Menurut talkSPORT, transfer Methalie ke Sunderland yang sangat dinantikan saat ini berada di ujung tanduk setelah bek tersebut gagal dalam tes medisnya. Sebelumnya, Methalie telah mendapat izin dari Toulouse untuk melakukan perjalanan ke North East demi merampungkan transfer itu.

Namun, karena pemeriksaan awal menandai adanya masalah, tes medis tambahan kini wajib dijalani. Akibatnya, Methalie telah meninggalkan Inggris dan kembali ke Prancis sementara kedua klub mengevaluasi situasi tersebut sebelum membuat keputusan akhir. Sunderland sebelumnya telah menyepakati kesepakatan senilai awal £24 juta, ditambah potensi bonus lanjutan sebesar £1,7 juta, tetapi investasi besar senilai £25,7 juta itu kini sepenuhnya ditangguhkan sambil menunggu kejelasan medis lebih lanjut.