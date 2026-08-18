AFP
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Transfer besar Sunderland senilai £25,7 juta untuk Dayann Methalie berada di ambang batal setelah gagal menjalani tes medis
Batu sandungan besar dalam transfer
Menurut talkSPORT, transfer Methalie ke Sunderland yang sangat dinantikan saat ini berada di ujung tanduk setelah bek tersebut gagal dalam tes medisnya. Sebelumnya, Methalie telah mendapat izin dari Toulouse untuk melakukan perjalanan ke North East demi merampungkan transfer itu.
Namun, karena pemeriksaan awal menandai adanya masalah, tes medis tambahan kini wajib dijalani. Akibatnya, Methalie telah meninggalkan Inggris dan kembali ke Prancis sementara kedua klub mengevaluasi situasi tersebut sebelum membuat keputusan akhir. Sunderland sebelumnya telah menyepakati kesepakatan senilai awal £24 juta, ditambah potensi bonus lanjutan sebesar £1,7 juta, tetapi investasi besar senilai £25,7 juta itu kini sepenuhnya ditangguhkan sambil menunggu kejelasan medis lebih lanjut.
- AFP
Mengganggu rencana perekrutan lini belakang
Sunderland telah bekerja aktif untuk memperkuat skuad mereka menjelang kampanye berat yang mencakup sepak bola Liga Europa. Methalie sepenuhnya diperkirakan akan menjadi tambahan besar kedua mereka pada musim panas ini di bawah Regis Le Bris, setelah transfer gratis Thomas Meunier.
Sunderland sangat ingin mengamankan bek kiri yang andal sebelum musim Premier League mereka dimulai pada Sabtu saat bertandang ke markas Ipswich Town. Kendala medis mendadak ini telah merusak rencana perekrutan di lini pertahanan tersebut. Gagal mendapatkan Methalie akan memaksa Sunderland untuk segera menjajaki opsi alternatif di bursa transfer, karena mereka membutuhkan kedalaman skuad yang memadai untuk menjalani laga domestik dan Eropa secara efektif.
Kekhawatiran cedera sebelumnya terhadap Methalie
Lulusan akademi Toulouse itu absen dalam kekalahan 1-2 timnya dari Hamburg dalam laga uji coba pada Sabtu karena transfer yang akan segera terwujud ini. Pada musim sebelumnya, Methalie tampil 30 kali di semua kompetisi untuk Toulouse, dengan kontribusi besar terhadap finis di posisi kesembilan mereka di Ligue 1.
Namun, bek tersebut melewatkan enam pertandingan karena cedera musim lalu, termasuk absennya dia pada Januari yang disebabkan masalah lutut yang diderita pada awal tahun. Masalah lutut sebelumnya ini bisa jadi terkait dengan komplikasi saat ini, yang menjelaskan mengapa Sunderland sangat berhati-hati sebelum berkomitmen pada paket finansial sebesar itu.
- AFP
Menunggu vonis medis final
Methalie akan menjalani pemeriksaan medis tambahan secara menyeluruh di Prancis dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan tingkat pasti dari masalah mendasar apa pun. Sunderland harus segera memutuskan apakah akan menegosiasikan ulang persyaratan, menunda transfer, atau sepenuhnya mundur dari kesepakatan itu.
Sementara itu, Toulouse sedang bersiap untuk laga pembuka musim mereka di kandang melawan Lyon akhir pekan ini, di mana Methalie berpotensi tampil jika kepindahannya batal secara permanen.
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