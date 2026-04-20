Seperti dilaporkan Sky Sport, The Reds kini telah menetapkan pemain berusia 19 tahun itu sebagai kandidat utama untuk menggantikan Mohamed Salah, yang akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini.
Transfer besar senilai lebih dari 100 juta euro? FC Liverpool tampaknya telah memilih seorang bintang Bundesliga sebagai pengganti Mohamed Salah
Menurut laporan tersebut, "pembicaraan yang sangat konkret" antara petinggi Liverpool dengan agensi perwakilan Diomande sudah berlangsung. Meskipun belum ada kontak sama sekali antara klub papan atas Inggris itu dengan Leipzig, hal itu bisa berubah dalam waktu dekat, demikian dilaporkan.
Yang jelas, Liverpool harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan Diomande. Pemain timnas Pantai Gading ini masih terikat kontrak dengan RB hingga 2030. Menurut Sky, Leipzig ingin menyesuaikan kontrak tersebut dan untuk itu juga sedang melakukan pembicaraan dengan agen Diomande. Pada akhirnya, klub peringkat ketiga Bundesliga ini, yang berkat Diomande sedang dalam jalur yang tepat untuk kembali ke Liga Champions, akan meminta biaya transfer lebih dari 100 juta euro untuk pemain serang andalannya tersebut.
Persaingan untuk Yan Diomande: Liverpool tampaknya unggul jauh atas PSG
Dengan demikian, Diomande akan menjadi pemain kelima Bundesliga yang hengkang, menyusul Kai Havertz (2020, 100 juta euro, dari Bayer Leverkusen ke Chelsea FC), Florian Wirtz (2025, 125 juta euro, dari Leverkusen ke Liverpool), Jude Bellingham (2023, 127 juta euro, dari BVB ke Real Madrid), dan Ousmane Dembele (2017, 148 juta euro, dari BVB ke Barcelona), menjadi pemain kelima dari Bundesliga yang menembus angka 100 juta euro.
Baru tahun lalu, Diomande pindah dari CD Leganes ke Leipzig dengan biaya transfer 20 juta euro. Pemain asal Pantai Gading ini dengan cepat menonjol sebagai salah satu bintang baru musim Bundesliga ini dan menjadi pemain kunci mutlak di RB. Hingga saat ini, Diomande telah mencetak 13 gol dan delapan assist dalam 32 penampilan pada musim 2025/26. Pada bulan Oktober, ia melakukan debutnya bersama tim nasional Pantai Gading, yang akan ia bawa untuk mengganggu tim DFB pada fase grup Piala Dunia musim panas mendatang.
Berkat perkembangan gemilangnya, Diomande dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa lainnya; selain Liverpool, minat Paris Saint-Germain saat ini dikabarkan sangat kuat. Menurut Sky, PSG baru-baru ini juga bertemu dengan pihak pemain, namun Liverpool saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuan sang pemain yang mahir menggiring bola.
Yan Diomande bermimpi bergabung dengan FC Liverpool
Diomande baru-baru ini menegaskan bahwa Liverpool adalah klub impiannya. "Saya penggemar berat Liverpool. Ayah saya bermimpi suatu hari nanti bisa melihat saya bermain di Anfield. Itu juga impian saya — dan saya ingin mewujudkannya," katanya dalam sebuah video TikTok pada bulan Januari.
Fakta menarik: Dengan Bazoumana Toure dari TSG Hoffenheim, Liverpool dilaporkan telah mengincar pemain asal Pantai Gading lainnya dari Bundesliga sebagai calon pengganti Salah. Sama seperti Diomande, FC Bayern München juga sering disebut-sebut sebagai klub yang tertarik pada Toure.
Hal yang penting bagi Liverpool di fase akhir musim ini adalah lolos ke Liga Champions. Posisi kelima, yang saat ini mereka tempati di Premier League, sudah cukup untuk itu - dan sejak akhir pekan lalu, peluang untuk mempertahankan posisi kelima ini hingga akhir musim telah meningkat secara signifikan. Pengejar langsung mereka, Chelsea, kalah 0-1 dari Manchester United, dan keesokan harinya Liverpool memenangkan derby kota melawan Everton dengan skor 2-1. Dengan lima pertandingan tersisa, The Reds kini unggul tujuh poin dari Chelsea.
Sebelumnya, jurnalis olahraga ternama David Ornstein dalam podcast The Athletic FC secara mengejutkan melaporkan bahwa Klopp memiliki peluang bagus untuk tetap menjadi pelatih Liverpool, bahkan jika mereka gagal lolos ke Liga Champions. Sebenarnya, ruang gerak bagi pelatih asal Belanda itu, yang kontraknya masih berlaku hingga 2027, semakin sempit mengingat musim yang berjalan kurang memuaskan.
Di tengah musim yang penuh gejolak, terjadi perselisihan dengan bintang besar Salah pada bulan Desember. Meskipun ketegangan itu cepat mereda, pemain asal Mesir itu akhirnya akan meninggalkan Liverpool setahun sebelum kontraknya berakhir. "Sayangnya, hari itu telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya. Saya akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim," kata Salah pada akhir Maret.
Pemain yang hengkang dengan rekor transfer tertinggi di Bundesliga
Posisi
Pemain
Dari
Ke
Tahun
Biaya transfer
1
Ousmane Dembele
Borussia Dortmund
FC Barcelona
2017
148 juta euro
2
Jude Bellingham
Borussia Dortmund
Real Madrid
2023
127 juta euro
3
Florian Wirtz
Bayer Leverkusen
FC Liverpool
2025
125 juta euro
4
Kai Havertz
Bayer Leverkusen
FC Chelsea
2020
100 juta euro
5
Hugo Ekitike
Eintracht Frankfurt
FC Liverpool
2025
95 juta euro
6
Randal Kolo Muani
Eintracht Frankfurt
Paris Saint-Germain
2023
95 juta euro