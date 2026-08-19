Trabzonspor menjajaki langkah sensasional untuk memasangkan Karim Benzema dengan Mohamed Salah

Trabzonspor belum mencapai kesepakatan final dalam pembicaraan yang sedang berlangsung dengan Al Hilal terkait potensi transfer striker Uruguay Darwin Nunez. Menurut laporan jurnalis Turki Yagiz Sabuncuoglu, dengan negosiasi untuk Nunez yang masih belum menemukan titik terang, sebuah kejutan besar di bursa transfer membuat striker Prancis Benzema justru ditawarkan langsung kepada klub Turki tersebut.

Sebelum perburuan ini, Trabzonspor sudah lebih dulu membuat tambahan blockbuster dengan merekrut Mohamed Salah. Pada 6 Agustus 2026, Salah menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub tersebut setelah bergabung dengan status bebas transfer usai kontraknya bersama Liverpool berakhir.



