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Grafica Calciomercato Totti serio 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Totti Ungkap Pengalaman Mengejutkan saat Terkena Covid: "Kalau Harus Mati, Aku Ingin Mati di Rumah Sendiri"

F. Totti
Roma

Mantan kapten Roma berkata kepada anak-anaknya: "Saya tidak tahu apakah saya akan sanggup, percayalah, saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan."

Dalam autobiografi barunya, Oltre, yang diperkenalkan di Teatro Brancaccio, Francesco Totti juga menceritakan ketakutannya tidak akan selamat dari Covid pada musim gugur 2020.


Beberapa hari setelah ayahnya meninggal, Francesco juga jatuh sakit: "Aku tidak bisa bangun dari tempat tidur. Obat-obatan, suntikan, ramuan: tidak ada yang mempan. Aku benar-benar takut mati seperti Ayah." Dalam kepanikan, Totti berkata kepada anak-anaknya: "Aku tidak tahu apakah aku akan selamat, percayalah, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan."


Setelah dibawa ke Campus Bio-Medico di Roma, hasil pemeriksaan menunjukkan ia mengalami pneumonia di kedua paru-parunya, dengan saturasi oksigen turun hingga 88%. Para dokter memutuskan ia harus segera dirawat inap, tetapi Torri menolak dan menandatangani surat keluar dari rumah sakit: "Aku tidak mau bernasib seperti ayahku. Kalau aku harus mati, aku ingin mati di rumahku, bukan terkurung di sini tanpa bisa bertemu lagi dengan anak-anakku."


  • Di rumah, Totti melewati malam-malam yang sangat berat dan menerima telepon dari Pier Silvio Berlusconi, yang melalui Silvia Toffanin (teman Ilary Blasi) menyediakan pesawat pribadi untuk membawanya ke Milan agar dirawat oleh Alberto Zangrillo, kepala bagian di Rumah Sakit San Raffaele. Jawaban Totti: "Kau gila? Di Roma, kotaku sendiri, saja aku tidak mau dirawat di rumah sakit. Masa aku pergi ke Milan untuk mati di sana?"


    Setelah itu, Zangrillo sendiri membimbing Totti dari jauh. Dokter tersebut menanyakan posisi tidurnya. Setelah mengetahui Totti biasanya tidur miring, ia menyarankan Totti berbaring tengkurap di tempat tidur, dengan dada menempel pada kasur dan kedua lengan direntangkan. "Seperti Yesus di kayu salib?" tanya mantan pesepakbola itu. Zangrillo menjelaskan bahwa itu adalah upaya terakhir sebelum Totti terpaksa dirawat di rumah sakit. Cara itu berhasil: pernapasannya membaik, demamnya turun dan saturasi oksigennya naik kembali ke 99 persen. "Aku merasa seperti terlahir kembali. Zangrillo tidak melakukan satu kesalahan pun".



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