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Transfer Harry Kane ke Barcelona ‘dihapus sepenuhnya’ seiring dijelaskannya alasan mengapa juara La Liga itu menghentikan minatnya terhadap striker Bayern Munich tersebut
Barca mengalihkan fokusnya ke Julian Alvarez
Tujuan utama Barcelona pada jendela transfer kali ini adalah mendatangkan rekan duet penyerang kelas atas menyusul hengkangnya Robert Lewandowski. Pemain internasional Polandia tersebut, yang secara konsisten mencetak 30 gol per musim, telah meninggalkan lubang besar di lini depan yang sangat ingin diisi oleh direktur olahraga Deco. Meskipun Kane sempat dipertimbangkan sebentar, klub kini telah mengalihkan seluruh perhatiannya kepada Julian Alvarez dari Atlético Madrid.
Upaya untuk mendatangkan penyerang asal Argentina tersebut masih rumit, karena Atlético Madrid saat ini enggan menjualnya ke rival langsung di La Liga.
Sebuah laporan dari Marca menyebutkan bahwa Deco sedang mempersiapkan serangan terakhir untuk memaksa tercapainya terobosan. Petinggi klub asal Catalan itu percaya bahwa begitu Piala Dunia berakhir, Rojiblancos mungkin dapat dibujuk untuk menegosiasikan kesepakatan untuk pemain berusia 26 tahun tersebut, yang telah menyatakan keinginannya untuk pindah demi memajukan kariernya.
- Getty Images Sport
Kane memilih stabilitas Bayern daripada La Liga
Kemungkinan mendatangkan Kane ke Spanyol telah ditolak bukan hanya oleh jajaran direksi Barcelona, tetapi juga oleh komitmen sang pemain sendiri terhadap kehidupannya di Bavaria. Kapten timnas Inggris tersebut dilaporkan telah memberi tahu Barcelona bahwa ia sudah betah di Jerman dan tidak berniat hengkang dari Allianz Arena. Sikap tegas ini membuat Barca yakin bahwa mengejar pemain berusia 32 tahun itu hanyalah upaya sia-sia.
Selain itu, Bayern Munich tidak berminat untuk melepasnya. Berbeda dengan skenario empat tahun lalu ketika Lewandowski memaksa pindah ke Catalonia, Kane tidak siap untuk terlibat dalam konfrontasi publik dengan raksasa Jerman tersebut. Sebaliknya, penyerang produktif ini diperkirakan akan memulai pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak, sebagai kelanjutan dari penampilan memecahkan rekor yang membuatnya mencetak 61 gol di semua kompetisi selama musim 2025-26.
Solusi internal dan Rencana B ofensif
Jika upaya merekrut Alvarez tidak membuahkan hasil, Barcelona siap mencari solusi dari dalam skuad mereka sendiri daripada mengeluarkan dana besar untuk target di bursa transfer sekunder. Staf pelatih meyakini bahwa beban mencetak gol dapat dibagi di antara para penyerang yang sudah ada, dengan beberapa pemain yang mampu bermain sebagai “false nine” atau di posisi tengah. Rencana darurat internal ini menunjukkan keinginan klub untuk menghindari pembelian panik di tengah masa pengawasan keuangan.
Nama-nama yang disebut sebagai solusi potensial antara lain Dani Olmo, Ferran Torres, dan Lamine Yamal. Dengan menempatkan para penyerang serba bisa ini di posisi yang lebih sentral, klub berharap dapat mempertahankan kelancaran serangan mereka tanpa perlu mengandalkan penyerang target tradisional.
- Getty Images Sport
Penampilan Kane di Piala Dunia semakin mengukuhkan statusnya
Penolakan Kane untuk mempertimbangkan kepindahan ini terjadi di saat nilainya sebagai pemain sedang berada di puncak tertinggi. Penampilannya bersama timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel di Piala Dunia sangat sensasional, yang semakin membenarkan keputusan Bayern untuk tidak melepasnya. Setelah melampaui angka 80 gol internasional, striker ini tetap menjadi penuntas peluang paling mematikan di dunia sepak bola, sebuah fakta yang awalnya menjadikannya prospek yang sangat menarik bagi dewan direksi Barcelona.
Pada akhirnya, kombinasi antara loyalitas Kane kepada Bayern dan preferensi Barcelona terhadap profil pemain yang lebih muda seperti Alvarez telah membawa saga transfer ini ke akhir yang cepat.