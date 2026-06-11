Andy Robertson kesulitan mendapatkan kesempatan bermain secara reguler pada musim kedua Arne Slot yang penuh lika-liku di Liverpool, sehingga ia menghabiskan banyak waktu di bangku cadangan dan gagal memberikan kontribusi signifikan dalam pertandingan. Dengan klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya pada akhir musim 2025-26, diputuskanlah bahwa Robertson—yang telah mencatatkan hampir 400 penampilan untuk klub di semua kompetisi—harus hengkang. Namun, kapten timnas Skotlandia itu tidak lama menjadi pemain bebas transfer, karena Tottenham langsung memanfaatkan kesempatan untuk merekrut bek berpengalaman tersebut ke dalam skuad mereka.