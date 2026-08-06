Transfer £64 juta bintang Manchester City Rodri ke Real Madrid DIBEKUKAN karena tuntutan kontrak

Upaya Real Madrid untuk merekrut Rodri terhenti setelah para pihak gagal mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi, menurut Fichajes. Pemain berusia 30 tahun itu terbuka untuk bergabung dengan klub Spanyol tersebut, tetapi negosiasi kini telah membeku. Operasi ini diaktifkan setelah Piala Dunia, ketika Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen.

Namun, proposal kontrak awal Real Madrid masih jauh di bawah ekspektasi sang pemain. Kebuntuan ini membuat salah satu saga transfer terbesar musim panas ini berada dalam keraguan besar, dengan waktu yang semakin menipis untuk menyelesaikan situasi sebelum jendela transfer ditutup.