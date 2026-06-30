Transfer Harry Kane ke Barcelona ‘dihapus sepenuhnya’ seiring dijelaskannya alasan mengapa juara La Liga itu menghentikan minatnya terhadap striker Bayern Munich tersebut

Tujuan utama Barcelona pada jendela transfer kali ini adalah mendatangkan rekan duet penyerang kelas atas menyusul hengkangnya Robert Lewandowski. Pemain internasional Polandia tersebut, yang secara konsisten mencetak 30 gol per musim, telah meninggalkan lubang besar di lini depan yang sangat ingin diisi oleh direktur olahraga Deco. Meskipun Kane sempat dipertimbangkan sebentar, klub kini telah mengalihkan seluruh perhatiannya kepada Julian Alvarez dari Atlético Madrid.

Upaya untuk mendatangkan penyerang asal Argentina tersebut masih rumit, karena Atlético Madrid saat ini enggan menjualnya ke rival langsung di La Liga.

Sebuah laporan dari Marca menyebutkan bahwa Deco sedang mempersiapkan serangan terakhir untuk memaksa tercapainya terobosan. Petinggi klub asal Catalan itu percaya bahwa begitu Piala Dunia berakhir, Rojiblancos mungkin dapat dibujuk untuk menegosiasikan kesepakatan untuk pemain berusia 26 tahun tersebut, yang telah menyatakan keinginannya untuk pindah demi memajukan kariernya.