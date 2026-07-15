Los Blancos disebut-sebut bisa menawarkan lingkungan ideal bagi pemain 24 tahun itu untuk mengambil langkah berikutnya dalam perkembangannya. Di Bayern Munich, mereka sadar akan potensi bahaya kepergiannya dan karena itu sudah mulai menjajaki pasar untuk mencari calon pengganti. Menurut laporan tersebut, ada beberapa kandidat dalam daftar, termasuk rekan setim Olise di tim nasional, Bradley Barcola, dari Paris Saint-Germain. Pemain sayap itu berperan besar dalam kesuksesan terbaru PSG (antara lain dua gelar Liga Champions secara beruntun) dan masih terikat kontrak dengan klub ibu kota itu hingga 2028.

Sementara itu, Olise sudah cukup lama dikaitkan dengan Real Madrid. Di sana, ia disebut sebagai target transfer yang benar-benar diinginkan presiden Florentino Perez, meski Los Blancos sendiri secara terbuka membantah minat terhadap pemain Prancis tersebut: "Menanggapi laporan di berbagai media mengenai dugaan ketertarikan klub kami terhadap pemain Bayern Munich, Michael Olise, Real Madrid CF ingin menegaskan bahwa kami tidak pernah melakukan kontak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pemain tersebut, perwakilannya, maupun siapa pun dari lingkungannya."