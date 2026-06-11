GOAL
Diterjemahkan oleh
Transaksi transfer pekan ini: Anthony Gordon ke Barcelona, Andrew Robertson ke Tottenham, serta semua kesepakatan besar yang telah tercapai selama bursa transfer musim panas
£50 bonus
Get £50 bonus if you invest £200+
18+, UK residents, new customers only. To Claim:
- Sign up [via eToro].
- Add £200+ within 90 days of registering.
- Keep funds for 90+ days.
- Get £50 worth of assets within a week of meeting the qualifying criteria
Click to see full Terms & Conditions on eToro.
Disclaimer: eToro is a multi-asset investment platform. The value of your investments may go up or down. Your capital is at risk. Terms and Conditions apply.
Get£50
- Getty Images Sport
Andrew Robertson (dari Liverpool ke Tottenham - tanpa biaya)
Andy Robertson kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler pada musim kedua Arne Slot yang penuh lika-liku di Liverpool, sehingga ia menghabiskan banyak waktu di bangku cadangan dan gagal memberikan kontribusi signifikan dalam pertandingan. Dengan klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya pada akhir musim 2025-26, diputuskanlah bahwa Robertson—yang telah mencatatkan hampir 400 penampilan untuk klub di semua kompetisi—harus hengkang. Namun, kapten timnas Skotlandia itu tidak lama menjadi pemain bebas transfer, karena Tottenham langsung memanfaatkan kesempatan untuk merekrut bek berpengalaman tersebut ke dalam skuad mereka.
Marcos Senesi (dari Bournemouth ke Tottenham - tanpa biaya)
Transfer ini terasa seperti sesuatu yang sudah lama dinantikan, dengan kepindahan Marcos Senesi ke Tottenham akhirnya terwujud setelah Spurs berhasil bangkit di akhir musim untuk menghindari degradasi dari Liga Premier. Pemain internasional Argentina ini telah menjadi salah satu bek tengah paling konsisten dalam beberapa musim terakhir di kasta tertinggi sepak bola Inggris dan tak diragukan lagi akan memperkuat barisan pertahanan Spurs yang selama ini rapuh.
- AFP
Kieran Trippier (dari Newcastle ke Wolves - tanpa biaya)
Wolves bertekad untuk membentuk skuad yang mampu langsung bangkit dari degradasi ke Championship, dan perekrutan mantan pemain timnas Inggris Kieran Trippier secara gratis tampaknya menjadi langkah yang sangat cerdas. Bek sayap mantan Newcastle ini membawa segudang pengalaman di level domestik, Eropa, dan internasional, dan ia diprediksi akan dengan mudah masuk ke dalam susunan pemain inti.
Daniel Peretz (dari Bayern Munich ke Southampton - £6 juta)
Klub Championship Southampton mengonfirmasi bahwa mereka telah menyelesaikan proses transfer kiper Bayern Munich, Daniel Peretz, pada 5 Juni. Karena jalan menuju posisi kiper utama di Bavaria terhalang secara signifikan oleh status Manuel Neuer sebagai pilihan utama yang tak terbantahkan, Peretz—yang merupakan pemain timnas Israel—memutuskan untuk menyetujui kepindahan permanen ke The Saints, setelah tampil impresif selama masa peminjamannya di pantai selatan pada musim 2025-26.
- Getty Images Sport
Kennet Eichhorn (dari Hertha Berlin ke Bayer Leverkusen - £8 juta)
Meskipun menghadapi persaingan ketat dari Liverpool, Bayer Leverkusen akhirnya berhasil memenangkan perburuan untuk merekrut pemain muda berbakat Kennet Eichhorn. Dengan Bayern Munich yang juga sempat mempertimbangkan untuk merekrut gelandang tersebut, ini merupakan prestasi besar bagi Leverkusen karena berhasil mengalahkan rival mereka di Bundesliga dalam perburuan salah satu talenta paling diburu di sepak bola Jerman. Eichhorn telah menandatangani kontrak hingga 2031 dan dipastikan akan langsung bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama pada musim 2026-27.
