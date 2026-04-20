Transfer besar senilai lebih dari 100 juta euro? FC Liverpool tampaknya telah memilih seorang bintang Bundesliga sebagai pengganti Mohamed Salah

Diomande baru-baru ini menegaskan bahwa Liverpool adalah klub impiannya. "Saya penggemar berat Liverpool. Ayah saya bermimpi suatu hari nanti bisa melihat saya bermain di Anfield. Itu juga impian saya — dan saya ingin mewujudkannya," katanya dalam sebuah video TikTok pada bulan Januari.

Fakta menarik: Dengan Bazoumana Toure dari TSG Hoffenheim, Liverpool dilaporkan telah mengincar pemain asal Pantai Gading lainnya dari Bundesliga sebagai calon pengganti Salah. Sama seperti Diomande, FC Bayern München juga sering disebut-sebut sebagai klub yang tertarik pada Toure.

Hal yang penting bagi Liverpool di fase akhir musim ini adalah lolos ke Liga Champions. Posisi kelima, yang saat ini mereka tempati di Premier League, sudah cukup untuk itu - dan sejak akhir pekan lalu, peluang untuk mempertahankan posisi kelima ini hingga akhir musim telah meningkat secara signifikan. Pengejar langsung mereka, Chelsea, kalah 0-1 dari Manchester United, dan keesokan harinya Liverpool memenangkan derby kota melawan Everton dengan skor 2-1. Dengan lima pertandingan tersisa, The Reds kini unggul tujuh poin dari Chelsea.

Sebelumnya, jurnalis olahraga ternama David Ornstein dalam podcast The Athletic FC secara mengejutkan melaporkan bahwa Klopp memiliki peluang bagus untuk tetap menjadi pelatih Liverpool, bahkan jika mereka gagal lolos ke Liga Champions. Sebenarnya, ruang gerak bagi pelatih asal Belanda itu, yang kontraknya masih berlaku hingga 2027, semakin sempit mengingat musim yang berjalan kurang memuaskan.

Di tengah musim yang penuh gejolak, terjadi perselisihan dengan bintang besar Salah pada bulan Desember. Meskipun ketegangan itu cepat mereda, pemain asal Mesir itu akhirnya akan meninggalkan Liverpool setahun sebelum kontraknya berakhir. "Sayangnya, hari itu telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya. Saya akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim," kata Salah pada akhir Maret.