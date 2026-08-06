Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Rodri Real Madrid crest 2025-26Getty/GOAL
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Transfer £64 juta bintang Manchester City Rodri ke Real Madrid DIBEKUKAN karena tuntutan kontrak

Transfers
Rodri
Real Madrid
Manchester City
LaLiga
Premier League

Usulan transfer gelandang Manchester City, Rodri, ke Real Madrid terhenti setelah negosiasi kontrak menemui jalan buntu. Pemain internasional Spanyol itu terbuka untuk kembali ke La Liga, tetapi perbedaan besar terkait persyaratan pribadi dan biaya transfer kini membuat kepindahan tersebut berada di ambang batal.

  • Langkah Real Madrid untuk merekrut Rodri menemui jalan buntu

    Upaya Real Madrid untuk merekrut Rodri terhenti setelah para pihak gagal mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi, menurut Fichajes. Pemain berusia 30 tahun itu terbuka untuk bergabung dengan klub Spanyol tersebut, tetapi negosiasi kini telah membeku. Operasi ini diaktifkan setelah Piala Dunia, ketika Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen.

    Namun, proposal kontrak awal Real Madrid masih jauh di bawah ekspektasi sang pemain. Kebuntuan ini membuat salah satu saga transfer terbesar musim panas ini berada dalam keraguan besar, dengan waktu yang semakin menipis untuk menyelesaikan situasi sebelum jendela transfer ditutup.

    • Iklan
  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Kesenjangan besar masih ada dalam negosiasi kontrak

    Menurut laporan yang sama, Rodri menginginkan kontrak empat tahun untuk kembali ke Spanyol setelah merasa siklusnya di Inggris telah berakhir. Namun, diskusi yang memanas dalam beberapa jam terakhir membuat sang gelandang tidak puas dengan paket finansial yang ditawarkan Madrid.

    Di luar syarat pribadi, kedua klub masih terpaut jauh dalam penilaian masing-masing. City meminta antara €65 juta dan €75 juta untuk sang gelandang, sedangkan Madrid berharap bisa menuntaskan kesepakatan di kisaran €60 juta. Tantangan langsung bagi Real Madrid adalah meyakinkan pemain tersebut untuk kembali ke meja perundingan setelah pembicaraan menjadi tegang.

  • Mourinho mengidentifikasi Rodri sebagai target utama

    Pelatih kepala baru Real Madrid Jose Mourinho secara khusus meminta seorang gelandang tengah yang mampu mengatur permainan dari bawah tim. Mourinho menilai Rodri sebagai sosok ideal untuk bermain baik sebagai pivot tunggal maupun dalam duet lini tengah. Gelandang itu masih terikat kontrak di Etihad Stadium hingga 30 Juni 2027. Musim panas ini menjadi salah satu peluang terakhir Manchester City untuk mendapatkan biaya transfer yang signifikan sebelum pemain Spanyol itu memasuki tahun terakhir kontraknya.

    Namun, Manchester City tidak berada di bawah tekanan finansial langsung untuk menjual. City puas mempertahankan gelandang itu kecuali ia secara resmi meminta pindah dan ada tawaran yang dapat diterima.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-EXETERAFP

    Keputusan ada di tangan Real Madrid

    Langkah selanjutnya sepenuhnya bergantung pada kesediaan Madrid untuk menyelamatkan kesepakatan ini. Raksasa Spanyol itu harus memutuskan apakah akan kembali dengan paket gaji yang lebih baik untuk memenuhi keinginan pemain internasional Spanyol tersebut. Real Madrid juga perlu menaikkan tawaran transfer mereka agar lebih mendekati valuasi City sebelum tenggat pada akhir Agustus. Jika klub Spanyol itu gagal melakukan upaya baru, Rodri akan tetap di Inggris bersama City atau mempertimbangkan sedikit opsi alternatif yang tersedia di Liga.

Club Friendlies
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Club Friendlies
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM