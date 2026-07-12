Kasus ini cukup sensasional, karena direktur olahraga dan konsultan sebenarnya harus menjaga jarak yang ketat untuk menghindari konflik kepentingan. Menurut laporan tersebut, Krösche melakukan transaksi properti pada Mei 2022 — tepat pada periode ketika ia sedang menegosiasikan beberapa transfer dengan Bara untuk Eintracht Frankfurt. Pria berusia 45 tahun itu saat itu tidak melaporkan transaksi tersebut kepada Dewan Pengawas klub asal Hessen tersebut.
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Transaksi Properti Rahasia di Pantai Adriatik! Bos Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, Terjerat Masalah Akibat Hubungan Dekat dengan Para Penasihatnya
Secara spesifik, hal ini berkaitan dengan dua bidang tanah di Pulau Dugi Otok, sebuah pulau di Laut Adriatik Kroasia, tepatnya di desa nelayan Zman yang berpenduduk 180 jiwa. Di sana, Krösche membeli sebidang tanah di atas bukit yang sepenuhnya ditumbuhi semak-semak ginster.
Citra satelit di portal geospasial Kroasia, DGU, menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut sebelumnya telah dibagi. Pada 11 Mei 2022, Lana Banely, istri penasihat Bara, membeli sebagian dari lahan tersebut. Perjanjian jual beli tersebut secara hukum diikat sedemikian rupa sehingga hanya berlaku jika bagian lainnya juga dijual kepada Krösche pada hari yang sama.
Kedua perjanjian tersebut disahkan pada hari yang sama oleh notaris yang sama. Selain itu, Banely telah membeli sebidang tanah tetangga pada tahun 2014, di mana kini terdapat bangunan setinggi tiga lantai yang terbengkalai, dengan sebuah papan bertuliskan "Investor: Lana Banely" bersandar di pintu masuknya.
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Transaksi Properti: Apa tuduhan yang diajukan terhadap Markus Krösche?
Melalui pengacaranya yang menangani urusan media, Krösche menyampaikan bahwa sekitar tahun 2020 ia sedang mencari properti liburan di Kroasia. Lebih lanjut, pihak pengacara menyatakan: "Andy Bara, yang pada saat itu secara sepintas diberitahu oleh Markus Krösche mengenai rencananya, pada awal tahun 2021 memberikan saran tanpa ikatan apa pun bahwa salah satu tetangganya di Pulau Dugi Otok ingin menjual tanahnya."
Banely, seorang mantan atlet taekwondo dan pembawa acara TV yang terkenal di Kroasia, kini mengelola sebuah studio desain interior. Pengacara Krösche mengonfirmasi bahwa perusahaannya ditugaskan untuk “merealisasikan pembangunan rumah liburan di atas tanah tersebut”. Izin bangunan telah diperoleh sejak tahun 2023.
Krösche sendiri tidak melihat adanya masalah dalam hubungan bisnis tersebut. Pengacaranya menekankan: “Pembelian properti di Dugi Otok sama sekali tidak ada hubungannya dengan transfer pemain mana pun.” Tidak pernah ada “keuntungan langsung maupun tidak langsung yang diperoleh Markus Krösche dari Andy Bara.”
Markus Krösche memberikan pernyataan kepada Eintracht Frankfurt
Pimpinan klub Frankfurt terkejut dengan hasil investigasi media tersebut. Mantan Ketua Dewan Pengawas Philip Holzer membenarkan bahwa ia tidak diberi tahu oleh Krösche mengenai pembelian tersebut. Sementara itu, komite utama Dewan Pengawas saat ini telah membahas masalah ini dan meminta pernyataan dari direktur olahraga.
Dalam pembicaraan tersebut, Krösche telah "menjelaskan fakta-fakta secara menyeluruh, transparan, dan dapat dipahami serta menyediakan dokumen-dokumen terkait secara terbuka dan lengkap," kata seorang juru bicara klub. Saat ini, dewan tersebut tidak melihat adanya indikasi untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dalam pernyataan resmi disebutkan: “Markus Krösche mendapat kepercayaan dari Dewan Pengawas.” Bara dan istrinya tidak menanggapi pertanyaan dari Bild.
Hubungan bisnis antara Krösche dan Bara telah terjalin sejak lama. Bahkan selama masa kerja Krösche di RB Leipzig (2019 hingga 2021), ia telah merekrut Josko Gvardiol dan Dani Olmo—yang kemudian menjadi bintang dunia—dengan dukungan Bara. Setelah pindah ke Frankfurt, Krösche membawa tiga klien Bara lainnya ke kota di tepi Sungai Main, yaitu Jerome Onguene, Hrvoje Smolcic, dan Kristijan Jakic.
Sementara Jakic tampil gemilang, Onguene dan Smolcic justru gagal. Pada musim lalu, Krösche mengaktifkan kembali jaringan tersebut di tengah krisis olahraga dan merekrut pelatih Albert Riera, yang juga merupakan klien lama Bara. Namun, penunjukan Riera ternyata berujung pada kesalahpahaman.
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Prestasi apa saja yang diraih Markus Krösche bersama Frankfurt?
Di bidang olahraga, Krösche membawa Eintracht memasuki era baru, termasuk kemenangan di Liga Europa 2022 dan lolos langsung ke Liga Champions untuk pertama kalinya pada tahun 2025.
Dengan Randal Kolo Muani, Omar Marmoush, dan Hugo Ekitike, ia menghasilkan keuntungan besar bagi SGE dan meningkatkan nilai skuad secara signifikan. Kesuksesan ini menjadikannya sosok yang sangat diminati: FC Bayern München dan Borussia Dortmund sempat menaruh minat padanya, dan yang terbaru adalah AC Milan. Di Red Bull, ia juga dianggap sebagai kandidat pengganti Jürgen Klopp untuk posisi "Head of Global Soccer".
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