mereka cari di posisi itu. Saya memang menganggapnya sebagai bek sayap yang sangat, sangat bagus. Saya pikir dia bisa cocok dengan gaya permainan United, dan saya melihat kesamaan profilnya dengan Luke Shaw.”
Kualitas terbaik bintang timnas AS dijelaskan
Robinson akan menambah energi pada lini pertahanan United, sekaligus melakukan overlap melampaui siapa pun yang ditempatkan di sayap kiri lini serang mereka, sementara Spector menyoroti berbagai kualitas yang dimiliki seorang pemain yang baru-baru ini tampil di Piala Dunia 2026: “Rate kerjanya luar biasa, daya tahannya fenomenal, sehingga dia akan menjadi pemain yang terus-menerus berlari naik-turun di sayap itu tanpa henti.
“Saya tidak tahu apakah Carrick akan sedikit mengubah cara bermain mereka, tetapi jika dia mencari pemain yang akan bolak-balik di sayap itu, mendukung serangan, saya pikir di situlah dia berada di performa terbaiknya.
“Jika dia terpaksa bertahan dalam waktu yang lama selama pertandingan, saya rasa itu belum tentu menjadi kelebihannya. Namun, ketika dia memiliki kemampuan untuk maju ke depan, di situlah dia benar-benar tampil terbaik. Dalam hal umpan, kualitas, dan permainan di sepertiga akhir lapangan, saya rasa dia belum berada di level yang sama dengan Luke Shaw, tapi saya yakin Anda akan mendapatkan kuantitas dari dirinya karena tingkat kerjanya sangat tinggi.”
- Getty
Robinson atau Hall? Kabar transfer di Old Trafford
Kontrak Robinson di Fulham masih tersisa dua tahun, sehingga The Cottagers mungkin tergoda untuk melepasnya jika ada tawaran yang sesuai di bursa transfer saat ini. Setelah enam tahun di ibu kota Inggris, awal yang baru bisa jadi bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Manchester United juga dikaitkan dengan bintang Newcastle, Lewis Hall, yang pada usia 21 tahun bisa menjadi opsi jangka panjang, namun harga transfernya diperkirakan akan cukup tinggi, dan Robinson menjadi opsi yang lebih ramah anggaran bagi Setan Merah saat mereka berupaya memperkuat skuad dari lini belakang hingga depan.
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