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Josh King England 2026Getty
Chris Burton
Diterjemahkan oleh

‘Transfer besar’ menanti pendatang baru timnas Inggris Josh King ‘dalam waktu dekat’, Darren Bent ungkap aspek yang masih bisa ditingkatkan ‘talenta istimewa’ Fulham

J. King
England
Premier League
Fulham
Arsenal
Liverpool
England vs Croatia
UEFA Nations League A

Josh King untuk pertama kalinya masuk skuad senior Inggris, dan Darren Bent mengatakan kepada GOAL bahwa kepindahan besar bagi gelandang serang “istimewa” berusia 19 tahun itu akan terjadi “dalam waktu dekat”. Remaja berbakat tersebut telah mencuri perhatian di Liga Primer Inggris bersama Fulham dan menarik minat Arsenal serta Liverpool. Ia juga dinilai masih memiliki banyak potensi yang bisa digali, terutama dalam hal kontribusi gol.

Pertandingan berikutnya
ENG

ENG

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

CRO

CRO

  • Pemain remaja berbakat istimewa membuat permainan tampak mudah

    King, yang berasal dari London Barat, merupakan jebolan akademi Fulham setelah bergabung pada usia delapan tahun. Ia menjalani debut kompetitifnya pada Agustus 2024 dan telah mencatatkan 57 penampilan untuk klub tersebut.

    Pengalaman membuatnya semakin matang dan percaya diri. Pemain muda yang lincah ini dikenal karena keberaniannya menguasai bola di ruang sempit dan membongkar pertahanan yang paling rapat sekalipun.

    Bergerak luwes di lapangan, King terkadang membuat sepak bola tampak begitu mudah, dan jarang kehilangan ketenangan saat bermain. Ia telah disebut-sebut sebagai prospek paling menjanjikan sejak lama, dan perkembangannya yang mengesankan kini semakin pesat di level internasional.

  • Josh King Fulham 2026-27Getty

    King berharap menjalani debut bersama timnas senior Inggris

    King, yang telah membela Inggris di setiap kelompok umur dari U-15 hingga U-21, berharap bisa menjalani debutnya bersama timnas Inggris saat menghadapi Kroasia atau Spanyol di UEFA Nations League, setelah mendapat panggilan pertamanya dari Thomas Tuchel.

    Jika mampu membuktikan kualitasnya di level tertinggi, pamornya akan semakin menanjak. Perhatian dari jauh pun sudah tertuju ke Craven Cottage. Tawaran transfer bernilai sangat besar dianggap hanya tinggal menunggu waktu, mengingat setiap tim mencari pemain dengan kreativitas yang mampu mengubah jalannya pertandingan.

  • Apakah King ditakdirkan hengkang dari Fulham dalam waktu dekat?

    Dimintai pendapat soal pemanggilan King ke tim nasional dan kemungkinan waktunya di Fulham segera berakhir, Bent, mantan penyerang Fulham dan Inggris yang berbicara dalam kerja sama dengan MrQ Live Casino, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa kepindahan besar itu mungkin terjadi lebih cepat dari perkiraan karena ia langsung mencuri perhatian.

    “Kemampuannya luar biasa. Satu hal yang mungkin bisa dikritik adalah statistiknya. Bisakah ia sedikit meningkatkan jumlah gol dan assistnya? Namun, terlepas dari itu, ia adalah talenta istimewa.

    “Ia bisa melewati lawan. Ia bisa menciptakan peluang. Ia juga nyaman menerima bola dalam situasi apa pun. Ia bisa menembus lini lawan lewat umpan. Ia juga bisa menembus lini lawan dengan menggiring bola. Saya sangat mengaguminya dan ia akan terus berkembang.

    “Sayangnya bagi Fulham, sepertinya mereka akan kehilangan talenta yang benar-benar istimewa. Namun, saya senang melihatnya masuk skuad Inggris dan ia sangat pantas mendapatkannya karena penampilannya memang sebagus itu.”

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  • Josh King England 2026Getty

    Pemain muda bekerja bersama Bellingham dan rekan-rekannya

    Seperti disinggung Bent, ada aspek permainan King yang masih bisa ditingkatkan. Kemampuannya mengolah bola tidak diragukan lagi, tetapi terkadang ia bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Pemain sepertinya dinilai dari hasil akhir yang mereka berikan.

    Sejauh ini, King baru mencetak empat gol untuk Fulham. Ia juga hanya mencatatkan dua assist musim lalu dan mengoleksi jumlah yang sama pada 2026-27. Tentu, ia membutuhkan rekan yang mampu menuntaskan peluang ciptaannya, tetapi ia juga bisa menemukan lebih banyak peluang.

    Berlatih bersama para pemain bintang di skuad Inggris semestinya membantu King berkembang lebih jauh, mengingat ia berlatih bersama pemain seperti Jude Bellingham, Morgan Rogers, Eberechi Eze, dan Morgan Gibbs-White. Cole Palmer dan Phil Foden menambah persaingan di posisi nomor 10. King harus menjaga standar permainannya agar mendapat kesempatan tampil untuk tim nasional dan membuka jalan menuju klub yang lebih tinggi dalam hierarki sepak bola di masa depan.

Pertandingan berikutnya
ENG

ENG

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

CRO

CRO