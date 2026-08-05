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Diterjemahkan oleh

Trabzonspor dan Perseteruan Gila: Kisah Tim yang Meruntuhkan Dominasi Istanbul

FEATURES
Transfers
M. Salah
Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
Mesir
Turki

Kisah aneh di balik warna-warna itu

Mohamed Salah, hari ini, memulai babak baru dalam perjalanan kariernya, setelah secara resmi mengenakan jersey klub Turki, Trabzonspor, sekaligus mengakhiri salah satu bursa transfer paling menarik selama musim panas, dan membuka pintu bagi para penggemar sepak bola Arab untuk mengenal klub yang dipilih kapten timnas Mesir tersebut guna melanjutkan perjalanannya di lapangan-lapangan Eropa.

Begitu kesepakatan diumumkan, nama Trabzonspor langsung memuncaki mesin pencari, bukan hanya untuk mengetahui kekuatan tim atau raihan gelarnya, tetapi juga karena identitasnya yang berbeda dan sejarahnya yang unik, yang bermula dari kisah tak biasa di balik warna jersey merah marun dan birunya, warna yang pada asalnya tidak dimiliki oleh klub mana pun yang mendirikannya.

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  • Konflik yang membelah seluruh kota

    Untuk kembali ke awal mula, kita harus menengok ke era 1960-an, saat Kota Trabzon mengalami perpecahan sepak bola yang tajam antara dua klub besar, yaitu "Idmanocaği" yang berwarna kuning dan merah, serta "Idmangücü" yang mengenakan seragam hijau dan putih.

    Persaingan itu bukan sekadar pertandingan sepak bola, melainkan meluas hingga ke jalanan, permukiman, dan keluarga-keluarga, sampai-sampai masing-masing kubu mewakili bagian dari identitas kota tersebut. Hal inilah yang membuat gagasan menyatukan kedua klub dalam satu entitas terkesan nyaris mustahil.

    Namun, seiring diluncurkannya liga profesional Turki, Federasi Sepak Bola Turki menginginkan agar setiap kota memiliki satu tim kuat yang mewakilinya di tingkat nasional, alih-alih membiarkan bakat-bakat tersebar di beberapa klub.

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  • Intervensi krusial untuk mendirikan klub

    Pada mulanya, upaya penggabungan gagal karena setiap klub berpegang teguh pada nama dan warnanya, dan perselisihan pun sampai ke ranah pengadilan, sebelum otoritas olahraga di Turki turun tangan dan memperingatkan bahwa berlanjutnya perpecahan akan membuat seluruh Kota Trabzon kehilangan hak untuk berpartisipasi di liga nasional.

    Di hadapan situasi ini, klub-klub tersebut pada akhirnya menyetujui penggabungan, sehingga klub Trabzonspor resmi lahir pada 2 Agustus 1967, setelah bergabungnya empat klub, yaitu: Idmanocağı, Idmangücü, Karadenizgücü, dan Martıspor.

  • Perselisihan gila: Mengapa Qatar dan Italia?

    Setelah kesepakatan untuk melakukan merger tercapai, muncul sebuah dilema, warna apa yang akan dikenakan oleh klub baru tersebut?

    Mustahil bagi salah satu pihak untuk menerima bermain dengan warna rival historisnya, dan setiap tim bersikeras menolak dengan gigih, sehingga diputuskan untuk memilih dua warna baru yang tidak dimiliki oleh salah satu dari kedua klub besar itu, agar menjadi simbol awal yang baru jauh dari konflik lama.

    Dari sinilah lahir jersey berwarna merah marun dan biru, yang seiring berjalannya waktu menjadi salah satu jersey paling terkenal dalam sepak bola Turki, serta simbol bagi seluruh kota Trabzon.

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  • Klub yang Mematahkan Dominasi Istanbul

    Trabzonspor tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memantapkan diri di antara klub-klub besar Turki.

    Pada musim 1975-1976, mereka menjadi klub pertama dari luar Istanbul yang meraih gelar Liga Turki, mengakhiri monopoli historis yang dipegang oleh Galatasaray, Fenerbahce, dan Besiktas.

    Gelar tersebut bukanlah sebuah pengecualian, melainkan awal dari era keemasan klub sepanjang dekade 1970-an dan 1980-an, ketika mereka mengumpulkan enam gelar Liga Turki dan menegaskan diri sebagai kekuatan besar di negeri itu.

    Sepanjang sejarahnya, Trabzonspor meraih 6 gelar liga, 9 gelar Piala Turki, dan 10 gelar Piala Super Turki, di samping berbagai kesuksesan domestik lainnya. Mereka juga terbiasa tampil di kompetisi Eropa, yang terakhir adalah keikutsertaan di Liga Konferensi Eropa, sebelum memastikan kembali ke Liga Champions Eropa musim ini.

  • Bintang-Bintang Paling Menonjol Saat Ini

    Meskipun seluruh sorotan tertuju kepada Mohamed Salah, bintang asal Mesir itu tidak akan sendirian dalam misi mengembalikan Trabzonspor ke podium juara, sebab tim ini memiliki sejumlah nama istimewa yang memberikan ambisi besar pada musim baru.

    Di barisan terdepan menonjol penyerang asal Nigeria Paul Onuachu, salah satu penyerang paling berbahaya di dalam kotak penalti, di samping winger asal Ukraina Oleksandr Zubkov, yang menjadi senjata penting di sisi lain, sementara tim juga menaungi bek gaek Stefan Savic, pemilik pengalaman panjang bersama Atletico Madrid, dan gelandang asal Inggris Jon Lundstram, ditambah pemain gaek asal Nigeria Anthony Nwakaeme, yang sebelumnya telah membangun namanya dengan seragam klub.

    Trabzonspor juga memperkuat skuadnya dengan kiper Andre Onana, sehingga tim menjadi lebih seimbang di berbagai lini.

  • Tantangan Baru Menanti Salah

    Mohamed Salah bergabung dengan klub yang memiliki basis pendukung besar dan sejarah berbeda dari klub-klub Turki lainnya, karena ia tidak mewakili Istanbul, melainkan memikul identitas seluruh kawasan Laut Hitam, hal yang menjelaskan besarnya semangat yang menyelimuti tim dan para pendukungnya.

    Kapten timnas Mesir itu dituntut untuk menambahkan babak baru pada sejarah tersebut, setelah bergabung dengan tim yang terbiasa menantang para raksasa dan menciptakan kejutan, serta berharap kini bisa mengembalikan kejayaannya dengan kehadiran salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola Arab.

    Bagi banyak pendukung sepak bola Arab, mengikuti Trabzonspor mulai hari ini tidak lagi terbatas pada hasil pertandingan, tetapi juga menjadi perjalanan untuk mengenal sebuah klub yang lahir dari pergulatan bersejarah, dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi salah satu klub paling istimewa dalam sepak bola Turki.

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