Biaya transfer dasar seharusnya sebesar 45 juta euro, ditambah lima juta euro lagi dari bonus yang mudah diraih. Selain itu, tawaran tersebut tampaknya juga mencakup hak bagi hasil penjualan sebesar 15 persen. El Mala seharusnya mendapatkan kontrak di Brentford hingga 2030 dan menerima gaji empat juta euro per tahun.

Jatuh tempo yang disepakati kedua klub seharusnya berakhir pada hari Jumat. Hingga saat itu, The Bees ingin mendapatkan jawaban dari klub asal Köln tersebut - dan jawaban itu seharusnya positif. Namun, tampaknya situasinya kini berbeda dari sisi pemain. Ibu El Mala lah yang memimpin negosiasi dengan Brentford, sementara klub Liga Premier tersebut dilaporkan berusaha memikat orang tua pemain dengan komisi yang sangat besar. Menurut Sky, keluarga tersebut justru membatalkan transfer rekor tersebut dan menolak tawaran Brentford. Alasannya: El Mala mungkin sedang menanti tawaran dari klub yang lebih besar. Masa depannya kini kembali "sepenuhnya terbuka", demikian kabar yang beredar.

Baik bagi Effzeh maupun Brentford, kesepakatan mengenai El Mala akan menjadi transfer rekor. Di satu sisi, El Mala akan menggantikan Anthony Modeste sebagai penjualan termahal dalam sejarah klub (pada 2018 ke TJ Quanjian seharga 29 juta euro), dan di sisi lain, ia akan menggantikan Dango Ouattara sebagai pembelian termahal dalam sejarah Brentford (dari AFC Bournemouth seharga 42,8 juta euro).