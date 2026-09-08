Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAININGAFP
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Transfer James Rodriguez ke Serie B: Mantan playmaker Real Madrid dalam pembicaraan dengan Avellino untuk Nesta

J. Rodriguez
Serie B
Avellino
A. Nesta
Transfers

Klub Serie B, Avellino, mengonfirmasi negosiasi yang sedang berlangsung untuk merekrut mantan bintang Real Madrid, James Rodriguez. Kapten Kolombia berusia 35 tahun itu terbuka untuk bermain di divisi kedua Italia karena memiliki hubungan yang kuat dengan pelatih kepala Alessandro Nesta.

  • Avellino bidik transfer besar James

    Klub Serie B Avellino sedang dalam negosiasi aktif untuk menuntaskan kesepakatan sensasional bagi mantan playmaker Real Madrid, James Rodriguez. Direktur olahraga Mario Aiello secara resmi telah mengonfirmasi pembicaraan tersebut setelah laporan awal yang berasal dari Spanyol.

    Gelandang berusia 35 tahun itu tersedia setelah menjalani periode di MLS bersama Montreal Impact.

    Merekrut mantan bintang Real Madrid dan Bayern Munich itu akan menjadi pernyataan ambisi yang sangat besar bagi klub divisi kedua Italia tersebut.

    • Iklan
  • SS Lazio v US Avellino - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Hubungan Nesta jadi kunci kepindahan ke Serie B

    Faktor pendorong utama di balik potensi transfer ini adalah hubungan dekat James dengan manajer Avellino, Alessandro Nesta. Pemenang Piala Dunia 2006 itu secara pribadi telah meyakinkan kapten Kolombia tersebut untuk mempertimbangkan kepindahan ke Serie B.

    Negosiasi telah mencapai tahap yang menentukan, dengan jarak antara kedua pihak disebut kecil.

    "Negosiasi berada dalam fase yang menentukan, dan kesepakatan bisa dirampungkan dalam beberapa jam ke depan," kata direktur olahraga Aiello saat mengonfirmasi perkembangan kesepakatan tersebut.

  • Perburuan selama sebulan mendekati akhir

    Avellino memulai kontak dengan perwakilan James sekitar sebulan lalu. Untuk menunjukkan antusiasme basis penggemar mereka, klub itu mengirim rekaman video para pendukungnya kepada tim sang gelandang.

    Langkah ini terjadi tujuh tahun setelah Napoli mencoba dan gagal membawa James ke Campania, sehingga tawaran ambisius Avellino ini menjadi semakin luar biasa.

    Klub itu sudah membuat komitmen finansial yang signifikan di bawah presiden D'Agostino musim ini, termasuk perekrutan besar Walid Cheddira dari Napoli.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • SS Lazio v US Avellino - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Avellino berupaya promosi ke Serie A

    Potensi kesepakatan untuk James muncul saat Avellino melanjutkan start kuat mereka di kompetisi domestik. Kemenangan tandang terbaru atas Modena mengangkat klub itu ke posisi kelima klasemen Serie B.

    Avellino hanya terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Palermo saat mereka memburu promosi ke kasta teratas.

    Jika dirampungkan dalam beberapa jam ke depan, James akan tiba di Italia untuk menjalani tes medis sebelum bergabung dengan skuad Nesta.

Serie B
Avellino crest
Avellino
AVE
Palermo crest
Palermo
PAL