Dalam autobiografi barunya, Oltre, yang diperkenalkan di Teatro Brancaccio, Francesco Totti juga menceritakan ketakutannya tidak akan selamat dari Covid pada musim gugur 2020.





Beberapa hari setelah ayahnya meninggal, Francesco juga jatuh sakit: "Aku tidak bisa bangun dari tempat tidur. Obat-obatan, suntikan, ramuan: tidak ada yang mempan. Aku benar-benar takut mati seperti Ayah." Dalam kepanikan, Totti berkata kepada anak-anaknya: "Aku tidak tahu apakah aku akan selamat, percayalah, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan."





Setelah dibawa ke Campus Bio-Medico di Roma, hasil pemeriksaan menunjukkan ia mengalami pneumonia di kedua paru-parunya, dengan saturasi oksigen turun hingga 88%. Para dokter memutuskan ia harus segera dirawat inap, tetapi Torri menolak dan menandatangani surat keluar dari rumah sakit: "Aku tidak mau bernasib seperti ayahku. Kalau aku harus mati, aku ingin mati di rumahku, bukan terkurung di sini tanpa bisa bertemu lagi dengan anak-anakku."



