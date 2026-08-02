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Transfer impian Yan Diomande ke Real Madrid terhambat karena mantan dan agen saat ini berselisih di FIFA
Sengketa perwakilan menghambat transfer Real Madrid
Transfer Diomande ke Real Madrid yang telah dinantikan menghadapi kendala tak terduga. Menurut laporan dari AS dan Defensa Central, pengumuman resmi tertunda akibat pertarungan hukum terkait hak representasi. Real Madrid bernegosiasi secara eksklusif dengan Roc Nation, agensi olahraga yang didirikan Jay-Z, karena meyakini mereka adalah satu-satunya perwakilan sang pemain.
Namun, Maxidel Management yang dipimpin Max Gradel telah mengajukan gugatan ke FIFA dengan klaim adanya pelanggaran kontrak. Maxidel memfasilitasi kepindahan winger tersebut ke RB Leipzig tahun lalu dan menegaskan mereka masih memegang hak atas dirinya sampai ia meninggalkan klub Jerman itu. Konflik ini menghentikan perkembangan kesepakatan yang sejatinya sudah siap untuk diteken.
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Klub murka atas penipuan Roc Nation
Raksasa Spanyol itu dilaporkan sangat murka dengan situasi tersebut karena merasa ditipu oleh kurangnya transparansi selama negosiasi. Real Madrid sudah mencapai kesepakatan secara garis besar dengan Roc Nation, tetapi kemunculan mendadak Maxidel telah menimbulkan komplikasi serius.
Jurnalis Pantai Gading, Malick Traore, menjelaskan frustrasi klub tersebut dengan mengatakan: "Real Madrid marah kepada perwakilan Diomande di Roc Nation, setelah mengetahui bahwa sang pemain masih terikat kontrak dengan agen lain."
Kemarahan itu diarahkan sepenuhnya kepada agensi tersebut, bukan kepada Diomande sendiri. Real Madrid kini harus menavigasi sengketa rumit ini, karena membayar komisi kepada agen yang salah bisa berujung pada hukuman berat dari badan pengatur sepak bola.
Intervensi FIFA dan tuntutan RB Leipzig
Sengketa ini kini berada di tangan FIFA, yang telah menerima keluhan resmi dari Maxidel dan tengah secara aktif mempelajari kasus tersebut. Badan pengatur itu memiliki regulasi ketat terkait praktik agen. Dalam kasus yang serius, FIFA dapat menolak pemrosesan International Transfer Certificate jika ada sengketa aktif terkait hak representasi.
Sementara pertarungan hukum terkait komisi terus bergulir, Real Madrid mungkin terpaksa mengajukan lisensi sementara untuk mendaftarkan Diomande. Selain itu, RB Leipzig tidak menunjukkan niat untuk mempermudah kepergian sang pemain. Klub Jerman itu tetap pada sikap negosiasi keras mereka, menuntut biaya transfer yang melebihi €100 juta untuk penyerang bintang mereka, tanpa bersedia memberikan diskon.
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Apa berikutnya untuk Diomande dan Real Madrid?
Ke depannya, Real Madrid harus menunggu penyelesaian cepat dari FIFA atau mendapatkan izin sementara untuk secara resmi memperkenalkan Diomande. Dengan persyaratan pribadi yang kabarnya sudah disepakati, prioritasnya adalah mengatasi hambatan birokrasi dan menuntaskan nilai transfer dengan RB Leipzig. Pekan-pekan mendatang akan sangat krusial saat semua pihak berupaya mengurai kekacauan hukum dan akhirnya merampungkan transfer sensasional senilai €100 juta itu.
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