Getty/GOAL
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Transfer £64 juta bintang Manchester City Rodri ke Real Madrid DIBEKUKAN karena tuntutan kontrak
Langkah Real Madrid untuk merekrut Rodri menemui jalan buntu
Upaya Real Madrid untuk merekrut Rodri terhenti setelah para pihak gagal mencapai kesepakatan soal persyaratan pribadi, menurut Fichajes. Pemain berusia 30 tahun itu terbuka untuk bergabung dengan klub Spanyol tersebut, tetapi negosiasi kini telah membeku. Operasi ini diaktifkan setelah Piala Dunia, ketika Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen.
Namun, proposal kontrak awal Real Madrid masih jauh di bawah ekspektasi sang pemain. Kebuntuan ini membuat salah satu saga transfer terbesar musim panas ini berada dalam keraguan besar, dengan waktu yang semakin menipis untuk menyelesaikan situasi sebelum jendela transfer ditutup.
- Getty
Kesenjangan besar masih ada dalam negosiasi kontrak
Menurut laporan yang sama, Rodri menginginkan kontrak empat tahun untuk kembali ke Spanyol setelah merasa siklusnya di Inggris telah berakhir. Namun, diskusi yang memanas dalam beberapa jam terakhir membuat sang gelandang tidak puas dengan paket finansial yang ditawarkan Madrid.
Di luar syarat pribadi, kedua klub masih terpaut jauh dalam penilaian masing-masing. City meminta antara €65 juta dan €75 juta untuk sang gelandang, sedangkan Madrid berharap bisa menuntaskan kesepakatan di kisaran €60 juta. Tantangan langsung bagi Real Madrid adalah meyakinkan pemain tersebut untuk kembali ke meja perundingan setelah pembicaraan menjadi tegang.
Mourinho mengidentifikasi Rodri sebagai target utama
Pelatih kepala baru Real Madrid Jose Mourinho secara khusus meminta seorang gelandang tengah yang mampu mengatur permainan dari bawah tim. Mourinho menilai Rodri sebagai sosok ideal untuk bermain baik sebagai pivot tunggal maupun dalam duet lini tengah. Gelandang itu masih terikat kontrak di Etihad Stadium hingga 30 Juni 2027. Musim panas ini menjadi salah satu peluang terakhir Manchester City untuk mendapatkan biaya transfer yang signifikan sebelum pemain Spanyol itu memasuki tahun terakhir kontraknya.
Namun, Manchester City tidak berada di bawah tekanan finansial langsung untuk menjual. City puas mempertahankan gelandang itu kecuali ia secara resmi meminta pindah dan ada tawaran yang dapat diterima.
- AFP
Keputusan ada di tangan Real Madrid
Langkah selanjutnya sepenuhnya bergantung pada kesediaan Madrid untuk menyelamatkan kesepakatan ini. Raksasa Spanyol itu harus memutuskan apakah akan kembali dengan paket gaji yang lebih baik untuk memenuhi keinginan pemain internasional Spanyol tersebut. Real Madrid juga perlu menaikkan tawaran transfer mereka agar lebih mendekati valuasi City sebelum tenggat pada akhir Agustus. Jika klub Spanyol itu gagal melakukan upaya baru, Rodri akan tetap di Inggris bersama City atau mempertimbangkan sedikit opsi alternatif yang tersedia di Liga.
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