Transfer bernilai jutaan untuk FC Bayern! Pemain serang tersebut tampaknya akan bergabung dengan klub di Liga Premier

Menurut kabar yang beredar, beberapa klub lain dari Liga Premier baru-baru ini telah mendekati Kusi-Asare. Namun, pemain timnas U-21 Swedia ini tampaknya melihat prospek terbaiknya di Fulham, yang menurut Sky akan memberinya kontrak jangka panjang dan tetap percaya pada potensi besar Kusi-Asare meskipun tahun pertamanya di London berjalan sulit. Potensi tersebut telah ia tunjukkan, antara lain, dengan mencetak empat gol dalam lima penampilan untuk tim U-21 Fulham.

Bayern merekrut pemain asal Swedia ini pada Februari 2024 dengan biaya transfer sebesar 3,5 juta euro dari AIK Solna. Pada paruh pertama musim tersebut, pemain yang saat itu berusia 16 tahun itu bermain untuk tim U-19 Bayern, lalu dipromosikan ke tim Regionalliga pada musim 2024/25. Pada April 2025, ia melakukan debutnya di pertandingan Bundesliga melawan Mainz (3:0) untuk tim utama Bayern, masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir.

Penampilan kedua dan hingga saat ini yang terakhirnya untuk tim utama FCB terjadi pada laga pembuka musim Bundesliga lalu melawan RB Leipzig (6:0). Sekitar seminggu kemudian, ia dipinjamkan ke Fulham.