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Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Trabzonspor menjajaki langkah sensasional untuk memasangkan Karim Benzema dengan Mohamed Salah

Transfers
K. Benzema
Trabzonspor
Al Hilal
Super Lig
Saudi Pro League

Karim Benzema telah ditawarkan kepada Trabzonspor saat negosiasi dengan Al Hilal terus berlanjut tanpa kesepakatan final. Perkembangan mengejutkan ini memicu pembicaraan secara bersamaan antara klub Turki itu dan sang bintang Prancis.

  • Pendekatan Trabzonspor

    Trabzonspor belum mencapai kesepakatan final dalam pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Al Hilal terkait potensi transfer striker Uruguay Darwin Nunez. Menurut laporan jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu, dengan negosiasi untuk Nunez yang masih belum menemukan titik terang, sebuah kejutan besar di bursa transfer membuat striker Prancis Benzema justru ditawarkan langsung kepada klub Turki tersebut.

    Sebelum perburuan ini, Trabzonspor sudah lebih dulu membuat tambahan blockbuster dengan merekrut Mohamed Salah. Pada 6 Agustus 2026, Salah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub tersebut setelah bergabung dengan status bebas transfer usai kontraknya bersama Liverpool berakhir.


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    Pembicaraan simultan sedang berlangsung

    Selain Salah, klub itu memperkuat skuadnya dengan merekrut bintang Piala Dunia Tanjung Verde, Sidny Lopes Cabral. Selain itu, pada 3 Juli 2026, Andre Onana kembali bergabung dengan Trabzonspor dengan status pinjaman untuk tahun kedua secara beruntun setelah muncul laporan tentang kepulangannya untuk musim 2026–27.

    Menyusul pendekatan mengejutkan terkait Benzema, pembicaraan simultan antara Trabzonspor dan mantan bintang Real Madrid itu telah resmi dimulai. Petinggi klub saat ini sedang mengevaluasi kelayakan tawaran tersebut, sementara pembicaraan terpisah dengan Al Hilal terus berlangsung.

  • Menilai latar belakang karier

    Benzema memiliki karier gemilang yang ditandai dengan banyak gelar Liga Champions dan trofi domestik yang diraih selama periode legendarisnya bersama Real Madrid. Selama waktunya di Arab Saudi, ia mencatatkan 48 gol dari 75 penampilan dalam lima musim di Liga Pro Saudi, menjalani tiga musim pertamanya bersama Al-Ittihad sebelum pindah ke Al Hilal dengan status bebas transfer pada hari terakhir jendela transfer musim dingin 2025–26, dengan menandatangani kontrak hingga 2027.

    Pengalamannya yang luas di level tertinggi sepak bola klub Eropa dan Arab Saudi menjadi fondasi profilnya. Hal ini menempatkannya sebagai penyerang veteran berprofil tinggi yang menarik perhatian di pasar transfer regional.

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    Langkah berikutnya di bursa transfer

    Trabzonspor terus melanjutkan komunikasi dengan perwakilan Benzema sambil secara bersamaan merampungkan pembicaraan paralel yang melibatkan Al Hilal. Klub harus menuntaskan detail struktural dan administratif dari negosiasi ini sebelum bursa transfer ditutup.

    Perkembangan lebih lanjut akan bergantung pada hasil pertemuan antara manajemen klub dan kubu sang pemain dalam beberapa hari ke depan.

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