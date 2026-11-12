King, yang berasal dari London Barat, merupakan jebolan akademi Fulham setelah bergabung pada usia delapan tahun. Ia menjalani debut kompetitifnya pada Agustus 2024 dan telah mencatatkan 57 penampilan untuk klub tersebut.

Pengalaman membuatnya semakin matang dan percaya diri. Pemain muda yang lincah ini dikenal karena keberaniannya menguasai bola di ruang sempit dan membongkar pertahanan yang paling rapat sekalipun.

Bergerak luwes di lapangan, King terkadang membuat sepak bola tampak begitu mudah, dan jarang kehilangan ketenangan saat bermain. Ia telah disebut-sebut sebagai prospek paling menjanjikan sejak lama, dan perkembangannya yang mengesankan kini semakin pesat di level internasional.