Perburuan transfer untuk bintang muda Jerman yang bersinar di musim Bundesliga lalu tampaknya akan segera berakhir pada hari Kamis. Seperti dilaporkan oleh Bild, 1. FC Köln telah memutuskan untuk menerima tawaran senilai total 50 juta euro dari FC Brentford untuk pemain serang berusia 19 tahun tersebut.
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Transfer bersejarah berskala besar tampaknya batal! Said El Mala tampaknya menggagalkan rencana 1. FC Köln
Biaya transfer dasar seharusnya sebesar 45 juta euro, ditambah lima juta euro lagi dari bonus yang mudah diraih. Selain itu, tawaran tersebut tampaknya juga mencakup hak bagi hasil penjualan sebesar 15 persen. El Mala seharusnya mendapatkan kontrak di Brentford hingga 2030 dan menerima gaji empat juta euro per tahun.
Jatuh tempo yang disepakati kedua klub seharusnya berakhir pada hari Jumat. Hingga saat itu, The Bees ingin mendapatkan jawaban dari klub asal Köln tersebut - dan jawaban itu seharusnya positif. Namun, tampaknya situasinya kini berbeda dari sisi pemain. Ibu El Mala lah yang memimpin negosiasi dengan Brentford, sementara klub Liga Premier tersebut dilaporkan berusaha memikat orang tua pemain dengan komisi yang sangat besar. Menurut Sky, keluarga tersebut justru membatalkan transfer rekor tersebut dan menolak tawaran Brentford. Alasannya: El Mala mungkin sedang menanti tawaran dari klub yang lebih besar. Masa depannya kini kembali "sepenuhnya terbuka", demikian kabar yang beredar.
Baik bagi Effzeh maupun Brentford, kesepakatan mengenai El Mala akan menjadi transfer rekor. Di satu sisi, El Mala akan menggantikan Anthony Modeste sebagai penjualan termahal dalam sejarah klub (pada 2018 ke TJ Quanjian seharga 29 juta euro), dan di sisi lain, ia akan menggantikan Dango Ouattara sebagai pembelian termahal dalam sejarah Brentford (dari AFC Bournemouth seharga 42,8 juta euro).
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Said El Mala membatalkan kepindahannya ke BVB demi saudaranya, Malek
Belum diketahui apakah masa depan saudara Saids, Malek El Mala, juga berperan dalam gagalnya negosiasi tersebut. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan tinggal bersama di sebuah apartemen. Pindah mereka dari Viktoria Köln ke Effzeh pun dilakukan sebagai paket transfer ganda. Namun, di klub asal Köln tersebut, Malek El Mala saat ini hanya bermain untuk tim cadangan di Regionalliga West. Pada musim lalu, ia mencetak lima gol dalam 13 pertandingan, namun absen selama hampir setengah tahun akibat cedera otot.
Fakta bahwa kedua bersaudara ini sebenarnya merencanakan karier mereka bersama-sama telah menjadi bumerang bagi BVB. Pada tahun 2024, Said menolak tawaran dari Borussia Dortmund karena klub asal Westfalen itu tidak bersedia merekrut saudaranya, Malek, bersamanya. "Dengan begitu, bagi saya itu sudah tidak ada lagi," katanya dalam wawancara ganda dengan 11Freunde. Bagi Said, sudah pasti bahwa kakaknya yang dua tahun lebih tua juga ditakdirkan untuk hal besar di sepak bola profesional: "Saya seratus persen yakin bahwa Malek akan menempuh jalan yang sama."
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Said El Mala: Kontroversi seputar Kwasniok dan ketidakikutsertaannya dalam Piala Dunia
El Mala sebelumnya tidak hanya menarik minat The Bees berkat musim debutnya yang sangat gemilang di Bundesliga. FC Bayern pun dikabarkan telah lama mengincar El Mala. Namun, Brighton & Hove Albion dengan pelatih asal Jerman Fabian Hürzeler muncul sebagai favorit utama dalam perebutan pemain kelahiran Krefeld ini, tetapi Seagulls dilaporkan tidak bersedia membayar 50 juta euro yang diminta oleh Effzeh. Menurut laporan, batas maksimal yang dapat ditawarkan Brighton hanya sebesar 35 juta euro.
El Mala langsung menjadi pemain terpenting bagi Effzeh pada musim pertamanya dalam upaya mempertahankan posisi di liga. Ia tampil dalam semua 34 pertandingan Bundesliga, mencetak 13 gol, dan memberikan lima assist. Namun, sepanjang musim juga muncul kontroversi terkait penanganan El Mala oleh pelatih saat itu, Lukas Kwasniok. Kwasniok sering kali menempatkan pemain berusia 19 tahun itu sebagai pemain pengganti, yang membuat banyak orang tidak mengerti. Ketika Kwasniok dipecat dari Effzeh pada bulan Maret, El Mala mengunggah video perayaan bersama rekan setimnya di lini depan, Ragnar Ache.
Di bawah pengganti Kwasniok, Rene Wagner, El Mala selalu masuk starting eleven di setiap pertandingan Bundesliga berikutnya dan mencetak tiga gol lagi. Namun, pada akhirnya hal itu tidak cukup untuk mendapatkan nominasi ke skuad Piala Dunia tim nasional Jerman.
"Dia bermain bagus di paruh kedua musim ini, mencetak gol dengan baik," kata pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann dalam konferensi pers nominasi pada akhir Mei - namun dia juga langsung menyebutkan alasan mengapa dia akhirnya memutuskan untuk tidak memilih El Mala. "Tentu saja dia juga sangat cocok dengan gaya permainan Köln. Pertanyaannya adalah: Apakah dia sudah siap untuk gaya permainan kami di posisi serang yang berbeda? Jika melihat heatmap di Köln, posisinya dekat dengan gawang sendiri."