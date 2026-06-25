Menurut laporan Sky, juara Jerman dan FC Fulham telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai transfer permanen Kusi-Asare.
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Transfer bernilai jutaan untuk FC Bayern! Pemain serang tersebut tampaknya akan bergabung dengan klub di Liga Premier
Klub dari Liga Premier tersebut telah meminjam pemain berusia 18 tahun itu dari FCB pada musim lalu. Meskipun Kusi-Asare hanya tampil dalam sepuluh pertandingan—yang kebanyakan berdurasi singkat—Fulham tampaknya kini berupaya keras untuk merekrut penyerang tersebut secara permanen.
Menurut Sky, Bayern awalnya telah menolak beberapa tawaran dari klub Inggris tersebut. Pada akhirnya, Fulham tampaknya menaikkan tawarannya menjadi sekitar enam juta euro, yang akhirnya dianggap cukup oleh pihak Bayern. Kontrak Kusi-Asare bersama FCB akan berakhir pada tahun 2027.
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Perpisahan permanen dari FC Bayern? Kusi-Asare dikabarkan akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan Fulham
Menurut kabar yang beredar, beberapa klub lain dari Liga Premier baru-baru ini telah mendekati Kusi-Asare. Namun, pemain timnas U-21 Swedia ini tampaknya melihat prospek terbaiknya di Fulham, yang menurut Sky akan memberinya kontrak jangka panjang dan tetap percaya pada potensi besar Kusi-Asare meskipun tahun pertamanya di London berjalan sulit. Potensi tersebut telah ia tunjukkan, antara lain, dengan mencetak empat gol dalam lima penampilan untuk tim U-21 Fulham.
Bayern merekrut pemain asal Swedia ini pada Februari 2024 dengan biaya transfer sebesar 3,5 juta euro dari AIK Solna. Pada paruh pertama musim tersebut, pemain yang saat itu berusia 16 tahun itu bermain untuk tim U-19 Bayern, lalu dipromosikan ke tim Regionalliga pada musim 2024/25. Pada April 2025, ia melakukan debutnya di pertandingan Bundesliga melawan Mainz (3:0) untuk tim utama Bayern, masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir.
Penampilan kedua dan hingga saat ini yang terakhirnya untuk tim utama FCB terjadi pada laga pembuka musim Bundesliga lalu melawan RB Leipzig (6:0). Sekitar seminggu kemudian, ia dipinjamkan ke Fulham.
Jonah Kusi-Asare: Catatan penampilannya bersama Fulham sejauh ini
Penugasan
10
menit bermain
122
Gol
0
assist
0