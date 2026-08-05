Mohamed Salah, hari ini, memulai babak baru dalam perjalanan kariernya, setelah secara resmi mengenakan jersey klub Turki, Trabzonspor, sekaligus mengakhiri salah satu bursa transfer paling menarik selama musim panas, dan membuka pintu bagi para penggemar sepak bola Arab untuk mengenal klub yang dipilih kapten timnas Mesir tersebut guna melanjutkan perjalanannya di lapangan-lapangan Eropa.

Begitu kesepakatan diumumkan, nama Trabzonspor langsung memuncaki mesin pencari, bukan hanya untuk mengetahui kekuatan tim atau raihan gelarnya, tetapi juga karena identitasnya yang berbeda dan sejarahnya yang unik, yang bermula dari kisah tak biasa di balik warna jersey merah marun dan birunya, warna yang pada asalnya tidak dimiliki oleh klub mana pun yang mendirikannya.