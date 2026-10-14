Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ITA-AS ROMA-AC MILANAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Totti: "Stiker Panini? Waktu kecil, saya menempelkan stiker satu tim secara terbalik. Sudah waktunya kembali ke Roma? Tidak."

Roma
F. Totti
Lazio

Mantan kapten sekaligus salah satu legenda Roma itu menceritakan sejumlah kisah dari masa kecilnya dan hubungannya dengan stiker Panini. Semuanya berkaitan dengan Roma, meski kembali ke Trigoria kini mustahil.

Francesco Totti akan hadir di Stadio Olimpico, Roma, malam ini untuk menyaksikan laga besar Liga Champions antara Roma dan Real Madrid. Namun, pagi tadi ia juga menghadiri acara peluncuran album stiker Calciatori Panini 2026/2027, yang menampilkan dirinya sebagai legenda Serie A.

Baik di atas panggung maupun kemudian di area wawancara, Totti banyak berbicara tentang Roma. Sebuah selorohnya pun sudah mengundang tawa para pendukung klub tersebut. Menurutnya, Gasperinil, yang ia sebut sebagai pemain terbaik tim, boleh percaya pada peluang meraih Scudetto. Namun, Totti mengatakan bahwa saat ini ia tidak mungkin kembali ke klub. Berikut kata-katanya.


  • ROMA CALON JUARA SERIE A?

    "Roma mampu bersaing memperebutkan gelar Serie A atau masih ada yang kurang? Roma bisa bersaing. Kami tahu Inter punya satu keunggulan, tetapi Roma adalah tim yang bisa menyulitkan mereka. Roma secara keseluruhan tampil baik, tetapi nilai tambahnya adalah Gasperini: ia sedang membangun tim yang solid dan bertekad menang."

  • REAL MADRID

    "Malam ini Roma bermain, meski lawannya Real Madrid, yang bukan lagi Real Madrid pada era kami ketika mereka benar-benar Galacticos. Namun, mereka tetap harus dihormati. Ini pertandingan Liga Champions yang sulit bagi kedua tim. Bermain di Olimpico di hadapan 70 ribu orang tidaklah mudah."

  • MOURINHO

    "Saya pikir hari ini akan ada sambutan meriah. Pelatih telah memberikan banyak hal kepada kota dan tim ini. Ia mencapai dua final Eropa berturut-turut, jadi penghormatan ini sudah sepantasnya diberikan."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • "Stiker pemain? Sebuah tim terbalik"

    Saya tumbuh besar bersama Panini. Saat itu, satu bungkus harganya 200 lira dan masa-masa itu tak terlupakan. Sulit menyelesaikannya dalam waktu singkat, tetapi menyenangkan karena separuh waktu sore dihabiskan untuk menempelkan stiker. Namun, ada satu tim yang saya pasang terbalik. Saya tidak bisa mengatakan tim mana.

  • LAZIO

    "Sejujurnya, saya tidak menyangka Lazio akan seperti ini, tetapi mereka tampil bagus. Saya angkat topi."

  • KEMBALI KE ROMA?

    "Apakah sudah waktunya kembali ke Roma? Tidak"

Pertandingan berikutnya
ROM

ROM

Serie A

17 Okt 2026

GEN

GEN

JUV

JUV

Serie A

18 Okt 2026

LAZ

LAZ