Patrick Wimmer (dari Wolfsburg ke Hoffenheim - £8,5 juta)
Hoffenheim berhasil merekrut Patrick Wimmer, yang akan berlaga di Piala Dunia, dari klub rival mereka di Bundesliga. Di sana, ia akan kembali bekerja sama dengan mantan pelatihnya di Austria Vienna, Christian Ilzer. Memang, Hoffenheim telah bertindak cerdas dengan bergerak cepat sebelum ajang bergengsi tingkat dunia itu dimulai pada 11 Juni, mengingat nilai pasar Wimmer kemungkinan besar akan meningkat jika gelandang serang tersebut berhasil tampil dan memberikan kontribusi berarti bersama tim nasional Austria.
- Getty Images Sport
Issa Doumbia (dari Venezia ke Sporting CP - £17 juta)
Sporting CP, runner-up Liga Portugal, telah memperkuat skuadnya dengan merekrut gelandang berbakat Issa Doumbia dari juara Serie B, Venezia. Pemain berusia 22 tahun itu, yang sering membandingkan dirinya dengan Paul Pogba, mengakui bahwa bermain di Liga Champions adalah "mimpi" baginya. Sporting telah memasukkan klausul pelepasan sebesar €80 juta ke dalam kontraknya, jika klub-klub raksasa Eropa pada akhirnya memperhatikan bakatnya dan berencana untuk memicu transfer di masa depan.
Ewen Jaouen (dari Reims ke Newcastle - £18 juta)
Newcastle merekrut Ewen Jaouen pada 10 Juni, seiring upaya The Magpies untuk memperkuat barisan penjaga gawang mereka. Dengan kembalinya Aaron Ramsdale ke Southampton, Eddie Howe bergerak cepat untuk mendatangkan pemain berusia 20 tahun ini guna bersaing dengan Nick Pope memperebutkan posisi kiper utama. Jaouen memang memiliki pengalaman terbatas di level tertinggi, namun ia terbukti menjadi sosok yang dapat diandalkan saat Reims finis di peringkat keenam klasemen Ligue 2 pada musim 2025-26.
- Getty Images
Zadok Yohanna (dari AIK Stockholm ke Brighton - £25,5 juta)
Bagian pemandu bakat Brighton kembali beraksi, dengan The Seagulls berhasil mengalahkan persaingan dari klub-klub rival di Liga Premier untuk mengamankan penandatanganan pemain sayap asal Nigeria, Zadok Yohanna. Memang, pemain berusia 18 tahun itu mengungkapkan bahwa rekam jejak tim asuhan Fabian Hurzeler dalam "mengembangkan talenta muda" meyakinkannya bahwa pindah ke pantai selatan adalah pilihan yang tepat, dan akan menarik untuk melihat bagaimana performanya di kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Rasmus Hojlund (dari Manchester United ke Napoli - £38 juta)
Rasmus Hojlund dianggap tidak lagi dibutuhkan di Manchester United, dan ia menjalani masa peminjaman yang cukup sukses di Napoli pada musim 2025-26, di mana ia mencetak 16 gol di semua kompetisi. Gol-gol yang dicetak pemain timnas Denmark ini membantu klub Serie A tersebut finis di empat besar dan lolos ke Liga Champions — sebuah prestasi yang memicu berlakunya klausul kewajiban pembelian senilai £38 juta.
- AFP
Anthony Gordon (dari Newcastle ke Barcelona - £70 juta)
Barcelona mengonfirmasi transfer besar pertama mereka di musim panas ini, bahkan sebelum jendela transfer dibuka, saat mereka mengejutkan dunia sepak bola dengan mengumumkan kesepakatan senilai £70 juta untuk sayap Newcastle, Anthony Gordon, pada akhir Mei. Penyerang asal Inggris itu kini akan bersaing untuk mendapatkan menit bermain reguler bersama pemain-pemain seperti Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo, dan Ferran Torres, dengan kemungkinan bahwa Gordon dapat bergabung dengan rekan setimnya di Timnas Inggris, Marcus Rashford, di klub juara La Liga tersebut.