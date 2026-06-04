Perburuan transfer untuk bintang muda Jerman yang bersinar di musim Bundesliga lalu tampaknya akan segera berakhir. Seperti dilaporkan oleh Bild, 1. FC Köln telah memutuskan untuk menerima tawaran senilai total 50 juta euro dari FC Brentford untuk pemain serang berusia 19 tahun tersebut.
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Transfer bersejarah berskala besar! 1. FC Köln tampaknya akan menerima tawaran fantastis untuk Said El Mala
Biaya transfer dasar diperkirakan mencapai 45 juta euro, ditambah lima juta euro lagi dari bonus yang mudah diraih. Selain itu, tawaran tersebut juga mencakup bagian keuntungan sebesar 15 persen jika pemain tersebut dijual kembali. El Mala diperkirakan akan mendapatkan kontrak di Brentford hingga tahun 2030 dan akan menerima gaji empat juta euro per tahun.
Batas waktu yang telah disepakati kedua klub akan berakhir pada hari Jumat. Hingga saat itu, The Bees ingin mendapatkan jawaban dari klub asal Köln tersebut - dan tampaknya jawaban tersebut akan positif. Namun, sebelumnya, Direktur Olahraga Thomas Kessler harus mendapatkan persetujuan atas kesepakatan ini dari Komite Bersama klub. Namun, hal ini hanyalah formalitas belaka, sama seperti persetujuan dari ibu El Mala. Ia lah yang memimpin negosiasi untuk putranya dengan Brentford. Transfer ini bisa saja terlaksana pada akhir pekan ini.
El Mala akan langsung menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub Köln. Saat ini rekor tersebut masih dipegang oleh Anthony Modeste, yang pindah ke TJ Quanjian di Tiongkok pada musim panas 2018. Bagi Brentford pun, El Mala akan menjadi transfer rekor. Pemain termahal yang pernah didatangkan klub hingga saat ini adalah Dango Ouattara seharga 42,8 juta euro (dari AFC Bournemouth) dan Igor Thiago seharga 33 juta euro (dari Club Brugge).
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Said El Mala membatalkan kepindahannya ke BVB demi saudaranya, Malek
Belum diketahui apakah saudara Said, Malek El Mala, juga akan pindah ke Brentford. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan tinggal bersama di sebuah apartemen. Pindah mereka dari Viktoria Köln ke Effzeh pun dilakukan sebagai paket transfer ganda. Namun, di klub asal Köln tersebut, Malek El Mala saat ini hanya bermain untuk tim cadangan di Regionalliga West. Pada musim lalu, ia mencetak lima gol dalam 13 pertandingan, namun absen selama hampir setengah tahun karena cedera otot.
Fakta bahwa kedua bersaudara ini merencanakan karier mereka bersama-sama telah menjadi bumerang bagi BVB. Pada tahun 2024, Said menolak tawaran dari Borussia Dortmund karena klub asal Westfalen itu tidak bersedia merekrut saudaranya, Malek, bersamanya. "Dengan begitu, bagi saya itu sudah tidak mungkin lagi," katanya dalam wawancara ganda dengan 11Freunde. Bagi Said, sudah pasti bahwa kakaknya yang dua tahun lebih tua juga ditakdirkan untuk meraih kesuksesan besar di sepak bola profesional: "Saya seratus persen yakin bahwa Malek akan menempuh jalan yang sama."
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Said El Mala: Kontroversi seputar Kwasniok dan tidak masuknya namanya dalam daftar nominasi untuk Piala Dunia
El Mala sebelumnya tidak hanya menarik minat The Bees berkat musim debutnya yang luar biasa di Bundesliga. FC Bayern pun dikabarkan telah lama mengincar El Mala. Namun, Brighton & Hove Albion dengan pelatih asal Jerman Fabian Hürzeler muncul sebagai favorit utama dalam perebutan pemain kelahiran Krefeld ini, tetapi The Seagulls dilaporkan tidak bersedia membayar 50 juta euro yang diminta oleh Effzeh. Menurut laporan, batas maksimal yang dapat diterima Brighton hanyalah 35 juta euro.
El Mala langsung menjadi pemain terpenting bagi Effzeh pada musim pertamanya dalam upaya mempertahankan status di Bundesliga. Ia tampil dalam semua 34 pertandingan Bundesliga, mencetak 13 gol, dan memberikan lima assist. Namun, sepanjang musim juga muncul kontroversi terkait penanganan El Mala oleh pelatih saat itu, Lukas Kwasniok. Kwasniok sering kali menempatkan pemain berusia 19 tahun itu sebagai pemain pengganti, yang membuat banyak orang tidak mengerti. Ketika Kwasniok dipecat dari Effzeh pada bulan Maret, El Mala mengunggah video perayaan bersama rekan setimnya di lini depan, Ragnar Ache.
Di bawah pengganti Kwasniok, Rene Wagner, El Mala selalu masuk starting eleven di setiap pertandingan Bundesliga berikutnya dan mencetak tiga gol lagi. Namun, pada akhirnya hal itu tidak cukup untuk mendapatkan nominasi ke skuad Piala Dunia tim nasional Jerman.
"Dia bermain bagus di paruh kedua musim ini, mencetak gol dengan baik," kata pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann dalam konferensi pers pencalonan pada akhir Mei - namun dia juga langsung menyebutkan alasan mengapa dia akhirnya memutuskan untuk tidak memilih El Mala. "Tentu saja dia juga sangat cocok dengan gaya permainan Köln. Pertanyaannya adalah: Apakah dia sudah siap untuk gaya permainan kami di posisi penyerang yang berbeda? Jika melihat heatmap di Köln, posisinya dekat dengan gawang sendiri."