Secara spesifik, hal ini berkaitan dengan dua bidang tanah di Pulau Dugi Otok, sebuah pulau di Laut Adriatik Kroasia, tepatnya di desa nelayan Zman yang berpenduduk 180 jiwa. Di sana, Krösche membeli sebidang tanah di atas bukit yang sepenuhnya ditumbuhi semak-semak ginster.

Citra satelit di portal geospasial Kroasia, DGU, menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut sebelumnya telah dibagi. Pada 11 Mei 2022, Lana Banely, istri penasihat Bara, membeli sebagian dari lahan tersebut. Perjanjian jual beli tersebut secara hukum diikat sedemikian rupa sehingga hanya berlaku jika bagian lainnya juga dijual kepada Krösche pada hari yang sama.

Kedua perjanjian tersebut disahkan pada hari yang sama oleh notaris yang sama. Selain itu, Banely telah membeli sebidang tanah tetangga pada tahun 2014, di mana kini terdapat bangunan setinggi tiga lantai yang terbengkalai, dengan sebuah papan bertuliskan "Investor: Lana Banely" bersandar di pintu masuknya.