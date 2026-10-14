Francesco Totti akan hadir di Stadio Olimpico, Roma, malam ini untuk menyaksikan laga besar Liga Champions antara Roma dan Real Madrid. Namun, pagi tadi ia juga menghadiri acara peluncuran album stiker Calciatori Panini 2026/2027, yang menampilkan dirinya sebagai legenda Serie A.

Baik di atas panggung maupun kemudian di area wawancara, Totti banyak berbicara tentang Roma. Sebuah selorohnya pun sudah mengundang tawa para pendukung klub tersebut. Menurutnya, Gasperinil, yang ia sebut sebagai pemain terbaik tim, boleh percaya pada peluang meraih Scudetto. Namun, Totti mengatakan bahwa saat ini ia tidak mungkin kembali ke klub. Berikut kata-katanya.



