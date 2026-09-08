AFP
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Transfer James Rodriguez ke Serie B: Mantan playmaker Real Madrid dalam pembicaraan dengan Avellino untuk Nesta
Avellino bidik transfer besar James
Klub Serie B Avellino sedang dalam negosiasi aktif untuk menuntaskan kesepakatan sensasional bagi mantan playmaker Real Madrid, James Rodriguez. Direktur olahraga Mario Aiello secara resmi telah mengonfirmasi pembicaraan tersebut setelah laporan awal yang berasal dari Spanyol.
Gelandang berusia 35 tahun itu tersedia setelah menjalani periode di MLS bersama Montreal Impact.
Merekrut mantan bintang Real Madrid dan Bayern Munich itu akan menjadi pernyataan ambisi yang sangat besar bagi klub divisi kedua Italia tersebut.
- Getty Images Sport
Hubungan Nesta jadi kunci kepindahan ke Serie B
Faktor pendorong utama di balik potensi transfer ini adalah hubungan dekat James dengan manajer Avellino, Alessandro Nesta. Pemenang Piala Dunia 2006 itu secara pribadi telah meyakinkan kapten Kolombia tersebut untuk mempertimbangkan kepindahan ke Serie B.
Negosiasi telah mencapai tahap yang menentukan, dengan jarak antara kedua pihak disebut kecil.
"Negosiasi berada dalam fase yang menentukan, dan kesepakatan bisa dirampungkan dalam beberapa jam ke depan," kata direktur olahraga Aiello saat mengonfirmasi perkembangan kesepakatan tersebut.
Perburuan selama sebulan mendekati akhir
Avellino memulai kontak dengan perwakilan James sekitar sebulan lalu. Untuk menunjukkan antusiasme basis penggemar mereka, klub itu mengirim rekaman video para pendukungnya kepada tim sang gelandang.
Langkah ini terjadi tujuh tahun setelah Napoli mencoba dan gagal membawa James ke Campania, sehingga tawaran ambisius Avellino ini menjadi semakin luar biasa.
Klub itu sudah membuat komitmen finansial yang signifikan di bawah presiden D'Agostino musim ini, termasuk perekrutan besar Walid Cheddira dari Napoli.
- Getty Images Sport
Avellino berupaya promosi ke Serie A
Potensi kesepakatan untuk James muncul saat Avellino melanjutkan start kuat mereka di kompetisi domestik. Kemenangan tandang terbaru atas Modena mengangkat klub itu ke posisi kelima klasemen Serie B.
Avellino hanya terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Palermo saat mereka memburu promosi ke kasta teratas.
Jika dirampungkan dalam beberapa jam ke depan, James akan tiba di Italia untuk menjalani tes medis sebelum bergabung dengan skuad Nesta.
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