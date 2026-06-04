Transfer bersejarah berskala besar! 1. FC Köln tampaknya akan menerima tawaran fantastis untuk Said El Mala

Biaya transfer dasar diperkirakan mencapai 45 juta euro, ditambah lima juta euro lagi dari bonus yang mudah diraih. Selain itu, tawaran tersebut juga mencakup bagian keuntungan sebesar 15 persen jika pemain tersebut dijual kembali. El Mala diperkirakan akan mendapatkan kontrak di Brentford hingga tahun 2030 dan akan menerima gaji empat juta euro per tahun.

Batas waktu yang telah disepakati kedua klub akan berakhir pada hari Jumat. Hingga saat itu, The Bees ingin mendapatkan jawaban dari klub asal Köln tersebut - dan tampaknya jawaban tersebut akan positif. Namun, sebelumnya, Direktur Olahraga Thomas Kessler harus mendapatkan persetujuan atas kesepakatan ini dari Komite Bersama klub. Namun, hal ini hanyalah formalitas belaka, sama seperti persetujuan dari ibu El Mala. Ia lah yang memimpin negosiasi untuk putranya dengan Brentford. Transfer ini bisa saja terlaksana pada akhir pekan ini.

El Mala akan langsung menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub Köln. Saat ini rekor tersebut masih dipegang oleh Anthony Modeste, yang pindah ke TJ Quanjian di Tiongkok pada musim panas 2018. Bagi Brentford pun, El Mala akan menjadi transfer rekor. Pemain termahal yang pernah didatangkan klub hingga saat ini adalah Dango Ouattara seharga 42,8 juta euro (dari AFC Bournemouth) dan Igor Thiago seharga 33 juta euro (dari Club Brugge).