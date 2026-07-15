Menurut laporan Foot Mercato, Michael Olise dikabarkan sudah mengupayakan kepindahan dari juara rekor Jerman itu pada musim panas ini. Tujuannya: Real Madrid.
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Transfer besar mulai memanas! Michael Olise dikabarkan ingin segera bergabung dengan Real Madrid - FC Bayern mengincar pengganti ternama
Los Blancos disebut-sebut bisa menawarkan lingkungan ideal bagi pemain 24 tahun itu untuk mengambil langkah berikutnya dalam perkembangannya. Di Bayern Munich, mereka sadar akan potensi bahaya kepergiannya dan karena itu sudah mulai menjajaki pasar untuk mencari calon pengganti. Menurut laporan tersebut, ada beberapa kandidat dalam daftar, termasuk rekan setim Olise di tim nasional, Bradley Barcola, dari Paris Saint-Germain. Pemain sayap itu berperan besar dalam kesuksesan terbaru PSG (antara lain dua gelar Liga Champions secara beruntun) dan masih terikat kontrak dengan klub ibu kota itu hingga 2028.
Sementara itu, Olise sudah cukup lama dikaitkan dengan Real Madrid. Di sana, ia disebut sebagai target transfer yang benar-benar diinginkan presiden Florentino Perez, meski Los Blancos sendiri secara terbuka membantah minat terhadap pemain Prancis tersebut: "Menanggapi laporan di berbagai media mengenai dugaan ketertarikan klub kami terhadap pemain Bayern Munich, Michael Olise, Real Madrid CF ingin menegaskan bahwa kami tidak pernah melakukan kontak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan pemain tersebut, perwakilannya, maupun siapa pun dari lingkungannya."
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Jika pindah ke Real Madrid: Bayern Munich berpeluang mendapat rekor transfer berkat Michael Olise
Namun belakangan ini kembali muncul rumor-rumor baru. Bild melaporkan, situasi seputar Olise menjadi "sedikit berbahaya" bagi Bayern. Menurut laporan tersebut, ada sinyal dari lingkaran terdekatnya bahwa pemain ofensif itu bisa mencari tantangan baru. Real disebut sebagai klub impiannya, juga karena menjuarai Liga Champions bersama Bayern dinilai lebih sulit.
Namun, posisi kubu Munchen sudah jelas: Olise harus bertahan. Kontraknya masih berlaku hingga 2029, dan pemain Prancis itu tidak memiliki klausul pelepasan. Jika penjualan tetap terjadi, maka bagaimanapun Bayern akan membutuhkan biaya transfer yang sangat besar. Kabar yang beredar menyebut Madrid siap menggelontorkan hingga 220 juta euro untuk sang bintang sayap - yang akan membuat Olise menjadi penjualan termahal dalam sejarah Bayern. Sejauh ini, transfer termahal dalam sejarah sepak bola masih tetap Neymar, yang pada 2017 pindah dari Barcelona ke PSG dengan nilai 222 juta euro.
Setelah musim gemilang bersama Bayern Munich: Michael Olise termasuk kandidat peraih Ballon d'Or
Olise menatap kembali musim yang luar biasa. Dengan 22 gol dan 31 assist dalam 52 pertandingan, ia termasuk di antara pemain ofensif terbaik di Eropa dan masuk dalam kelompok kandidat yang diperhitungkan untuk Ballon d'Or berikutnya. Pada Piala Dunia yang sedang berlangsung, pemain Prancis itu juga tampil meyakinkan dengan performa kuat dan menorehkan enam assist. Namun, ia tidak mampu mencegah tersingkirnya timnya di semifinal melawan Spanyol (0-2).
Bersama Prancis, Olise akan menghadapi perebutan tempat ketiga pada Sabtu melawan tim yang kalah dari semifinal antara Inggris dan Argentina demi meraih perunggu Piala Dunia.
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