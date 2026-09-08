Transfer James Rodriguez ke Serie B: Mantan playmaker Real Madrid dalam pembicaraan dengan Avellino untuk Nesta

Klub Serie B Avellino sedang dalam negosiasi aktif untuk menuntaskan kesepakatan sensasional bagi mantan playmaker Real Madrid, James Rodriguez. Direktur olahraga Mario Aiello secara resmi telah mengonfirmasi pembicaraan tersebut setelah laporan awal yang berasal dari Spanyol.

Gelandang berusia 35 tahun itu tersedia setelah menjalani periode di MLS bersama Montreal Impact.

Merekrut mantan bintang Real Madrid dan Bayern Munich itu akan menjadi pernyataan ambisi yang sangat besar bagi klub divisi kedua Italia tersebut.