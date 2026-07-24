Transfer Jedi! Man Utd menilai bintang timnas AS, Antonee Robinson, ‘cocok dengan kriteria’ meski sudah memiliki Luke Shaw untuk mengisi posisi bek kiri

Robinson, yang mendapat julukan ‘Jedi’ sepanjang kariernya, adalah pemain yang telah terbukti kemampuannya di Liga Premier. Ia telah menjadi sosok yang agresif di sayap kiri Craven Cottage.

Angka-angka yang mengesankan telah dicatatkannya dalam hal assist, dengan pemain berusia 28 tahun ini mampu memberikan kontribusi yang menentukan di kedua ujung lapangan. Sudah cukup lama beredar spekulasi bahwa ia bisa saja pindah dari London barat.

Liverpool dikabarkan sempat mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran, sementara minat dari Old Trafford tampaknya selalu ada. United telah menghabiskan beberapa jendela transfer terakhir untuk memperkuat lini depan dan lini tengah mereka.

Perhatian kini seharusnya beralih ke lini pertahanan, di mana kedalaman skuad yang lebih besar dibutuhkan di kedua sisi barisan belakang mereka. Robinson akan menjadi opsi yang dapat diandalkan bagi Carrick mengingat masalah kebugaran yang dialami Shaw — yang kontraknya hanya tersisa 12 bulan — selama bertahun-tahun.