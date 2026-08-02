Transfer Diomande ke Real Madrid yang telah dinantikan menghadapi kendala tak terduga. Menurut laporan dari AS dan Defensa Central, pengumuman resmi tertunda akibat pertarungan hukum terkait hak representasi. Real Madrid bernegosiasi secara eksklusif dengan Roc Nation, agensi olahraga yang didirikan Jay-Z, karena meyakini mereka adalah satu-satunya perwakilan sang pemain.

Namun, Maxidel Management yang dipimpin Max Gradel telah mengajukan gugatan ke FIFA dengan klaim adanya pelanggaran kontrak. Maxidel memfasilitasi kepindahan winger tersebut ke RB Leipzig tahun lalu dan menegaskan mereka masih memegang hak atas dirinya sampai ia meninggalkan klub Jerman itu. Konflik ini menghentikan perkembangan kesepakatan yang sejatinya sudah siap untuk diteken.